Hình hài hòn Vọng Phu sau khi được tu bổ 17 tỷ đồng

TPO - Sau khi được đầu tư 17 tỷ đồng để gia cố, tu bổ, di tích hòn Vọng Phu (tỉnh Thanh Hóa) đã hoàn thành. Hiện khu vực này vẫn được rào chắn, chưa mở cửa cho người dân và du khách tiếp cận.
Di tích hòn Vọng Phu từng nhiều lần bị sét đánh khiến các khối đá sạt lở và xuất hiện nhiều vết nứt. Năm 2025, tỉnh Thanh Hóa đã quyết định chi 17 tỷ đồng để thi công gia cố hòn Vọng Phu. Đơn vị thi công đã dựng hệ thống giàn giáo quy mô lớn, cao hơn chục mét trên đỉnh núi Nhồi, bao quanh khối đá để phục vụ công tác gia cố suốt nhiều tháng.
Dù được đầu tư 17 tỷ đồng, nhưng nhìn tổng quan khuôn viên di tích hòn Vọng Phu chưa được cơ quan chức năng chỉnh trang, tu bổ lại. Quanh sườn núi Nhồi, đất đá vẫn còn ngổn ngang khắp các lối đi.