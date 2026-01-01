Giới trẻ TP HCM dạo phố sách, chụp hình check-in ngày đầu năm

TPO - Không ngủ nướng hay đi du lịch, nhiều bạn trẻ TP HCM đổ về khu vực trung tâm TP HCM ngày đầu tiên năm 2026 để dạo phố sách, check-in tại các điểm du lịch nổi tiếng.
Lê Thảo Vy (sinh viên năm 3) tranh thủ kỳ nghỉ lễ để tìm mua những tựa sách yêu thích. Cô cho biết việc bắt đầu năm mới bằng tri thức thay vì những hoạt động giải trí ồn ào giúp bản thân cảm thấy tràn đầy năng lượng và tích cực hơn.
Chợ Bến Thành nhộn nhịp khách đến check-in và thưởng thức ẩm thực. Không chỉ là điểm vui chơi, đây còn là nơi người dân tìm về những giá trị cũ để khởi đầu năm mới.
Dòng người xếp hàng vào tham quan Dinh Độc Lập hay tấp nập mua sắm bên hông chợ Bến Thành là minh chứng rõ nét cho sức nóng của du lịch thành phố. Nhịp sống sôi động ngay từ ngày đầu năm 2026 hứa hẹn một năm khởi sắc cho ngành dịch vụ và kinh tế đô thị của TP HCM.