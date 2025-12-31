Dòng xe nối đuôi nhau rời Hà Nội, cửa ngõ phía Bắc ùn ứ cục bộ

TPO - Càng về cuối chiều 31/12, áp lực giao thông trên trục đường từ nút giao Mai Dịch đến cầu Thăng Long càng gia tăng. Dòng phương tiện nối đuôi nhau nhích từng chút một để rời nội đô bắt đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày.