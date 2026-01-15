Trao thưởng 61 tác phẩm, vai diễn

TPO - Sáng 15/1, tại Nhà hát Nghệ thuật truyền thống, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức lễ trao Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật thành phố giai đoạn 2021-2025, nhằm tôn vinh những tác phẩm, công trình, vai diễn tiêu biểu, ghi nhận nỗ lực sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ.

Giải thưởng lần này thu hút 139 tác phẩm, công trình, vai diễn của 102 tác giả và nhóm tác giả, thuộc 9 chuyên ngành gồm Văn học, Âm nhạc, Điện ảnh, Kiến trúc, Múa, Mỹ thuật, Sân khấu, Nhiếp ảnh và Văn nghệ dân gian. Các tác phẩm phản ánh đa dạng đề tài, thể loại, phong cách sáng tạo, gắn với đời sống xã hội, thiên nhiên, lịch sử và con người Đà Nẵng.

Công tác chấm chọn bảo đảm tính khách quan và chuyên môn, thông qua nhiều vòng thẩm định của các hội đồng chuyên ngành. Trên cơ sở các tiêu chí về giá trị tư tưởng, chất lượng nghệ thuật, tính sáng tạo và sức lan tỏa xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã trao tặng Giải thưởng cho 61 tác phẩm, công trình, vai diễn, bao gồm 7 Giải A, 16 Giải B, 17 Giải C và 21 Giải Khuyến khích.

Các giải A, bao gồm Nhặt rác trên dải san hô trên bán đảo Sơn Trà (Bộ ảnh nghệ thuật của tác giả Đào Đặng Công Trung), Đời (tranh khắc gỗ của tác giả Trương Nguyễn Nguyên Kha), ca khúc Lá rơi (nhạc Nguyễn Đình Thậm, lời Lê Ngọc Nam), Trăng nhà Chồ (tác phẩm múa của biên đạo Lê Thị Thu Hoài), Dưới những tán rừng (trường ca của tác giả Bùi Công Minh), vai diễn Lê Văn Duyệt trong vở tuồng Ngược sóng của diễn viên Lê Thế Ngọc...

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng nhấn mạnh thành phố sẽ luôn đồng hành, tôn trọng tự do sáng tạo và xem tài năng của nghệ sĩ là tài sản chung của cộng đồng. Đồng thời, gửi gắm đến giới cầm bút phải dấn thân vào những đề tài khó, đổi mới cách tiếp cận công chúng trên nền tảng số để tạo nên những tác phẩm xứng tầm với khát vọng phát triển của thành phố trong thời kỳ mới.

Qua kết quả giải thưởng cho thấy đội ngũ văn nghệ sĩ thành phố tiếp tục duy trì tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc, bám sát thực tiễn đời sống, đồng thời không ngừng tìm tòi, đổi mới phương thức sáng tạo. Bên cạnh các tác giả có bề dày hoạt động, giải thưởng cũng ghi nhận sự tham gia ngày càng rõ nét của lực lượng sáng tác trẻ, tạo nên sự tiếp nối giữa các thế hệ.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng và bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng trao giải A cho các tác giả đạt giải



Nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TP. Đà Nẵng - cho biết các tác phẩm đoạt giải lần này đều khẳng định mạch sáng tạo bền bỉ, lấy con người làm trung tâm và nâng tầm đời sống bằng cái đẹp. Đồng thời nhắn nhủ đến đội ngũ văn nghệ sĩ về việc giữ gìn danh dự nghề nghiệp, đẩy mạnh quảng bá tác phẩm đến công chúng và khát vọng tạo ra những tác phẩm có tầm vóc tư tưởng lớn, góp phần làm nên bản sắc một Đà Nẵng nhân văn và đáng sống.

Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025 không chỉ là sự tôn vinh xứng đáng đối với các tác phẩm, công trình, vai diễn có giá trị, mà còn góp phần khơi dậy phong trào sáng tác, nghiên cứu, biểu diễn. Khẳng định vai trò của văn học, nghệ thuật trong việc bồi đắp đời sống tinh thần và bản sắc văn hóa của thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn phát triển mới.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Thành phố Đà Nẵng Nguyễn Nho Khiêm phát biểu.