Du lịch Quảng Ninh hướng tới khách chi tiêu cao

TPO - Năm 2025, du lịch Quảng Ninh thành công rực rỡ với hơn 21 triệu lượt khách (16,78 triệu lượt khách nội địa, 4,5 triệu lượt khách quốc tế), đưa tổng doanh thu du lịch toàn tỉnh ước đạt khoảng 57.000 tỷ đồng. Bước sang năm 2026, Quảng Ninh tiếp tục đặt mục tiêu cao hơn với 22 triệu lượt, hướng tới đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn gắn với phát triển bền vững.

Trên vịnh Hạ Long, trọng tâm vẫn là tham quan, lưu trú trên vịnh, du lịch sinh thái gắn với bảo vệ môi trường, trải nghiệm văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí. Khu vực trung tâm Bãi Cháy và phụ cận phát triển mạnh lưu trú, nghỉ dưỡng, ẩm thực, mua sắm, hoạt động văn hóa, nhằm kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu.

Phía Tây của tỉnh tập trung cho du lịch văn hóa, tâm linh tại Yên Tử, Nhà Trần, Bạch Đằng, gắn với làng nghề, chăm sóc sức khỏe, giải trí. Khu vực Vân Đồn, Cô Tô phát triển du lịch nghỉ dưỡng biển, sản phẩm gắn với vịnh Bái Tử Long. Khu vực Móng Cái và miền Đông hình thành thêm các sản phẩm cộng đồng, sinh thái, biên giới, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, mở rộng không gian trải nghiệm.

Vịnh Hạ Long vẫn là trọng tâm du lịch tham quan của Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Việt Dũng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh - cho rằng kết quả năm 2025 là nền tảng quan trọng để tỉnh bước vào năm 2026 với tâm thế chủ động hơn. “Điều Quảng Ninh hướng tới là tăng trưởng bền vững, chất lượng dịch vụ tốt hơn, trải nghiệm phong phú hơn, để du khách đến nhiều lần, ở lâu hơn và chi tiêu cao hơn. Muốn vậy phải làm mới sản phẩm theo từng mùa, từng phân khúc, đồng thời giữ vững môi trường du lịch an toàn, văn minh”, ông Dũng nêu quan điểm.

Từ nền tảng lợi thế từng vùng, năm 2026, các sản phẩm, dịch vụ mới sẽ tiếp tục được phát triển theo hướng nâng chất, tạo khác biệt và tăng trải nghiệm. Tại vịnh Hạ Long, dự kiến có thêm sản phẩm “Phố đêm du thuyền”. Những tháng cuối năm 2025, một số du thuyền cao cấp mới đã đi vào hoạt động với mức đầu tư lớn, được trang bị tiện nghi đồng bộ như phòng nghỉ khép kín, khu ẩm thực, giải trí, thư giãn, kèm các công nghệ bảo đảm an toàn hàng hải, góp phần nâng tầm trải nghiệm trên vịnh và hướng tới phân khúc khách chi tiêu cao.

Khách quốc tế chụp ảnh lưu niệm tại cửa khẩu Móng Cái.

Trao đổi về định hướng năm mới, ông Nguyễn Việt Dũng cho biết tỉnh không chỉ đặt mục tiêu tăng số lượng khách mà nhấn mạnh chất lượng tăng trưởng. “Chúng tôi hướng tới tăng trưởng bền vững, nâng chuẩn dịch vụ, làm mới sản phẩm theo từng mùa, từng phân khúc, để du khách đến nhiều lần, ở lâu hơn và chi tiêu cao hơn. Song hành với đó là giữ vững môi trường du lịch an toàn, văn minh”, ông Dũng nói.

Bước sang năm 2026, Quảng Ninh định hướng xây dựng trung tâm văn hóa, du lịch cấp vùng, phát triển kinh tế di sản, kinh tế đêm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Du lịch Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 22 triệu lượt khách trong năm 2026.

Ngành du lịch sẽ đẩy mạnh phát triển thị trường, tăng cường hợp tác quốc tế và xúc tiến quảng bá thông qua làm việc với doanh nghiệp lữ hành tại các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan - Trung Quốc, châu Âu, châu Mỹ, tổ chức các đoàn khảo sát Famtrip, Presstrip, xúc tiến tại các thị trường tiềm năng. Mục tiêu đặt ra cho năm 2026 là thu hút 22 triệu lượt khách, trong đó 5,2 triệu lượt khách quốc tế, phấn đấu doanh thu du lịch đạt khoảng 65.000 tỷ đồng.