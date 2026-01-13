Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 96 năm Ngày thành lập Đảng

Đỗ Quyên
TPO - Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, chương trình hòa nhạc chính luận nghệ thuật đặc biệt “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” sẽ được tổ chức vào ngày 16/1, tiếp nối hành trình 20 năm lan tỏa niềm tin, lý tưởng và khát vọng cách mạng bằng ngôn ngữ nghệ thuật.

Năm 2026 đánh dấu 20 năm chương trình, do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam tổ chức.

Chương trình được xây dựng như một bản hòa ca nghệ thuật - chính luận, khắc họa hành trình vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam từ mùa xuân lịch sử năm 1930 đến kỷ nguyên phát triển mới của đất nước hôm nay.

Thông qua ngôn ngữ âm nhạc kết hợp giữa dàn nhạc semi-classic, âm nhạc điện ảnh và công nghệ trình diễn hiện đại, chương trình truyền tải tinh thần Đổi mới tiếp tục được thắp sáng trong kỷ nguyên chuyển đổi số, kinh tế tri thức và hội nhập toàn cầu - nơi mỗi bước đi của đất nước đều mang dấu ấn sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

mai-mai.jpg

Thông qua các tác phẩm nghệ thuật được dàn dựng công phu, chương trình khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, cổ vũ các tầng lớp nhân dân thi đua lao động, sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Từ dấu mốc Đại hội XIV, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới - giai đoạn của Niềm tin, Khát vọng, Trí tuệ và Sức mạnh Việt Nam cùng hội tụ, đưa Tổ quốc phát triển toàn diện, phồn vinh, hạnh phúc.

Chương trình được xây dựng theo kết cấu liền mạch, gồm ba chương nghệ thuật mang tính khái quát và biểu tượng cao. Chương I - Vừng trời Đông: Là khúc tráng ca mở đầu, biểu tượng cho ánh sáng của Đảng soi rọi con đường cách mạng, khơi dậy sức mạnh Nhân dân và khát vọng độc lập, tự do;

Chương II - Đường lên phía trước: Tái hiện khí thế đổi mới, tinh thần sáng tạo, trí tuệ và bản lĩnh của dân tộc Việt Nam trên hành trình kiến thiết, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng;

Chương III - Đến ngày vinh quang: Là bản hòa ca của niềm tin và khát vọng trong kỷ nguyên phát triển mới, nơi Đảng lãnh đạo quân dân cùng hướng tới mục tiêu Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, sánh vai cùng bạn bè năm châu.

Chương trình “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” là nơi âm nhạc, công nghệ và cảm xúc hòa quyện, góp phần lan tỏa niềm tự hào, niềm tin son sắt của Nhân dân đối với Đảng, hướng tới một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, hùng cường trong kỷ nguyên mới. Được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam.

Chương trình diễn ra vào lúc 20h10, thứ Sáu, ngày 16/1 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Đỗ Quyên
