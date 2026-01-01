Thảnh thơi dạo phố, bắt trọn khoảnh khắc Hà Nội sáng đầu năm

TPO - Từ sáng sớm 1/1, nhiều bạn trẻ đã chọn 'thức dậy cùng Hà Nội' theo cách rất riêng: Thong dong xe buýt dạo phố, chạy bộ giữa những con đường vắng lặng hay lưu lại khoảnh khắc bình yên hiếm có của Thủ đô trong ngày đầu năm mới 2026.
Trên quảng trường trước Nhà hát Lớn, nhiều người trẻ lựa chọn chạy bộ quanh khu vực Tràng Tiền – Lý Thái Tổ – Trần Hưng Đạo. Không gian thoáng đãng, ít phương tiện, thời tiết mát mẻ khiến việc chạy bộ sáng đầu năm trở nên dễ chịu hơn ngày thường. Một số người dừng lại chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc thành phố còn ngái ngủ.
“Trải nghiệm sáng 1/1 có cảm giác rất khác. Phố vắng, không khí trong lành, mình thấy đầu năm nhẹ nhõm hơn”, Tuấn Anh (25 tuổi) cho biết.
Những hàng cây, dãy nhà cũ và ánh nắng sớm tạo nên khung cảnh yên bình. Sau khi xuống xe, nhiều bạn trẻ tiếp tục đi bộ, check-in tại Nhà hát Lớn – điểm hẹn quen thuộc mỗi dịp đầu năm.
Không khí thư thả sáng 1/1 cũng thu hút đông du khách nước ngoài. Tại khu vực Bờ Hồ Hoàn Kiếm, nhiều du khách quốc tế đi bộ quanh hồ, chụp ảnh, quan sát sinh hoạt buổi sáng của người dân. Một số người dừng lại xem người dân tập thể dục, chạy bộ, chơi cầu lông, coi đây là trải nghiệm thú vị trong ngày đầu năm mới.