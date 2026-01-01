Thảnh thơi dạo phố, bắt trọn khoảnh khắc Hà Nội sáng đầu năm

TPO - Từ sáng sớm 1/1, nhiều bạn trẻ đã chọn 'thức dậy cùng Hà Nội' theo cách rất riêng: Thong dong xe buýt dạo phố, chạy bộ giữa những con đường vắng lặng hay lưu lại khoảnh khắc bình yên hiếm có của Thủ đô trong ngày đầu năm mới 2026.