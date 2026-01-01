Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ TP HCM dạo phố sách, chụp hình check-in ngày đầu năm

Phạm Nguyễn

TPO - Không ngủ nướng hay đi du lịch, nhiều bạn trẻ TP HCM đổ về khu vực trung tâm TP HCM ngày đầu tiên năm 2026 để dạo phố sách, check-in tại các điểm du lịch nổi tiếng.

ld-1-10.jpg
Đường sách Nguyễn Văn Bình (quận 1) nhộn nhịp ngay từ sáng sớm. Các gian hàng đồng loạt tung chương trình ưu đãi đầu năm cho nhiều dòng sách từ văn hóa, lịch sử đến kỹ năng sống, thu hút đông đảo bạn đọc mọi lứa tuổi.
tp-ld-1-9.jpg
Nhiều bạn trẻ hào hứng check-in với những cuốn sách mới, xem đây là cách "mở hàng" năm mới bằng tri thức và trải nghiệm văn hóa.
tp-ld-1-7.jpg
tp-ld-1-5.jpg
tp-ld-1-8.jpg
Lê Thảo Vy (sinh viên năm 3) tranh thủ kỳ nghỉ lễ để tìm mua những tựa sách yêu thích. Cô cho biết việc bắt đầu năm mới bằng tri thức thay vì những hoạt động giải trí ồn ào giúp bản thân cảm thấy tràn đầy năng lượng và tích cực hơn.
tp-ld-1-23.jpg
Rời không gian yên tĩnh của những trang sách, du khách chỉ mất vài bước chân để hòa vào không khí nhộn nhịp tại quảng trường Nhà thờ Đức Bà. Với tầm nhìn hướng về Bưu điện thành phố, đây là "tọa độ" được nhiều gia đình lựa chọn để lưu giữ những khung hình đầu tiên của năm 2026.
tp-ld-1-11.jpg
Nhiều người kiên nhẫn chờ đợi để có được góc chụp ưng ý phía trước tòa nhà.
tp-ld-1-13.jpg
tp-ld-1-14.jpg
tp-ld-1-18.jpg
Chợ Bến Thành nhộn nhịp khách đến check-in và thưởng thức ẩm thực. Không chỉ là điểm vui chơi, đây còn là nơi người dân tìm về những giá trị cũ để khởi đầu năm mới.
tp-ld-1-15.jpg
Một gia đình trong trang phục áo dài truyền thống dạo chơi trên đường phố.
tp-ld-1-17.jpg
Những chiếc xích lô và tà áo dài truyền thống dệt nên bức tranh giao thoa giữa quá khứ và hiện tại. Một khoảnh khắc dịu dàng, nơi mỗi người dân và du khách đều có thể tìm thấy một phần tâm hồn tại thành phố mang tên Bác.
tp-ld-1-22.jpg
tp-ld-1-21.jpg
tp-ld-1-20.jpg
​Dòng người xếp hàng vào tham quan Dinh Độc Lập hay tấp nập mua sắm bên hông chợ Bến Thành là minh chứng rõ nét cho sức nóng của du lịch thành phố. Nhịp sống sôi động ngay từ ngày đầu năm 2026 hứa hẹn một năm khởi sắc cho ngành dịch vụ và kinh tế đô thị của TP HCM.
Phạm Nguyễn
#TP HCM #sách sale #du lịch #chợ Bến Thành #quảng trường Nhà thờ #Dinh Độc Lập #du khách

