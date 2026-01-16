'Mưa đỏ' đánh bại 6 đối thủ

TPO - “Mưa đỏ” của Điện ảnh Quân đội nhân dân giành ba giải Cánh diều vàng trong Lễ trao giải Cánh diều 2025 diễn ra tối 15/1. Các hạng mục còn lại về phim truyện truyền hình, phim hoạt hình khá dễ đoán dù còn một vài tiếc nuối.

'Mưa đỏ' lại càn quét

Lễ trao giải Cánh diều 2025 khép lại tối muộn 15/1. Không ngoài dự đoán của giới chuyên môn, những giải thưởng quan trọng nhất khó lọt khỏi tay ê-kíp Mưa đỏ. Ở hạng mục phim truyện điện ảnh, Mưa đỏ giành Cánh diều vàng cho Phim xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc (NSƯT Đặng Thái Huyền) và Nam phụ xuất sắc (Phương Nam - vai Tạ).

Ba bộ phim đoạt giải Cánh diều bạc là Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Tử chiến trên không và Chị dâu. Các phim còn lại trong danh sách đề cử đều được nhận bằng khen của Hội Điện ảnh. Đó là Mang mẹ đi bỏ, Bộ tứ báo thủ, Thanh âm vượt đại dương. Kết quả này không khó đoán, phản ánh thực tế chất lượng và doanh thu phim.

Ê-kíp Mưa đỏ nâng cúp.

Nhận giải thưởng quan trọng, đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền khẳng định đây là thành quả của sự đoàn kết tập thể. "Lý do bộ phim chạm được đến trái tim ban giám khảo và khán giả chính là cách kể chuyện lịch sử cảm xúc. Chúng tôi gửi gắm tất cả tâm huyết và sự tận hiến vào từng thước phim. Việc nhận được hai giải thưởng danh giá nhất là Bông sen vàng và Cánh diều vàng trong cùng một năm là bất ngờ và niềm hạnh phúc vô biên. Đây là động lực mạnh mẽ để chúng tôi tiếp tục dấn thân vào những dự án phim điện ảnh về đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng trong tương lai".

Trong hạng mục điện ảnh, giải cá nhân Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc gọi tên Tuấn Trần và Hồng Đào (phim Mang mẹ đi bỏ). Việt Hương nhận đồng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc. Diễn viên Hồng Đào vắng mặt ở lễ trao giải, trong khi Tuấn Trần chống nạng lên sân khấu nhận cúp vì chấn thương dây chằng.

Tuấn Trần, Việt Hương nhận giải.

Nữ diễn viên phụ xuất sắc phim truyện điện ảnh thuộc Thu Trang (phim Nụ hôn bạc tỷ). Đạo diễn Hàm Trần giành giải Biên kịch xuất sắc với Tử chiến trên không.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ tiếc nuối khi Đỗ Nhật Hoàng trượt giải Nam chính xuất sắc nhất. Tuy nhiên thực tế, diễn xuất của nam chính Mưa đỏ khó so sánh với Tuấn Trần. Thậm chí, Đỗ Nhật Hoàng có phần lép vế nếu đặt lên bàn cân với Steven Nguyễn (vai Quang - Mưa đỏ).

Tiếc cho 'Độc đạo'

Đài Truyền hình Việt Nam thắng lớn với cơn mưa giải thưởng từ Cánh diều vàng, Cánh diều bạc đến các giải cá nhân quan trọng.

Không thời gian được vinh danh ở các giải quan trọng: Cánh diều vàng cho Phim truyền hình xuất sắc, Biên kịch xuất sắc (Trịnh Khánh Hà - Huyền Lê - Phạm Ngọc Hà Lê), Đạo diễn xuất sắc (NSƯT Nguyễn Danh Dũng), Quay phim xuất sắc (NSƯT Trần Anh Phương), Nam diễn viên chính xuất sắc (Mạnh Trường) và Nữ diễn viên phụ xuất sắc (Bích Ngọc).

Đoàn làm phim Không thời gian thắng lớn.

Phim của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng thành công trong việc truyền tải thông điệp về tình đồng đội, sự hy sinh cao cả của những người lính. Dàn diễn viên trong phim lăn xả với những đại cảnh quy mô, vượt qua thời tiết khắc nghiệt.

