Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Multimedia

Google News

Du khách chen chân trong nhà thờ giữa phố Đà Nẵng ngày đầu năm

Thanh Hiền

TPO - "Để được chụp bức ảnh kỷ niệm với nhà thờ, chúng tôi đã đợi rất lâu mới tới lượt mình. Tôi quá bất ngờ vì nơi này lại đông đúc du khách đến vậy", chị Na-yeon du khách Hàn Quốc chia sẻ.

tp-nha-tho-chinh-toa-da-nang-17.jpg
Ngày đầu năm mới 2026﻿, nhà thờ Chính tòa hay còn gọi là nhà thờ Con Gà trên đường Trần Phú (phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng﻿) đón dòng người đổ về tham quan liên tục. Ảnh: Thanh Hiền.
tp-nha-tho-chinh-toa-da-nang-28.jpg
tp-nha-tho-chinh-toa-da-nang-8.jpg
tp-nha-tho-chinh-toa-da-nang-10.jpg
tp-nha-tho-chinh-toa-da-nang-9.jpg
Cổng vào nhà thờ không khi nào ngớt khách. Từng đoàn du khách nước ngoài vài chục người liên tục đổ về nhà thờ khiến khu vực trước sân đông kín. "Để được chụp bức ảnh kỷ niệm với nhà thờ, chúng tôi đã đợi rất lâu mới tới lượt mình. Tôi không nghĩ nơi này lại đông đúc du khách đến vậy", chị Na-yeon du khách Hàn Quốc chia sẻ.
tp-nha-tho-chinh-toa-da-nang-4.jpg
Hôm nay (1/1), thời tiết Đà Nẵng nắng ấm áp nên rất thuận lợi cho việc tham quan ngoài trời. Buổi sáng, nhà thờ đón khách tham quan từ 8-11g30, buổi chiều từ 13g30-16g30. Ghi nhận của Báo Tiền Phong, đầu giờ chiều khi vừa mở cửa, hàng ngàn khách liên tục đổ về nhà thờ.
tp-nha-tho-chinh-toa-da-nang-2.jpg
Nhà thờ Chính tòa không chỉ là biểu tượng của Công giáo ở Đà Nẵng, mà còn là một trong những công trình kiến trúc độc đáo của thành phố Đà Nẵng, điểm đến nổi tiếng với du khách.
tp-nha-tho-chinh-toa-da-nang-1.jpg
Nhiều du khách tranh thủ chụp ảnh ở nhà thờ vì kiến trúc ở đây rất đẹp.
tp-nha-tho-chinh-toa-da-nang-14.jpg
tp-nha-tho-chinh-toa-da-nang-3.jpg
tp-nha-tho-chinh-toa-da-nang-18.jpg
tp-nha-tho-chinh-toa-da-nang-7.jpg
Mọi khu vực trong khuôn viên nhà thờ đều nhộn nhịp du khách. Anh Thanh Long (hướng dẫn viên khách Hàn Quốc) cho hay đây là một trong những điểm đến của lịch trình tham quan Đà Nẵng do nhà thờ nằm ngay trung tâm, gần chợ Hàn, bảo tàng, cầu Rồng, cầu sông Hàn. "Du khách trong đoàn rất hứng thú, nhất là những người theo đạo Công giáo", anh nói.
tp-nha-tho-chinh-toa-da-nang-15.jpg
Nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng được khởi công xây dựng từ tháng 2/1923, do linh mục Louis Vallet chủ công xây dựng và phác thảo phối cảnh tổng thể. Nhà thờ có kiến trúc theo kiểu Gothique với những đường nét cao vút, những vòng cửa quả trám.
tp-nha-tho-chinh-toa-da-nang-22.jpg
Kiến trúc bên ngoài nhà thờ cho đến ngày nay hầu như không có thay đổi gì nhiều. Chỉ có cột thu lôi, đế bầu tròn đỡ con gà và chữ thập được sửa chữa, thay mới vài lần. Tên gọi Nhà thờ Con Gà là do người dân địa phương hay gọi vì trên đỉnh tháp chuông cột thu lôi của nhà thờ có biểu tượng con gà.
tp-nha-tho-chinh-toa-da-nang-12.jpg
Những "nàng thơ" khó lòng bỏ qua nơi này trong thời điểm đón chào năm mới.
tp-nha-tho-chinh-toa-da-nang-13.jpg
tp-nha-tho-chinh-toa-da-nang-24.jpg
tp-nha-tho-chinh-toa-da-nang-16.jpg
tp-nha-tho-chinh-toa-da-nang-11.jpg
Trong khung giờ mở cửa, nhà thờ không lúc nào ngớt khách, đặc biệt là khách quốc tế.
tp-nha-tho-chinh-toa-da-nang-29.jpg
Những đoàn khách hàng chục người nối tiếp đổ về nhà thờ. Dịp Tết Dương lịch 2026 (từ 30/12/2025 đến 4/1/2026), Đà Nẵng đón hơn 800 chuyến bay, trong đó chuyến bay quốc tế chiếm gần một nửa.
Thanh Hiền
#Du khách #chen chân #nhà thờ con gà #phố du lịch #Đà Nẵng #ngày đầu năm mới

Xem thêm

Cùng chuyên mục