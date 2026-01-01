Du khách chen chân trong nhà thờ giữa phố Đà Nẵng ngày đầu năm

TPO - "Để được chụp bức ảnh kỷ niệm với nhà thờ, chúng tôi đã đợi rất lâu mới tới lượt mình. Tôi quá bất ngờ vì nơi này lại đông đúc du khách đến vậy", chị Na-yeon du khách Hàn Quốc chia sẻ.