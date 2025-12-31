Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Hà Nội: Xe từ đường Ngọc Hồi được đi vào ngõ để ra cao tốc

Anh Trọng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa có thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực nút giao Pháp Vân. Theo phương án này, từ 14h hôm nay (31/12), xe từ đường Ngọc Hồi (QL1) được đi vào ngõ 15 để ra cao tốc, không phải đi vòng vào nút giao Pháp Vân.

Phương án điều chỉnh tổ chức giao thông này được Sở Xây dựng gửi các cơ quan chức năng, trong đó có các bến xe, đơn vị quản lý vận tải đang hoạt động tại các bến xe trên địa bàn Hà Nội.

Cụ thể, từ 14h hôm nay (31/12), Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện phương án tổ chức giao thông cho phép ô tô, xe tải và xe khách từ trục đường Ngọc Hồi lưu thông vào ngõ 15 để đi cầu Thanh Trì hoặc đi thẳng ra cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thay vì phải vòng qua nút giao Pháp Vân như trước kia.

tp-1-2302.jpg
Giao thông tại đường Ngọc Hồi đoạn qua ngõ 15 những ngày qua.

Tại ngõ 15 đường Ngọc Hồi, phương án tổ chức giao thông được điều chỉnh theo hướng: từ ngõ 15 các phương tiện được phép lưu thông vào cao tốc tại lý trình Km182+270 từ lối kết nối qua ngõ 15 Ngọc Hồi; tổ chức giao thông một chiều cho các phương tiện trên đoạn ngõ 15 Ngọc Hồi từ đường Trần Thủ Độ hướng đi vào lối kết nối với cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ. Tốc độ cho phép lưu thông 50km/h.

Tại khu vực nút giao Giải Phóng – Đỗ Mười – Hoàng Liệt: bổ sung đường nhánh dưới gầm đường Vành đai 3 trên cao hướng đường Đỗ Mười rẽ trái đi đường Ngọc Hồi. Cụ thể, nhánh số 1 (đối diện số nhà 23 đường Đỗ Mười) tổ chức cho các phương tiện để rẽ trái đi Ngọc Hồi, xe khách vào bến xe Nước Ngầm; cấm xe tải có khối lượng toàn bộ của xe trên 10 tấn.

Khu vực đường gom cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ đoạn từ cuối ngõ 15 Ngọc Hồi đến tòa nhà A6 Khu ký túc xá sinh viên điều chỉnh tổ chức giao thông một chiều các phương tiện trên đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo chiều và đoạn từ ngõ trước cổng công viên Trần Thủ Độ tới ngõ giao tòa A6-Ký túc xá sinh viên.

Các phương tiện từ Hoàng Liệt có nhu cầu đi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, cầu Thanh Trì đi theo lộ trình: Rẽ phải liên tục ra đường Ngọc Hồi - nút đèn tín hiệu ngõ 15 Ngọc Hồi - rẽ trái vào ngõ 15 Ngọc Hồi - đi thẳng tới nút đèn tín hiệu Ngõ 15 - Trần Thủ Độ - rẽ trái vào Trần Thủ Độ để đi cầu Thanh Trì hoặc đi thẳng ngõ 15 Ngọc Hồi để vào cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ.

Anh Trọng
#Điều chỉnh tổ chức giao thông Hà Nội #Phương án lưu thông cao tốc Pháp Vân #Giao thông khu vực nút giao Pháp Vân #Thay đổi luồng xe qua ngõ 15 Ngọc Hồi #Quản lý giao thông dịp Tết Dương lịch

