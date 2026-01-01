Du khách chen chân trong nhà thờ giữa phố Đà Nẵng ngày đầu năm

TPO - "Để được chụp bức ảnh kỷ niệm với nhà thờ, chúng tôi đã đợi rất lâu mới tới lượt mình. Tôi quá bất ngờ vì nơi này lại đông đúc du khách đến vậy", chị Na-yeon du khách Hàn Quốc chia sẻ.
Mọi khu vực trong khuôn viên nhà thờ đều nhộn nhịp du khách. Anh Thanh Long (hướng dẫn viên khách Hàn Quốc) cho hay đây là một trong những điểm đến của lịch trình tham quan Đà Nẵng do nhà thờ nằm ngay trung tâm, gần chợ Hàn, bảo tàng, cầu Rồng, cầu sông Hàn. "Du khách trong đoàn rất hứng thú, nhất là những người theo đạo Công giáo", anh nói.
Trong khung giờ mở cửa, nhà thờ không lúc nào ngớt khách, đặc biệt là khách quốc tế.