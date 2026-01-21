Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Hội Nhà văn thu hồi một giải thưởng vừa trao

Ngọc Ánh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã họp và thống nhất thu hồi giải thưởng của tập thơ "Nhặt xác em chất chồng bảo tàng" (tác giả Lâu Văn Mua). Lý do được đưa ra là vi phạm quy chế.

Hôm 19/1, Hội Nhà văn Việt Nam công bố danh sách các tác phẩm đoạt Giải thưởng Văn học Hội Nhà văn Việt Nam 2025 và Giải thưởng Tác giả trẻ năm 2025.

Giải thưởng Tác giả trẻ năm 2025 được trao cho Cao Việt Quỳnh, Nguyễn Thị Kim Nhung, Lâu Văn Mua. Tuy nhiên sau đó một ngày, ban tổ chức thông báo thu hồi một giải thưởng.

111.jpg
Tập thơ vi phạm quy chế giải.

Cụ thể, chiều 20/1, Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam họp trực tuyến, xem xét các chứng cứ cùng đơn của tác giả Lâu Văn Mua. Cuộc họp thống nhất thu hồi Giải thưởng Tác giả trẻ của tập thơ Nhặt xác em chất chồng bảo tàng. Lý do được đưa ra là vi phạm quy chế giải thưởng.

Nhà thơ Lâu Văn Mua cũng thừa nhận sai sót, đồng thời làm đơn xin rút khỏi giải thưởng và nhận hoàn toàn trách nhiệm. Tác giả xem đây là bài học sâu sắc trên con đường sáng tạo văn chương.

Trước đó, nhiều thông tin phản ánh liên quan đến tập thơ Nhặt xác em chất chồng bảo tàng được gửi về Hội Nhà văn Việt Nam. Một số nhà thơ khẳng định tập thơ này thực chất là bản dịch lại của tác phẩm nước ngoài, không phải sáng tác độc lập.

Theo phát hiện của nhà thơ Nguyễn Hoàng Anh Thư, tập thơ của Lâu Văn Mua có hai bài được cho là sao chép, dịch lại thơ của tác giả nước ngoài. Tác phẩm gốc có thể tìm thấy trên những trang web về thơ trực tuyến bằng tiếng Anh nổi tiếng.

Ví dụ, tác phẩm The Past của Ananya Sarkar có đoạn: Sitting by the window lonesome/ It flutters through the breeze/ Rustling the leaves of memories/ And treading on forgotten paths/ It has defined who I am and will too who I will be/ Shaping my life like a potter’s hands/ Indubitably.

Đoạn thơ này khi chuyển ngữ trùng khớp với những dòng thơ trong bài Quá khứ của tác giả Lâu Văn Mua: Ngồi bên cửa sổ, một mình/ Nó khẽ lay động theo làn gió/ Xào xạc những chiếc lá ký ức/ Và giẫm lên những con đường đã bị quên lãng/ Nó đã định hình con người tôi hôm nay/ Và cả con người tôi sẽ trở thành/ Như đôi tay người thợ gốm/ Nắn cuộc đời tôi/ Không thể nghi ngờ.

snapedit-1768929192994.jpg
Lâu Văn Mua chủ yếu sáng tác về tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình.

Tác giả Lâu Văn Mua sinh năm 1992, quê Thanh Hóa, là con trai út trong một gia đình người Mông có tới 10 người con. Sau khi tốt nghiệp đại học anh quyết định trở về quê để sáng tác tự do.

Anh từng chia sẻ đến với thơ vì ở Thanh Hóa chưa có ai là người dân tộc Mông làm thơ. "Việc nghiên cứu văn hóa dân tộc Mông Thanh Hóa lại đang khuyết đang trống nên tôi rất mong muốn làm công việc đó”, tác giả nói.

Ngọc Ánh
