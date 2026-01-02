Đắk Lắk: Khách Tây mê tít trải nghiệm lên rẫy bằng xe công nông 'Lamborghini Ê Đê'

TPO - Không máy điều hòa, không kính chắn gió, chỉ có tiếng máy nổ "lạch bạch" cùng những cột khói đen nhả ra nghi ngút, thế nhưng những chiếc xe công nông trên vùng đất đỏ Đắk Lắk rất hút khách quốc tế. Đến đây, du khách được trải nghiệm nhịp sống thực thụ.

Trong những ngày đầu năm mới 2026, dưới cái nắng dịu của mùa khô Tây Nguyên, những chiếc xe công nông - vốn được ví là "Lamborghini Ê Đê" - trở thành phương tiện vận chuyển du khách náo nhiệt nhất. Từ sáng sớm, tại Buôn Tuôr, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, những vị khách nước ngoài thích thú ngắm nghía chiếc xe độc lạ.

Băng qua những cung đường bazan uốn lượn, tiếng máy nổ đặc trưng cùng những cột khói đen nhả ra nghi ngút, xe lăn bánh đưa đoàn khách quốc tế từ buôn làng lên thẳng rẫy cà phê trong tiếng hò reo thích thú.

Du khách quốc tế hào hứng trải nghiệm ngồi trên chiếc xe công nông - phương tiện vận chuyển đặc trưng của người dân Ê Đê.

Thay vì đứng ngoài quan sát, du khách quốc tế được mời gọi "nhập vai" hoàn toàn vào đời sống bản địa. Họ cùng phụ nữ Ê Đê đeo gùi lên rẫy hái lá mì, cà đắng, nhổ rau rừng và tự tay rang xay những hạt cà phê thủ công thơm nồng. Đây là cách du lịch cộng đồng chạm vào cảm xúc của những vị khách phương xa bằng những giá trị nguyên bản nhất.

Nhiều du khách nữ đặc biệt ấn tượng với chế độ mẫu hệ của người Ê Đê. Bà Mercler Claire (du khách Pháp) bày tỏ sự ngưỡng mộ khi thấy phụ nữ không chỉ là chủ gia đình, quyết định mọi việc lớn nhỏ mà còn rất năng động: từ học ngoại ngữ, kết nối doanh nghiệp để làm du lịch cho đến việc miệt mài giữ gìn hồn cốt dân tộc.

Bà Mercler Claire (du khách Pháp, bìa trái) bày tỏ sự ngưỡng mộ khi thấy phụ nữ là người làm chủ gia đình của người Ê Đê.

Tại các homestay của chị H’Belly hay chị H’Đor Ênuôl, triết lý du lịch rất đơn giản: "Sống thật, làm thật". Mọi thành viên trong gia đình đều tham gia tiếp khách: chồng lái công nông, vợ nấu ăn, con cái giới thiệu văn hóa. Chính sự chân thành ấy đã biến những món ăn dân dã, những ngôi nhà sàn cổ thành "đặc sản" có sức hút mãnh liệt với du khách quốc tế.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Đắk Lắk khẳng định, du lịch cộng đồng đang là hướng đi bền vững, vừa phát triển kinh tế, vừa bảo tồn di sản hiệu quả. Những chuyến xe công nông lên rẫy hôm nay không chỉ chở nông sản, mà còn chở theo niềm tự hào văn hóa Tây Nguyên vươn tầm thế giới.

Một số hình ảnh PV Tiền Phong ghi nhận:

Khách Tây thích thú trải nghiệm phương tiện đặc trưng người địa phương sử dụng hàng ngày để lên rẫy.

Vị khách Tây tò mò khi trải nghiệm ngồi xe công nông.

Chị H’Đor Ênuôl, ở buôn Chuah, xã Krông Ana, Đắk Lắk, phấn khởi dẫn đoàn khách trải nghiệm nương rẫy của gia đình.

Du khách người Pháp đeo gùi lên rẫy, tranh thủ ghi lại phong cảnh hữu tình tại Tây Nguyên.

Cà đắng, hoa đu đủ, những món ăn dân dã của người Ê Đê làm nức lòng du khách.