Dòng xe nối đuôi nhau rời Hà Nội, cửa ngõ phía Bắc ùn ứ cục bộ

Dương Triều Dương Triều

TPO - Càng về cuối chiều 31/12, áp lực giao thông trên trục đường từ nút giao Mai Dịch đến cầu Thăng Long càng gia tăng. Dòng phương tiện nối đuôi nhau nhích từng chút một để rời nội đô bắt đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày.

VIDEO: Ùn ứ gia tăng trên trục Mai Dịch – cầu Thăng Long và khu vực bến xe Mỹ Đình chiều cuối năm.
tp-giao-thong-hndji-0574.jpg
Chiều 31/12, lưu lượng phương tiện trên trục Phạm Văn Đồng gia tăng nhanh theo hướng đi cầu Thăng Long. Dòng xe ôtô, xe máy nối dài, di chuyển chậm, đặc biệt tại các nhánh rẽ, lối lên xuống và đường gom.
tp-giao-thong-hnddt-3441.jpg
Tại khu vực nút giao cầu vượt Mai Dịch, phương tiện từ các hướng dồn về cửa ngõ phía Bắc khiến một số thời điểm xảy ra ùn ứ ngắn hạn. Các làn kết nối từ đường gom lên trục chính thường xuyên xuất hiện cảnh xe xếp hàng chờ nhập làn.
truoc-ben-xe-my-dinh.jpg
Trên trục đường Phạm Hùng, đoạn qua khu vực bến xe Mỹ Đình, nhiều xe khách dừng đỗ, đón trả khách tùy tiện ngay trên làn đường chính.
tp-giao-thong-hnddt-3404.jpg
Việc này khiến các phương tiện phía sau phải giảm tốc hoặc chuyển làn đột ngột, làm gia tăng nguy cơ xung đột giao thông và khiến tình trạng ùn ứ trở nên nghiêm trọng hơn.
tp-giao-thong-hndji-0596.jpg
tp-giao-thong-hndji-0610.jpg
tp-giao-thong-hndji-0598.jpg
Khu vực chân cầu Thăng Long, nơi thường xuyên đông xe vào giờ cao điểm, ghi nhận mật độ phương tiện lớn. Nhiều người dân tranh thủ rời nội đô sớm để về quê, đi du lịch trong dịp nghỉ Tết Dương lịch.
tp-giao-thong-hnddt-3387.jpg
tp-giao-thong-hnddt-3420.jpg
tp-giao-thong-hndji-0585.jpg
Khu vực bến xe Mỹ Đình, mật độ phương tiện tăng cao do lượng xe khách, taxi và xe cá nhân ra vào liên tục. Trên tuyến vành đai 3 đoạn qua khu vực này, tốc độ lưu thông giảm rõ rệt, ùn ứ có dấu hiệu gia tăng, đặc biệt theo hướng ra khỏi nội đô.
tp-giao-thong-hndji-0589.jpg
Dự kiến trong tối 31/12 và ngày 1/1, lưu lượng giao thông qua các cửa ngõ Hà Nội sẽ tiếp tục tăng khi sinh viên, người lao động rời thành phố về quê hoặc đi du lịch dịp Tết Dương lịch.
gthn.jpg
Mật độ giao thông Hà Nội ghi nhận lúc 17h. Ảnh: Google Maps
