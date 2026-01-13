Hình hài hòn Vọng Phu sau khi được tu bổ 17 tỷ đồng

TPO - Sau khi được đầu tư 17 tỷ đồng để gia cố, tu bổ, di tích hòn Vọng Phu (tỉnh Thanh Hóa) đã hoàn thành. Hiện khu vực này vẫn được rào chắn, chưa mở cửa cho người dân và du khách tiếp cận.