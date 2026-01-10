Quảng Ninh sẽ có đại lộ hoa ven vịnh Hạ Long

TPO - Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức đại lộ hoa kết hợp công nghệ ánh sáng trên tuyến đường bao biển ven bờ vịnh Hạ Long, tạo điểm nhấn không gian vui Xuân, đón Tết phục vụ người dân và du khách.

Đại lộ hoa nối từ khu Công viên Lán Bè (Công viên Hoa), phường Hồng Gai đến Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh, phường Hạ Long.

Trên toàn tuyến, địa phương dự kiến bố trí các tiểu cảnh hoa theo chủ đề, thuyền hoa, xe hoa, mô hình linh vật, điểm trải nghiệm ánh sáng, cùng khu vực trưng bày sản phẩm, mô hình của doanh nghiệp tham gia đồng hành tổ chức.

Không gian này không chỉ để ngắm hoa mà còn hướng tới chuỗi hoạt động kéo dài nhiều ngày, gồm khu vực tái hiện Tết cổ truyền của các dân tộc trong tỉnh, các điểm chụp ảnh, cùng hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, trò chơi dân gian và vui chơi, giải trí. Thời gian tổ chức dự kiến từ 14/2 đến 3/3, tương ứng từ 27 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng.

Trong bức tranh chung hoạt động Tết, Quảng Ninh dự kiến tổ chức Hội chợ OCOP Quảng Ninh, Xuân 2026 từ 6/2 đến 11/2, tức 19 đến 24 tháng Chạp âm lịch. Cùng thời điểm, nhiều hoạt động quy mô cấp tỉnh được lên kế hoạch như các chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân, triển lãm tranh cổ động tấm lớn, biểu diễn, tuyên truyền lưu động về cơ sở, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo...

Ở cấp cơ sở, tỉnh dự kiến hỗ trợ 10 triệu đồng cho mỗi thôn, khu phố để trang trí, khánh tiết và tổ chức chương trình văn nghệ đón giao thừa.

Theo phương án triển khai, 54 xã, phường, đặc khu tổ chức văn nghệ chào xuân tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao cấp xã vào tối 29 Tết, các thôn, khu phố đồng thời tổ chức văn nghệ tại khu dân cư kết hợp hoạt động thể thao, trò chơi dân gian.

Một số địa phương dự kiến tổ chức bắn pháo hoa nổ hoặc pháo bông chào mừng năm mới, bảo đảm an toàn, tiết kiệm và tạo không khí phấn khởi trong nhân dân.

Với đại lộ hoa ven vịnh Hạ Long làm điểm nhấn, Quảng Ninh kỳ vọng tạo thêm không gian trải nghiệm Tết ở khu vực trung tâm, đồng thời gia tăng sức hút du lịch trong giai đoạn cao điểm đầu năm.