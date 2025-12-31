Dòng xe nối đuôi nhau rời Hà Nội, cửa ngõ phía Bắc ùn ứ cục bộ

TPO - Càng về cuối chiều 31/12, áp lực giao thông trên trục đường từ nút giao Mai Dịch đến cầu Thăng Long càng gia tăng. Dòng phương tiện nối đuôi nhau nhích từng chút một để rời nội đô bắt đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày.
Khu vực chân cầu Thăng Long, nơi thường xuyên đông xe vào giờ cao điểm, ghi nhận mật độ phương tiện lớn. Nhiều người dân tranh thủ rời nội đô sớm để về quê, đi du lịch trong dịp nghỉ Tết Dương lịch.
Khu vực bến xe Mỹ Đình, mật độ phương tiện tăng cao do lượng xe khách, taxi và xe cá nhân ra vào liên tục. Trên tuyến vành đai 3 đoạn qua khu vực này, tốc độ lưu thông giảm rõ rệt, ùn ứ có dấu hiệu gia tăng, đặc biệt theo hướng ra khỏi nội đô.