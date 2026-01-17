Hồng Nhung, Thanh Lam được vinh danh

TPO - Lễ trao Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam 2025 do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức diễn ra tối 16/1, gây chú ý với Giải Sol Vàng khi việc xét trao không dựa trên hồ sơ gửi tham dự mà căn cứ vào các hoạt động, sản phẩm âm nhạc nổi bật trong năm do Hội đồng thẩm định đề xuất.

Lễ trao giải thưởng Âm nhạc Việt Nam 2025 do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức đã diễn ra vào tối 16/1, tại Nhà hát Quân đội - Khu vực phía Nam (TPHCM). Tại lễ trao giải, ban tổ chức đã trao 6 giải A, 21 giải B, 24 giải C, 25 giải Khuyến khích cho các tác phẩm thuộc thể loại như thanh nhạc, khí nhạc, lý luận phê bình… Đặc biệt, Giải thưởng Sol Vàng tiếp tục khiến nhiều công chúng, khán giả quan tâm.

Sol Vàng là hạng mục chính thức thuộc Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam, được Hội Nhạc sĩ Việt Nam khởi xướng từ năm 2024. Giải được trao cho các live show, live concert, MV, album, nghệ sĩ tiêu biểu…

MV Tự hỏi của Hồng Nhung được trao giải Sol Vàng ở hạng mục MV.

Từ 22 album, MV, live show và nghệ sĩ lọt vào vòng trong, Hội đồng đã lựa chọn những gương mặt và tác phẩm nổi bật nhất để vinh danh. Cụ thể, ở hạng mục MV, giải Sol Vàng đã được trao cho MV Tự hỏi của ca sĩ Hồng Nhung. Giải Sol Bạc thuộc về MV Vị nhà của Đen Vâu. Tại hạng mục Album, giải Sol Vàng gọi tên Cuốn phim của NSND Thanh Lam và Nguyễn Vĩnh Tiến, giải Sol Bạc được trao cho Hồn Việt của Hoài An.

Với hạng mục Live concert, giải Sol Vàng xướng tên Giấc mơ Sol của nhạc sĩ Giáng Son, Sol Bạc thuộc về Xoay tròn của ca sĩ Hoàng Dũng. Danh hiệu Sol Vàng - ca sĩ xuất sắc được trao cho Soobin Hoàng Sơn.

Giáng Son và Hoàng Dũng (trái) nhận giải Sol Vàng và Sol Bạc cho hai concert cá nhân Giấc mơ Sol và Xoay tròn.

Giải thưởng Sol Vàng mùa hai ghi dấu sự ra đời của hạng mục Chương trình nghệ thuật chính luận. Ở hạng mục này, Sol Vàng được trao cho chương trình Tổ quốc trong tim của báo Nhân Dân, giải Sol Bạc thuộc về Hẹn ước Bắc Nam của Trung tâm PTTH Quân đội Nhân dân.

Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng trao giải đặc biệt chủ đề Hành trình 80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc cho MV Vinh quang, Ơi Việt Nam của tác giả Nguyễn Anh Trí.

Những tác phẩm/sản phẩm hướng về đại lễ A80 được vinh danh.

Ca sĩ Hồng Nhung chia sẻ cảm xúc bất ngờ khi được trao giải Sol Vàng. "Tôi thực sự ngạc nhiên, vì có không ít MV ra đời trong năm qua, nhưng Tự hỏi lại được nhận giải. Tôi rất vui khi MV được nhìn nhận, đánh giá bởi những nhạc sĩ không chỉ hàn lâm, học thuật mà còn có rất nhiều kinh nghiệm đối với nền âm nhạc Việt Nam. Sự ghi nhận này là niềm tự hào cho toàn bộ ê kíp thực hiện MV", ca sĩ Hồng Nhung nói. Chị khẳng định đây là giải thưởng là sự ghi nhận mang ý nghĩa sâu sắc với bản thân và ê-kíp sáng tạo của MV Tự hỏi.

Ca sĩ Hoàng Dũng cho biết đây là lần đầu anh được vinh danh tại Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam và được nhận giải Sol Bạc. Nam ca sĩ cho biết anh rất vui khi những nỗ lực, cống hiến của bản thân và live concert Xoay tròn được ghi nhận. Với một nghệ sĩ trẻ như anh, giải thưởng từ Hội Nhạc sĩ Việt Nam càng có ý nghĩa lớn.

Nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long - thành viên Hội đồng nghệ thuật Giải Sol Vàng 2025 cho biết Giải Sol Vàng không phụ thuộc vào tác phẩm các nghệ sĩ gửi tham dự mà dựa vào những gì diễn ra trong một năm để Hội đồng thẩm định đề xuất.

Những đề cử của giải Sol Vàng năm nay là những sản phẩm dung hòa được yếu tố thị trường, đại chúng và yếu tố nghệ thuật.

"Dựa trên cơ sở đó, Hội đồng làm việc với nhau trong nhiều buổi và cuối cùng chốt lại danh sách các tác phẩm được tôn vinh trong các hạng mục giải Sol Vàng, Sol Bạc chính thức. Đây có thể coi là một cách nhìn nhận trao giải khách quan, không phải thi thố, giống như sự tôn vinh của nhiều giải thưởng danh giá trong lĩnh vực văn hoá và nghệ thuật trên thế giới”, nhà phê bình Nguyễn Quang Long nêu.

Nhận định về những đề cử của giải Sol Vàng năm nay, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long cho rằng đây đều là những sản phẩm dung hòa được yếu tố thị trường, đại chúng và yếu tố nghệ thuật. Những tác phẩm này đều có những nét riêng, có cá tính và ngôn ngữ của riêng mình.

NSND Quang Vinh - Trưởng ban Hội đồng thẩm định giải - cho biết Giải Sol Vàng hướng tới những sản phẩm được đầu tư đồng bộ, có ý tưởng mới, chất lượng nghệ thuật cao và được xã hội đón nhận rộng rãi.

“Những sản phẩm được Sol Vàng ghi nhận không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức, mà còn đóng góp cho kho tàng âm nhạc Việt Nam, trở thành tiếng nói của âm nhạc Việt trên trường quốc tế. Sự ghi nhận của Sol Vàng có thể xem là một dấu son trong hành trình nghệ thuật của mỗi nghệ sĩ”, NSND Quang Vinh nêu.