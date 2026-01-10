Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

'Vòng xoay' đặc biệt ở An Giang để giữ lại cây cổ thụ

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Giữa lòng đường Ngô Tự Lợi, xã Ba Chúc (tỉnh An Giang) có cây dầu cổ thụ hàng trăm năm tuổi, để giữ lại cây này, một "vòng xoay” đặc biệt được xây dựng. Không chỉ gây tò mò cho khách phương xa, cây dầu còn gắn với ký ức bi thương, tín ngưỡng và đời sống tinh thần của người dân vùng biên giới.

Lần đầu đặt chân đến Ba Chúc, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi đang di chuyển trên đường Ngô Tự Lợi thì bắt gặp một cây dầu cổ thụ cao lớn đứng giữa mặt đường láng phẳng.

Cây cao khoảng 15 m, gốc 3-4 người ôm, bộ rễ xòe rộng, chằng chịt ôm lấy gốc. Dù vậy, phần lõi thân đã có dấu hiệu mục ruỗng từ nhiều năm nay.

z7413601733951-67743ee3609446dc846fbcc17a225a30-7125.jpg
Cây dầu cổ thụ sừng sững giữa đường Ngô Tự Lợi.

Theo người dân địa phương, cây dầu này có tuổi đời khoảng 300 năm, được xem là “nhân chứng sống” cho bao biến cố, thăng trầm của vùng đất biên giới. Ba Chúc từng là nơi xảy ra cuộc thảm sát bi thương năm 1978, khi quân Pol Pot tràn sang tấn công các xã biên giới An Giang, sát hại hơn 3.000 người dân chỉ trong 12 ngày. Dưới gốc cây dầu này được người dân kể lại từng là một trong những điểm nhiều đồng bào ta bị Pol Pot sát hại.

Về sau, khi cây dầu phát triển sum sê, một vị sư đến xin dựng chùa Thanh Lương bên cạnh. Từ đó, người dân dần tụ họp sinh hoạt, cất nhà cửa xung quanh, hình thành nên một khu dân cư đông đúc. Từ đó, cây được truyền tai như vị thần che chở dân làng, nên không bị xâm hại hay chặt bỏ.

z7413601768730-e38900360390aedb752515834f71fd54-8930.jpg
Thân cây dầu cổ thụ sừng sững giữa đường Ngô Tự Lợi, như một “vòng xoay” bất đắc dĩ giữa vùng biên Ba Chúc.

Hơn 20 năm trước, khi địa phương mở rộng tuyến đường vào trung tâm Ba Chúc, cây dầu cổ thụ nằm trọn giữa tim đường. Để giữ lại cây, chính quyền đã thiết kế “vòng xoay” cho dòng xe qua lại quanh gốc cây.

Không chỉ người dân địa phương, nhiều tài xế và khách thập phương khi đi ngang qua đây cũng dừng xe thắp hương, bày tỏ sự tôn kính, xem cây dầu như biểu tượng cho sự may mắn, “thượng lộ bình an”.

Theo lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ba Chúc, cây dầu cổ thụ trên đường Ngô Tự Lợi có niên đại lâu đời, gắn liền với lịch sử, tín ngưỡng và đời sống tinh thần của cộng đồng. Để bảo đảm an toàn giao thông khi cây nằm giữa đường, địa phương đã cho quấn đèn trang trí, chiếu sáng quanh thân cây, vừa tạo cảnh quan, vừa cảnh báo từ xa cho người tham gia giao thông khi lưu thông qua đoạn đường đặc biệt này.

z7413601767371-a013522ce1c7c1dfb75265baed6084bd.jpg
Dù gốc cây đã mục ruỗng theo thời gian, ngọn cây vẫn xanh tươi vươn lên giữa lòng đường.
z7413602748960-5044ff606eddd7764857ef51d23ccb82.jpg
z7413601745964-49349e04238076196f2e1855a06ca203.jpg
Đèn chiếu sáng được lắp đặt bao quanh thân cây, vừa tạo cảnh quan, vừa cảnh báo an toàn giao thông từ xa.
Nhật Huy
#An Giang #cây dầu cổ thụ #Ba Chúc #cây dầu 300 năm tuổi #vòng xoay cây dầu Ba Chúc

Xem thêm

Cùng chuyên mục