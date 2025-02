17 tỷ đồng gia cố di tích Hòn Vọng Phu

TPO - Ngày 15/2, thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị vừa có tờ trình đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị thẩm định dự án Bảo tồn, gia cố di tích Hòn Vọng Phu với dự toán kinh phí 17 tỷ đồng.

Di tích Hòn Vọng Phu thuộc Cụm di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An Hoạch (núi Nhồi), thuộc phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa.

Hòn Vọng Phu được cấu tạo từ đá vôi. Theo thời gian, Hòn Vọng Phu bị phong hóa, nứt nẻ. Kết quả khảo sát của ngành chức năng cho thấy có mặt tầng đất tàn tích, sườn tích hay các đới đá nứt nẻ, vỡ vụn dày trên bề mặt tại vết lộ địa chất phần đồi núi cũng như các tảng nứt vỡ, chứng tỏ quá trình phong hóa đất đá đã diễn ra mạnh mẽ. Quá trình phong hóa làm biến đổi thành phần của đá gốc, đá mất tính liền khối, giảm đi độ bền của khối đá.

Đặc biệt, qua 2 lần bị sét đánh, bị tác động của các hoạt động khai thác đá, nổ mìn... ở khu vực xung quanh nên luôn gây chấn động cho kết cấu Hòn Vọng Phu, dẫn đến vết nứt phong hóa ngày càng mở rộng. Vì vậy, chỉ cần những tác động nhỏ bất thường (mưa, gió, động đất, nổ mìn...) cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến độ an toàn và đe doạ sự sụp đổ của Hòn Vọng Phu.

Mục tiêu của dự án là đưa ra giải pháp bảo tồn, gia cố, gia cường đảm bảo sự bền vững của di tích Hòn Vọng Phu, tạo độ cứng ổn định, chống đỡ được các chuyển dịch dưới bất cứ tác động nào của thời tiết và môi trường xung quanh.

Theo nội dung tờ trình của UBND tỉnh Thanh Hóa, dự toán kinh phí thực hiện dự án là 17 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 30/4/2025.

Trước đó, báo Tiền Phong đã đưa tin di tích Hòn Vọng Phu nằm trong cụm di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An Hoạch (núi Nhồi), phường An Hoạch (nay là phường An Hưng), TP Thanh Hóa được Bộ Văn hoá, Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) công nhận là di tích quốc gia năm 1992. Vào đêm 15/6/2022, do xảy ra mưa lớn, sấm sét đã gây sạt lở di tích Hòn Vọng Phu ở 2 vị trí. Vị trí thứ nhất ở phía Tây, gần đỉnh Hòn Vọng Phu bị sạt lở khối đá có kích thước rộng khoảng 1×3 m.

Vị trí thứ 2 ở phía đông Hòn Vọng Phu, sạt lở khối đá có kích thước rộng 2,5×3 m. Hiện nay, các khối đá bị sạt lở đang nằm ngay dưới chân Hòn Vọng Phu.