Chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV và 76 năm quan hệ Việt Nam - Nga

TPO - Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga (1950-2026), ngày 14/1, tại Hà Nội, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch khai mạc chuỗi hoạt động chính trị - văn hóa đặc biệt gồm 4 cuộc triển lãm, trưng bày chuyên đề quy mô và Lễ tiếp nhận các tư liệu ảnh quý do Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam trao tặng.

Các đại biểu cắt băng khai mạc chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga (1950-2026)

Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - Lê Thị Phượng - phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - Lê Thị Phượng - cho biết chuỗi hoạt động nhằm tôn vinh vai trò vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam đồng thời là người đặt nền móng xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Cũng trong dịp này, Khu Di tích Phủ Chủ tịch đã cùng Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam tổ chức triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga và Lễ tiếp nhận tư liệu do Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam trao tặng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khơi nguồn, đặt nền móng và không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị Việt - Nga.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Đạo Cương cho biết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, đánh dấu bước phát triển mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục khẳng định khát vọng phát triển, ý chí tự cường dân tộc và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Năm 2026 cũng đánh dấu 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên bang Nga - mối quan hệ hữu nghị truyền thống, thủy chung, trong sáng, đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, dù trong hoàn cảnh nào, Việt Nam và Liên bang Nga luôn sát cánh, ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau trên trên tinh thần tôn trọng, tin cậy và cùng phát triển.

Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady S. Bezdétko phát biểu.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam - Gennady S. Bezdétko - cho biết những bức ảnh trưng bày tại triển lãm phản ánh các giai đoạn quan trọng trên con đường đầy gian nan của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành tự do và độc lập, cũng như những khoảnh khắc đáng nhớ trong lịch sử hình thành tình hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia. Vị trí trung tâm của triển lãm là hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà lãnh đạo kiệt xuất và nhà hoạt động chính trị lỗi lạc, được biết đến rộng rãi không chỉ tại nước Nga mà còn trên toàn thế giới.

Theo ông Gennady S. Bezdétko, mối liên hệ gắn bó giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và nước Nga hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên. Vào đầu thế kỷ trước, trong hành trình tìm kiếm lời giải cho câu hỏi lớn nhất của cuộc đời mình: Làm thế nào để một dân tộc bị mất tự do có thể giành lại độc lập và phẩm giá? Người đã đến nước Nga Xô viết, quê hương của Cách mạng Tháng Mười vĩ đại, cuộc cách mạng đã làm thay đổi tiến trình lịch sử thế giới và mang lại cho nhiều dân tộc niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng và công bằng.

Lễ tiếp nhận tư liệu ảnh do Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam trao tặng Khu di tích.

Triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga trên hành trình tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây đắp tình đoàn kết quốc tế, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động quan trọng tại Nga, thể hiện tình cảm sâu sắc và sự gắn bó bền chặt với đất nước, nhân dân Nga, đồng thời phản ánh những tình cảm quý báu mà bạn bè, các chiến sĩ cộng sản và nhân dân Nga dành cho Người.

Các đại biểu được hướng dẫn viên nói về những năm tháng hoạt động sôi nổi của Người tại Liên Xô (1923-1924, 1934-1938).

Triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga gồm 3 phần. Nguyễn Ái Quốc trên đất nước Lênin giới thiệu những năm tháng hoạt động sôi nổi của Người tại Liên Xô (1923-1924, 1934-1938). Nguyễn Ái Quốc đã tham gia nhiều hội nghị, đại hội quốc tế quan trọng, kiên trì đấu tranh bảo vệ quyền lợi các dân tộc thuộc địa, góp phần hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga và tình cảm của nhân dân Nga đối với Người làm nổi bật vai trò của Người trong việc thiết lập và vun đắp quan hệ Việt - Xô.

Tình hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga: Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, mối quan hệ hữu nghị Việt - Liên Xô, nay là Việt Nam - Liên bang Nga, tiếp tục được gìn giữ và phát triển. Liên bang Nga hiện nay là đối tác quan trọng của Việt Nam, trong khi Việt Nam là người bạn truyền thống, tin cậy của Liên bang Nga tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Chuỗi hoạt động góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - Đại hội của kỷ nguyên vươn mình, mối quan hệ bền vững Việt Nam - Liên bang Nga cùng những giá trị di sản sâu sắc tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch.