Hàng không - Du lịch

Khách đi tàu đãng trí vứt bỏ cả gói vàng vào thùng rác

Lộc Liên
TPO - Trong lúc vội vàng xuống tàu dịp Tết Dương lịch, một hành khách đã bọc vàng trong giấy ăn và vô tình bỏ vào thùng rác. Nhờ sự kiên trì tìm kiếm của tổ tiếp viên, tài sản được tìm thấy và trao trả ngay trên hành trình.

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), trên chuyến tàu SE5 xuất phát từ ga Hà Nội ngày 1/1, khi tàu dừng tại ga Đồng Hới lúc 19h27, tiếp viên toa số 9 nhận được thông tin một hành khách đã để quên gói vàng được bọc trong giấy ăn và vô tình bỏ vào túi rác mang xuống ga.

Ngay sau đó, tiếp viên báo cáo trưởng tàu, tổ chức tìm kiếm tại khu vực rác vừa được thu gom ở ga Đồng Hới nhưng không phát hiện tài sản như mô tả. Do đến giờ chạy, tàu tiếp tục hành trình vào Sài Gòn.

Trên tàu, tổ tiếp viên cùng hành khách quay lại kiểm tra toàn bộ toa thêm một lần nữa. Tiếp viên Lê Thị Minh Quyên đã phát hiện một túi rác còn sót lại, bên trong có bọc giấy ăn chứa tài sản.

Hành khách và tổ tiếp viên tàu SE5 sau khi tìm được gói vàng được bọc trong giấy ăn bỏ nhầm vào thùng rác. Ảnh: VNR.

Dưới sự chứng kiến của hành khách, tổ tàu mở kiểm tra và xác định bên trong gồm một đôi bông tai kim loại màu vàng và một sợi dây chuyền kim loại màu vàng. Nhận lại tài sản, hành khách không giấu được sự vui mừng, gửi lời cảm ơn tới tiếp viên, tổ tàu và trưởng tàu vì sự hỗ trợ tận tình, trách nhiệm.

Không chỉ trên tàu SE5, trước đó, lúc 19h20 tối 31/12/2025, trên chuyến tàu SE3 xuất phát từ ga Hà Nội và sẽ về đến Sài Gòn lúc 5h15 hôm nay (2/1), một trường hợp bỏ quên tài sản giá trị khác cũng được phát hiện.

Cụ thể, sau khi tiễn hành khách xuống tàu, tiếp viên phụ trách toa số 6 tiến hành kiểm tra, thu gom đồ dùng cũ và nhận được thông tin có hành khách để quên đồ.

Kiểm tra tại phòng khách số 5, giường số 18, tiếp viên phát hiện một túi xách nữ màu đen được để trong bao gối. Báo cáo trưởng tàu và lực lượng bảo vệ theo tàu, tổ công tác kiểm tra bên trong túi xách và ghi nhận có một ví nhỏ màu đen đã qua sử dụng, chứa tiền mặt nhiều mệnh giá với tổng số hơn 16 triệu đồng, cùng giấy tờ tùy thân và 13 thẻ tín dụng ngân hàng. Toàn bộ tài sản sau đó được bàn giao lại cho hành khách theo đúng quy định.

Nhân viên tàu SE3 xuất phát từ ga Hà Nội đi TPHCM trao trả tài sản bị bỏ quên cho hành khách. Ảnh: VNR.

Liên quan đến cao điểm phục vụ Tết Dương lịch, theo Công ty Cổ phần vận tải đường sắt cho biết, ở phía Nam, tuyến Sài Gòn - Nha Trang được bổ sung 2 chuyến vào các ngày 31/12/2025 và 4/1/2026, phục vụ nhu cầu du lịch biển. Tuyến Sài Gòn - Phan Thiết cũng chạy thêm 2 chuyến vào ngày đầu và ngày cuối kỳ nghỉ, hướng tới nhóm hành khách nghỉ dưỡng ngắn ngày.

Tại phía Bắc, tuyến Hà Nội - Hải Phòng tiếp tục là điểm nóng khi lượng khách tăng mạnh. Ngành đường sắt tổ chức chạy thêm tám chuyến tàu trong các ngày từ 1 đến 4/1/2026, trải đều hai chiều, nhằm giảm áp lực cho các chuyến Hoa Phượng Đỏ vốn thường xuyên kín chỗ. Tuyến Hà Nội - Lào Cai cũng được tăng thêm bốn chuyến, phục vụ nhu cầu du lịch Sa Pa, Fansipan dịp đầu năm.

Tính riêng số chuyến tàu chạy thêm trong đợt Tết Dương lịch, tổng số chỗ cung ứng ra thị trường ước khoảng 13.400 chỗ. Cùng với phương án nối thêm toa xe trên các đoàn tàu hiện hữu, ngành đường sắt bổ sung thêm khoảng 6.600 chỗ, nâng tổng số chỗ tăng thêm lên khoảng 20.000 chỗ.

Trong thời gian tới, theo kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán, Công ty Cổ phần vận tải đường sắt dự kiến tổ chức chạy thêm 11 chuyến tàu, cung cấp khoảng 5.500 vé trên các tuyến từ Sài Gòn đi Nha Trang, Tam Kỳ và Đà Nẵng - những hướng có nhu cầu lớn của người lao động, sinh viên về quê sum họp đầu năm.

Lộc Liên
