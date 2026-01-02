Du khách thích thú trải nghiệm chuyến tàu 'Hà Nội 5 cửa ô'

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Chuyến tàu "Hà Nội 5 cửa ô" nối nhịp Thăng Long - Kinh Bắc vừa chính thức lăn bánh, trở thành lựa chọn xuất hành độc đáo của nhiều người trong ngày đầu năm mới.

Trải nghiệm đoàn tàu '5 cửa ô': Điểm nhấn thu hút du khách ngày đầu năm.

tp-t13.jpg

Đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô - The Hanoi Train" với hành trình "Thăng Long - Kinh Bắc" đi vào hoạt động được hơn 3 tháng, thu hút du khách trong nước và quốc tế. Tàu khởi hành theo 2 khung giờ cố định là 8h và 13h30 hàng ngày.

tp-t6.jpg
tp-t11.jpg
tp-t1.jpg

Ngay trong ngày đầu năm mới, đoàn tàu du lịch “5 cửa ô” đã thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia trải nghiệm. Hành trình đặc biệt tái hiện không gian văn hóa – lịch sử Thủ đô mang đến cảm giác mới mẻ, trở thành điểm đến yêu thích được nhiều người lựa chọn.

tp-t8.jpg
tp-t7.jpg
tp-t4.jpg

Đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô" (The Hanoi Train) lấy cảm hứng hình ảnh của kinh thành Thăng Long xưa. Các toa tàu được đặt theo tên 5 cửa ô gồm: Ô Cầu Dền, Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa và Ô Đống Mác - những cái tên gợi nhắc đến lịch sử nghìn năm văn hiến của mảnh đất kinh kỳ và di sản vùng Đồng bằng sông Hồng.

tp-t12.jpg
tp-t2.jpg
tp-t3.jpg

Đoàn tàu gồm 5 toa xe ghế ngồi 2 tầng và 2 toa dành riêng phục vụ du khách check-in. Các toa xe có nội thất sang trọng được thiết kế theo chủ đề riêng và có từ 40 đến 60 chỗ ngồi/toa. Các cửa kính trên toa xe đều được mở rộng tối đa để hành khách có thể thoải mái ngắm phong cảnh dọc đường.

tp-t5.jpg

Một góc nhỏ trên tàu cũng gợi nhớ văn hóa của vùng đất Thăng Long vốn giàu phong vị hào hoa, thanh lịch, mang đậm dấu ấn của người Tràng An.

tp-t9.jpg

Mỗi toa tàu có một nét đặc trưng riêng. Du khách được trải nghiệm những món ăn dân dã, xưa cũ như bánh đúc, xôi cốm… qua đó hiểu hơn về nét cổ xưa, lịch sử của Hà Nội. Đây là một bước tiến mới của ngành du lịch Hà Nội để thu hút du khách”, cô Bình (phường Cầu Giấy) chia sẻ.

tp-t27.jpg
tp-t20.jpg
tp-t29.jpg

Trên chuyến tàu, du khách không chỉ ngồi ngắm cảnh mà còn được đắm chìm trong không gian văn hóa đặc sắc. Những làn điệu quan họ, ca trù, hát chèo, hát xẩm được biểu diễn ngay trên tàu, khiến hành trình trở thành một buổi diễn nghệ thuật di động giữa lòng thành phố.

tp-t15.jpg

Duy Anh, 11A8 THPT Yên Hòa cho biết: "Dịp đầu năm mới, bạn cùng gia đình đã có cơ hội trải nghiệm chuyến tàu đặc biệt. Đây không chỉ là hành trình giúp ôn lại lịch sử mà còn mang đến những trải nghiệm thú vị, ý nghĩa trong buổi sáng đầu năm".

tp-t30.jpg

Đến ga Từ Sơn, đoàn tàu sẽ được xe ô tô đón đưa đi tham quan khu di tích Đền Đô (Bắc Ninh) - Di tích quốc gia đặc biệt thờ 8 vị vua triều Lý - triều đại để lại nhiều dấu ấn trong lịch sử dân tộc.

tp-t31.jpg
tp-t35.jpg
tp-t33.jpg

Đến đây, du khách không chỉ tham quan mà còn được hòa mình vào không gian văn hóa dân gian với những trải nghiệm truyền thống như tự tay làm tranh Đông Hồ…...

tp-tt39.jpg

Du khách được thưởng thức màn biểu diễn hát quan họ ở thủy đình của các liền anh liền chị Bắc Ninh biểu diễn.

tp-t16.jpg

Đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô" không chỉ là một sản phẩm du lịch mới, còn giúp đưa đường sắt trở lại với đời sống đô thị một cách gần gũi và sinh động, góp phần quảng bá và phát triển du lịch, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Tour du lịch bằng tàu hỏa từ Hà Nội về đền Đô không chỉ mở ra một hành trình khám phá mà còn là cách quảng bá mới mẻ, hấp dẫn giúp du khách thực sự "chạm" vào không gian văn hóa Kinh Bắc.

#du lịch #Hà Nội #cửa ô #đầu năm #văn hóa #lịch sử #Bắc Ninh