Cánh diều bạc Phim truyền hình xuất sắc thuộc về Có anh nơi ấy bình yên và Hoa sữa về trong gió. Bằng khen được trao cho Độc đạo, Mẹ biển, Đội điều tra số 7 mùa 2, Thế giới trong gương, Có anh nơi ấy bình yên.

Ở hạng mục này, Độc đạo gây tiếc nuối khi không giành cúp. Độc đạo là phim hiếm hoi của VFC năm qua có tình tiết nhanh, các nhân vật từ chính tới phụ được xây dựng thú vị và nhiều bất ngờ.

Nữ diễn viên chính xuất sắc hạng mục phim truyện truyền hình là NSƯT Thanh Quý. NSƯT Trần Thái Sơn được vinh danh Nam diễn viên phụ xuất sắc.

Một số giải thưởng còn lại có thể kể đến: Phim 7 quãng nhân sinh Điềm Phùng Thị nhận giải Cánh diều vàng cho Hạng mục phim Tài liệu xuất sắc nhất, Sếu có về phương Nam giành giải Cánh diều vàng hạng mục phim khoa học.

Tổng số tiền thưởng cho các hạng mục trong lễ trao giải khoảng 400 triệu đồng.

Cánh diều vàng cho hạng mục phim hoạt hình là Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội. Phim lấy cảm hứng từ tác phẩm thiếu nhi kinh điển của nhà văn Tô Hoài. Đạo diễn Mai Phương cho biết không chuyển thể mà chỉ lấy một phần ý tưởng vì truyện gốc được tác giả viết theo từng chương, với câu chuyện dài. Phim thu về hơn 21 tỷ đồng - thành tích chưa tác phẩm hoạt hình Việt nào chạm tới.

Mùa giải khó khăn, xoay xở phút chót

Lễ trao giải Cánh diều 2025 khiêm tốn, nhỏ gọn hơn nhiều so với những năm trước do khó khăn về kinh phí. Cuối năm 2025, giải thưởng tưởng như không thể diễn ra, địa điểm tổ chức cũng chưa chốt. Thông tin về hạng mục đề cử hầu như không có.

Trao đổi với PV trước giờ trao giải, PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú - Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam - khẳng định trong mọi khả năng có thể, cộng với sự đồng hành của một số nhà hảo tâm, lễ trao giải may mắn không "đứt gãy" và tổ chức được tại Hà Nội.

"Đến giờ chót, Hội Điện ảnh Việt Nam xin phép cấp để áp dụng Luật Thi đua khen thưởng theo quy chế cũ, qua đó chi trả tiền thưởng từ ngân sách nhà nước cho tất cả các hạng mục", ông Đỗ Lệnh Hùng Tú nói.

Thảm đỏ Cánh diều 2025.

Lãnh đạo Hội Điện ảnh Việt Nam cũng cho biết hầu hết nghệ sĩ đều vui vẻ và thông cảm cho hội, không mấy bận tâm đến số tiền thưởng cụ thể.

Những năm gần đây, Hội Điện ảnh Việt Nam nỗ lực tham gia nhiệm vụ văn hóa xã hội chung, tổ chức giải Cánh diều ở nhiều nơi như Hà Nội, TPHCM, Nha Trang (Khánh Hòa). Cuối năm 2025, ban tổ chức cho biết gặp vướng mắc về định mức chi tiền thưởng từ nguồn ngân sách nhà nước cho các hạng mục giải thưởng của các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành trung ương năm 2025.

Trong trường hợp các Hội không tháo gỡ được vướng mắc, các tác phẩm, cá nhân không nhận được tiền thưởng.

Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam Nguyễn Văn Tân cho biết từ năm 2024, dựa trên quy định về luật ngân sách Nhà nước, việc chi ngân sách phải theo định mức kinh tế kỹ thuật. “Việc này rất khó áp cho giải thưởng của các hội. Mỗi hội và liên hiệp có một giải với cơ cấu và số lượng giải khác nhau. Yêu cầu một con số cụ thể hay định mức chung cho tất cả là một nhiệm vụ bất khả thi,” đại diện Hội Điện ảnh Việt Nam chia sẻ.