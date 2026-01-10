Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trao Giải thưởng Văn học Duy Tân cho hai tác phẩm xuất sắc

Thanh Hiền
TPO - Ngày 10/1, Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng Đại học Duy Tân tổ chức Lễ trao Giải thưởng Văn học Duy Tân lần thứ I năm 2025.

Theo ban tổ chức, đây là giải thưởng văn học uy tín nhằm tôn vinh các tác phẩm xuất sắc, đồng thời lan tỏa tinh thần Khai dân trí - Chấn dân khí - Hậu dân sinh của nhà chí sĩ Phan Châu Trinh trong đời sống văn học nghệ thuật đương đại.

Nhà giáo Ưu tú, Anh hùng lao động Lê Công Cơ - Chủ tịch Hội đồng Đại học Duy Tân (bên trái) trao giải thưởng Văn học Duy Tân cho tác giả Đất nước tôi mang hình khói núi ban mai. Ảnh: Thanh Hiền.

Ban tổ chức đã trao 2 Giải B cho hai tác phẩm xuất sắc nhất vào chung khảo. Tác phẩm Còn lại mảnh sao rơi (hạng mục Nghiên cứu, lý luận, phê bình) của tác giả Nguyễn Minh Hùng được đánh giá có ưu thế nổi trội nhất năm nay với chiều sâu học thuật và những phát hiện mới mẻ về các tác phẩm kinh điển (Truyện Kiều, Cung oán ngâm khúc...) cũng như văn học hiện đại. Tác giả đã dành dung lượng xứng đáng và tư liệu xác thực để đánh giá thấu đáo các tác gia Đất Quảng trước 1975, với văn phong kết hợp hài hòa giữa tính học thuật và cảm hứng nghệ sĩ.

Tác phẩm Đất nước tôi mang hình khói núi ban mai (hạng mục Thơ và Trường ca) của tác giả Nguyễn Kim Huy được ghi nhận bởi cấu trúc chỉn chu, ngôn ngữ thơ nhẹ nhàng, khéo léo và nhạc điệu khá hoàn chỉnh.

Ban tổ chức đã trao Giấy chứng nhận Giải thưởng Văn học Duy Tân thành phố Đà Nẵng năm 2025 cùng tiền thưởng trị giá 20.000.000 đồng cho mỗi tác giả.

Giải thưởng Văn học Duy Tân khuyến khích các tác phẩm viết về đất và người Đà Nẵng.

Giải thưởng Văn học Duy Tân không chỉ nhằm mục đích nâng cao chất lượng sáng tác, nghiên cứu văn học của thành phố Đà Nẵng mà còn đặc biệt khuyến khích các tác phẩm viết về đất và người Đà Nẵng.

