Phê duyệt tu bổ Di tích lịch sử Chi Lăng

TPO - Theo quy hoạch được phê duyệt, Di tích lịch sử Chi Lăng sau khi được tu bổ, phục hồi sẽ phát huy giá trị, là điểm đến thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến du lịch miền biên viễn địa đầu Đông Bắc.

Ngày 21/1, thông tin từ UBND tỉnh Lạng Sơn, cho biết Phó Thủ tướng Mai Văn Chính vừa ký quyết định số 136/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Theo đó, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch có tổng diện tích là 2.428,83 ha, bao gồm Khu Di tích lịch sử Chi Lăng, gồm 24 điểm di tích quốc gia đặc biệt, diện tích 284,23 ha và 22 điểm di tích quốc gia, diện tích 150,41 ha.

Đền thờ Chi Lăng, diện tích 100 ha và vùng không gian cảnh quan kết nối các khu vực nghiên cứu lập quy hoạch, diện tích 1.894,2 ha.

Một góc lũy ải Chi Lăng.

Mục tiêu lập quy hoạch di tích nhằm nhận diện đầy đủ giá trị của quần thể các di tích thành phần thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử Chi Lăng, giải quyết các vấn đề bất cập về dân cư, phát triển du lịch, hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện hệ thống hồ sơ...

Theo đề án, việc tu bổ Di tích lịch sử Chi Lăng với mục tiêu khơi gợi hình ảnh không gian trận địa Chi Lăng lịch sử và sẽ đưa địa điểm này trở thành địa điểm giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ người Việt Nam, trở thành địa điểm hấp dẫn, gắn với đặc trưng của vùng đất Chi Lăng và là trọng điểm du lịch của mảnh đất xứ Lạng, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế.

Ngoài ra, việc bảo tồn cũng nâng cao các giá trị di sản văn hóa phi vật thể và bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc trong khu vực di tích và phụ cận. Liên kết với các điểm di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh khác của Lạng Sơn để hình thành chuỗi sản phẩm du lịch phong phú, hấp dẫn.

Di tích quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử Chi Lăng nhìn từ trên cao.

Khu di tích lịch sử Chi Lăng được xếp hạng di tích Quốc gia năm 1962 gồm 52 điểm di tích. Trong đó, 24 điểm được Thủ tướng Chính phủ công nhận Di tích quốc gia đặc biệt (năm 2019). Di tích Chi Lăng mang nhiều giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, quân sự.

Hiện nay, dấu ấn về những chiến thắng trên vẫn còn được lưu giữ qua nhiều di tích lịch sử, văn hoá trên địa bàn.