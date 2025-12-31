10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô năm 2025

TPO - Hà Nội thu ngân sách lần đầu vượt mốc trên 600 nghìn tỷ đồng; tiên phong trong kỷ nguyên số; Khởi công hàng loạt dự án trọng điểm... là những sự kiện nổi bật của Thủ đô năm 2025.

Ngày 31/12, UBND TP. Hà Nội đã công bố 10 sự kiện nổi bật của Thủ đô năm 2025. Cụ thể như sau:

1. Đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức, phong cách lãnh đạo theo hướng "hành động - thực chất".

Bước vào giai đoạn mới, Đảng bộ thành phố tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo để mọi chủ trương đều phải xuất phát từ thực tiễn; mọi hành động phải đo đếm được bằng kết quả cụ thể, mọi cam kết phải được thực hiện đến cùng.

Những tháng cuối năm 2025, các "điểm nghẽn" tồn tại kéo dài nhiều năm được tập trung chỉ đạo triển khai. Cùng với đó, thành phố chuyển từ quản lý sang kiến tạo, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, mọi chủ trương của Đảng đều vì mục tiêu phục vụ, vì hạnh phúc của nhân dân.

2. Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội - hiện thực hóa tầm nhìn Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Đại hội diễn ra từ ngày 15 - 17/10/2025 với chủ đề “Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng; đoàn kết xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiên phong, đột phá trong kỷ nguyên mới; phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc” đã thành công. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng phát triển của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới.

Phối cảnh dự án Khu đô thị thể thao Olympic

3. Dấu ấn bản sắc sâu đậm Hà Nội trong chuỗi hoạt động Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Dưới sự chỉ đạo của Trung ương, Hà Nội đã tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Thủ đô với điểm nhấn là chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Điều này không chỉ thể hiện năng lực tổ chức của Hà Nội mà còn thể hiện sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô. Thành phố đã để lại hình ảnh đẹp về lòng hiếu khách, tinh thần đoàn kết của người Hà Nội.

4. Gương mẫu sắp xếp, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Từ ngày 1/7/2025, Hà Nội chính thức thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp với 126 xã, phường mới. Thành phố cũng tăng cường phân cấp, ủy quyền gắn với cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số.

5. Thu ngân sách lần đầu vượt mốc trên 600 nghìn tỷ đồng

Kinh tế - xã hội của Thủ đô năm 2025 đạt kết quả tích cực. Cụ thể, thành phố hoàn thành và vượt mức 24/24 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. GRDP tăng trưởng 8,2%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đến hết 25/12/2025 là 668.520 tỷ đồng (đạt 130,1% dự toán), tăng 37,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Những kết quả về kinh tế - xã hội đạt được trong năm 2025 là tiền đề quan trọng để Hà Nội hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo.

Phối cảnh dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

6. Tiên phong trong chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Hà Nội là địa phương tiên phong trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Cụ thể, Chỉ số chuyển đổi số (DTI) xếp thứ nhất toàn quốc; Chỉ số Đổi mới sáng tạo (PII) năm 2025 giữ vị trí số 1 năm thứ ba liên tiếp; hình thành hơn 5.000 Tổ công nghệ số cộng đồng, tiên phong đưa 4 thủ tục hành chính trong Đảng lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Ứng dụng "Công dân Thủ đô số - iHaNoi" được đánh giá là thành công nhất cả nước. "Mạng lưới Đổi mới sáng tạo thành phố”, thể hiện rõ quyết tâm tiên phong, đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

7. Khởi công nhiều công trình hạ tầng chiến lược, mở rộng không gian phát triển mới của Thủ đô, gắn với hoàn thiện thể chế và lập Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm

Năm 2025 với hàng loạt công trình lớn mang tính chiến lược của Thủ đô được khởi công. Đặc biệt, ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết 258/2025/QH15, thành phố đã khẩn trương đưa nghị quyết vào cuộc sống với việc khởi công và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhiều công trình, dự án. Ví như khởi công cầu Tứ Liên, hoàn thành GPMB Vành đai 1; Dự án Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia; Dự án đầu tư xây dựng Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề; Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo; khởi công xây dựng tuyến đường sắt số 5 Văn Cao - Hòa Lạc, Khu đô thị thể thao Olympic và Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Dự án cải tạo chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến 2 bên sông Tô Lịch, tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình (Bắc Ninh) với Hà Nội… hướng tới mục tiêu hình thành “Kỳ tích sông Hồng”.

Phối cảnh cầu Trần Hưng Đạo

8. Khẳng định vị thế dẫn đầu trong giáo dục - đào tạo, thể dục thể thao; không ngừng nâng cao an sinh và phúc lợi xã hội

Giáo dục Thủ đô vươn lên mạnh mẽ, dẫn đầu về chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2025 đạt 99,91% (xếp thứ 2 cả nước). Đặc biệt, đầu tháng 12, Hà Nội được UNESCO công nhận là thành viên Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu.

Thành phố đã triển khai hiệu quả chính sách giảm nghèo, chăm sóc người có công, hỗ trợ nhóm yếu thế; đồng thời đầu tư mạnh mẽ cho y tế, hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát. Thành phố cũng chủ động, kịp thời hỗ trợ nhiều địa phương khắc phục hậu quả thiên tai.

Hà Nội ghi dấu ấn tiên phong, xuất sắc trong các hoạt động thể thao. Tại các giải vô địch châu Á đạt 62 HCV, 38 HCB và 41 HCĐ. Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games 33, thể thao Hà Nội đóng góp 29/87 HCV của Đoàn Thể thao Việt Nam (chiếm hơn 33%). Đại hội Thể dục Thể thao Thủ đô lần thứ XI năm 2025 là sự kiện có quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

9. Bứt phá phát triển du lịch, phát huy vai trò Thành phố sáng tạo và Trung tâm công nghiệp văn hóa

Năm 2025, du lịch Hà Nội bứt phá toàn diện. Thành phố lập kỷ lục đón 33,7 triệu lượt khách trong năm 2025, trong đó khách quốc tế ước đạt 7,82 triệu lượt khách, tăng 22,76%.

Đặc biệt, công nghiệp văn hoá Thủ đô tiếp tục trở thành điểm sáng với hàng loạt sự kiện như: Hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; Concert quốc gia “Tổ quốc trong tim”, “Hà Nội - sáng mãi khát vọng Việt Nam”, “Vang mãi khúc khải hoàn”, “Tự hào là người Việt Nam”, Festival Thăng Long - Hà Nội.

10. Đảm bảo vững chắc Quốc phòng - an ninh; mở rộng đối ngoại, nâng tầm vị thế của Hà Nội

Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô tiếp tục được giữ vững. Hà Nội bảo đảm an toàn tuyệt đối cho gần 3.000 sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng; tổ chức 6 đoàn công tác cấp cao và chủ trì tiếp đón 29 đoàn quốc tế. Ký kết 2 thỏa thuận quốc tế cấp tỉnh với Nhật Bản và Liên Bang Nga. Ghi dấu ấn sâu đậm về công tác bảo đảm an ninh, an toàn sự kiện hơn 100 quốc gia trên thế giới tới Hà Nội tham dự Lễ mở ký “Công ước Hà Nội".