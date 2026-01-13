Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Hình hài hòn Vọng Phu sau khi được tu bổ 17 tỷ đồng

Phạm Trường

TPO - Sau khi được đầu tư 17 tỷ đồng để gia cố, tu bổ, di tích hòn Vọng Phu (tỉnh Thanh Hóa) đã hoàn thành. Hiện khu vực này vẫn được rào chắn, chưa mở cửa cho người dân và du khách tiếp cận.

Clip: Cận cảnh hòn Vọng Phu sau khi được tu bổ.
tp-5.jpg
Hòn Vọng Phu nằm trong cụm Di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An Hoạch (còn gọi là núi Nhồi, trước thuộc phường An Hưng, TP Thanh Hóa cũ, nay là phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa﻿).
tp-10.jpg
Di tích là một cột đá cao khoảng 20 m, có hình dáng giống người phụ nữ ôm con.
tp-4.jpg
tp-8.jpg
Di tích hòn Vọng Phu từng nhiều lần bị sét đánh khiến các khối đá sạt lở và xuất hiện nhiều vết nứt. Năm 2025, tỉnh Thanh Hóa đã quyết định chi 17 tỷ đồng để thi công gia cố hòn Vọng Phu. Đơn vị thi công đã dựng hệ thống giàn giáo quy mô lớn, cao hơn chục mét trên đỉnh núi Nhồi, bao quanh khối đá để phục vụ công tác gia cố suốt nhiều tháng.
tp-3.jpg
Trung tuần tháng 1, đơn vị thi công đã tháo dỡ giàn giáo, hệ thống thang tời và không còn công nhân làm việc tại khu vực di tích. Nhìn tổng quan hòn Vọng Phu có tông màu trắng, khác nhiều so với màu đá nguyên bản trước kia.
tp-21.jpg
Theo quyết định phê duyệt dự án, hòn Vọng Phu chủ yếu được khoan lỗ rút lõi, sau đó gia cố bằng các sợi thép chèn vữa Sika dọc theo phương đứng. Khi bơm vữa, hỗn hợp sẽ len vào các vết nứt trên thành lỗ khoan và bao bọc các sợi thép D14.
tp-01010.jpg
Phần đỉnh của hòn Vọng Phu từng xuất hiện vết nứt, nay đã được đơn vị thi công gia cố lại an toàn.
tp-12.jpg
Phía dưới chân đế của hòn Vọng Phu vẫn còn một "lô cốt" xây bằng gạch kiên cố án ngữ, gây mất mỹ quan quanh khuôn viên di tích.
tp-2.jpg
tp-25.jpg
tp-23.jpg
Dù được đầu tư 17 tỷ đồng, nhưng nhìn tổng quan khuôn viên di tích hòn Vọng Phu chưa được cơ quan chức năng chỉnh trang, tu bổ lại. Quanh sườn núi Nhồi, đất đá vẫn còn ngổn ngang khắp các lối đi.
tp-24.jpg
Đường lên di tích hòn Vọng Phu﻿ đang bị rào chắn lại, cỏ cây mọc um tùm quanh lối đi.
Phạm Trường
#Hòn Vọng Phu #Thanh Hóa #di tích #gia cố #du lịch

Xem thêm

Cùng chuyên mục