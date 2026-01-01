Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Multimedia

Google News

Thảnh thơi dạo phố, bắt trọn khoảnh khắc Hà Nội sáng đầu năm

Dương Triều

TPO - Từ sáng sớm 1/1, nhiều bạn trẻ đã chọn 'thức dậy cùng Hà Nội' theo cách rất riêng: Thong dong xe buýt dạo phố, chạy bộ giữa những con đường vắng lặng hay lưu lại khoảnh khắc bình yên hiếm có của Thủ đô trong ngày đầu năm mới 2026.

tp-sang-dau-namddt-3813.jpg
Từ sáng sớm, khu vực Nhà hát Lớn Hà Nội đã có khá đông bạn trẻ tập trung. Người mang máy ảnh, người đeo tai nghe chạy bộ, người chỉ đơn giản đứng lại vài phút để ngắm phố phường.
sang-dau-namddt-3752.jpg
Một nhóm bạn đến từ Bắc Ninh cho biết đã xuất phát từ rạng sáng, di chuyển bằng xe buýt liên tỉnh rồi nối tuyến xe buýt nội đô để kịp có mặt từ sớm. “Bọn mình muốn tận hưởng không khí đầu năm, nên đi sớm để phố còn vắng”, một bạn trong nhóm chia sẻ.
tp-sang-dau-namddt-3678.jpg
tp-sang-dau-namddt-3666.jpg
tp-sang-dau-namddt-3698.jpg
Trên quảng trường trước Nhà hát Lớn, nhiều người trẻ lựa chọn chạy bộ quanh khu vực Tràng Tiền – Lý Thái Tổ – Trần Hưng Đạo. Không gian thoáng đãng, ít phương tiện, thời tiết mát mẻ khiến việc chạy bộ sáng đầu năm trở nên dễ chịu hơn ngày thường. Một số người dừng lại chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc thành phố còn ngái ngủ.
tp-sang-dau-namddt-3653.jpg
tp-sang-dau-namddt-3685.jpg
tp-sang-dau-namddt-3643.jpg
“Trải nghiệm sáng 1/1 có cảm giác rất khác. Phố vắng, không khí trong lành, mình thấy đầu năm nhẹ nhõm hơn”, Tuấn Anh (25 tuổi) cho biết.
tp-sang-dau-namddt-3732.jpg
tp-sang-dau-namddt-3746.jpg
tp-sang-dau-namddt-3626.jpg
Những hàng cây, dãy nhà cũ và ánh nắng sớm tạo nên khung cảnh yên bình. Sau khi xuống xe, nhiều bạn trẻ tiếp tục đi bộ, check-in tại Nhà hát Lớn – điểm hẹn quen thuộc mỗi dịp đầu năm.
tp-du-khach-nuoc-ngoaidsc-9199.jpg
tp-du-khach-nuoc-ngoaidsc-9271.jpg
tp-sang-dau-namddt-3722.jpg
Không khí thư thả sáng 1/1 cũng thu hút đông du khách nước ngoài. Tại khu vực Bờ Hồ Hoàn Kiếm, nhiều du khách quốc tế đi bộ quanh hồ, chụp ảnh, quan sát sinh hoạt buổi sáng của người dân. Một số người dừng lại xem người dân tập thể dục, chạy bộ, chơi cầu lông, coi đây là trải nghiệm thú vị trong ngày đầu năm mới.
tp-du-khach-nuoc-ngoaidsc-9133.jpg
Tại Nhà tù Hỏa Lò, từ sớm đã có các đoàn khách nước ngoài xếp hàng tham quan. Nhiều du khách cho biết lựa chọn đi bộ và xe buýt để khám phá Hà Nội giúp họ cảm nhận rõ hơn nhịp sống đời thường, khác với những khung cảnh đông đúc thường thấy trên các diễn đàn du lịch.
tp-sang-dau-namddt-3630.jpg
Với nhiều người trẻ, ngày đầu năm mới không cần bắt đầu bằng những kế hoạch dày đặc. Một chuyến xe buýt, vài vòng chạy bộ, một buổi đi bộ quanh hồ hay những bức ảnh giản dị bên Nhà hát Lớn cũng đủ để khởi đầu năm mới theo cách chậm rãi, tích cực và nhiều năng lượng.
Dương Triều
#Hà Nội #đầu năm #người trẻ #Nhà hát Lớn #chạy bộ #du lịch

Xem thêm

Cùng chuyên mục