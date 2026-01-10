Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Quảng Ninh sẽ có đại lộ hoa ven vịnh Hạ Long

Hoàng Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức đại lộ hoa kết hợp công nghệ ánh sáng trên tuyến đường bao biển ven bờ vịnh Hạ Long, tạo điểm nhấn không gian vui Xuân, đón Tết phục vụ người dân và du khách.

Đại lộ hoa nối từ khu Công viên Lán Bè (Công viên Hoa), phường Hồng Gai đến Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh, phường Hạ Long.

Trên toàn tuyến, địa phương dự kiến bố trí các tiểu cảnh hoa theo chủ đề, thuyền hoa, xe hoa, mô hình linh vật, điểm trải nghiệm ánh sáng, cùng khu vực trưng bày sản phẩm, mô hình của doanh nghiệp tham gia đồng hành tổ chức.

bao-tang-quang-ninh-1-1437.jpg
Đại lộ hoa sẽ nối từ khu Công viên Lán Bè (Công viên Hoa), phường Hồng Gai đến Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh, phường Hạ Long.

Không gian này không chỉ để ngắm hoa mà còn hướng tới chuỗi hoạt động kéo dài nhiều ngày, gồm khu vực tái hiện Tết cổ truyền của các dân tộc trong tỉnh, các điểm chụp ảnh, cùng hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, trò chơi dân gian và vui chơi, giải trí. Thời gian tổ chức dự kiến từ 14/2 đến 3/3, tương ứng từ 27 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng.

Trong bức tranh chung hoạt động Tết, Quảng Ninh dự kiến tổ chức Hội chợ OCOP Quảng Ninh, Xuân 2026 từ 6/2 đến 11/2, tức 19 đến 24 tháng Chạp âm lịch. Cùng thời điểm, nhiều hoạt động quy mô cấp tỉnh được lên kế hoạch như các chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân, triển lãm tranh cổ động tấm lớn, biểu diễn, tuyên truyền lưu động về cơ sở, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo...

Ở cấp cơ sở, tỉnh dự kiến hỗ trợ 10 triệu đồng cho mỗi thôn, khu phố để trang trí, khánh tiết và tổ chức chương trình văn nghệ đón giao thừa.

Theo phương án triển khai, 54 xã, phường, đặc khu tổ chức văn nghệ chào xuân tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao cấp xã vào tối 29 Tết, các thôn, khu phố đồng thời tổ chức văn nghệ tại khu dân cư kết hợp hoạt động thể thao, trò chơi dân gian.

Một số địa phương dự kiến tổ chức bắn pháo hoa nổ hoặc pháo bông chào mừng năm mới, bảo đảm an toàn, tiết kiệm và tạo không khí phấn khởi trong nhân dân.

Với đại lộ hoa ven vịnh Hạ Long làm điểm nhấn, Quảng Ninh kỳ vọng tạo thêm không gian trải nghiệm Tết ở khu vực trung tâm, đồng thời gia tăng sức hút du lịch trong giai đoạn cao điểm đầu năm.

Hoàng Dương
#Quảng Ninh #Đại lộ hoa #Vịnh Hạ Long #Tết Nguyên đán #văn hóa #xuân 2026 #hoạt động

Xem thêm

Cùng chuyên mục