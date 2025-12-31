Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Nữ ca sĩ cưỡi mãng xà dài 30 m trước 40.000 người

Hà Trang

TPO - Tối 30/12, "Thiên hậu" Thái Y Lâm mở màn tour diễn Pleasure tại Taipei Dome với quy mô chưa từng có. Tổng chi phí sản xuất và chuẩn bị lên tới 900 triệu Đài tệ, lập kỷ lục mới trong lịch sử các buổi hòa nhạc Hoa Ngữ.

Sân khấu mở màn gây choáng ngợp của Thái Y Lâm. Video: Threads.
606894720-1237989788390063-6030320840474540718-n.jpg
Tối 30/12, Thái Y Lâm khai màn tour lưu diễn thế giới Pleasure tại Taipei Dome (Đài Loan, Trung Quốc), đánh dấu lần đầu trong sự nghiệp 25 năm cô chinh phục sân khấu biểu diễn lớn nhất Đài Bắc. Toàn bộ không gian được biến hóa thành khu vườn kỳ ảo khổng lồ, khiến 40.000 khán giả choáng ngợp ngay từ những phút mở màn.
605752815-1237990551723320-2022337618359222850-n.jpg﻿
605619789-1237990618389980-4269173782604825114-n.jpg
606014411-1237989888390053-5809672330480258864-n.jpg
Nữ ca sĩ mở màn chấn động khi hóa thân thành “nữ hoàng thuần thú”, xuất hiện trên lưng mãng xà khổng lồ dài tới 30 m, điều khiển bằng hình thức múa rối cơ học giúp tạo uốn lượn mượt mà vòng quanh sân khấu.
605833355-1237985555057153-7149766734781877731-n.jpg
Thái Y Lâm vừa hát vừa nhảy với thể lực đáng kinh ngạc. Màn trình diễn khiến người hâm mộ liên tục reo hò vì quá choáng ngợp.
603882657-1237985755057133-6072928576537527472-n.jpg
Cùng lúc đó toàn bộ sân khấu biến thành bữa tiệc với 20 sinh vật lai kỳ ảo “xâm chiếm” sân vận động. Bò thần sừng sững xuất hiện, tạo cảm giác như đang xé toạc mái vòm Taipei Dome.
590515483-1237985108390531-1696526082723676271-n.jpg
Tour diễn Pleasure được xem là dự án tham vọng nhất sự nghiệp của Thái Y Lâm với tổng chi phí sản xuất lên tới 900 triệu Đài tệ (28,6 triệu USD), xác lập kỷ lục mới trong lịch sử concert Hoa ngữ.
607698959-17934318444114038-6940372341340410331-n.jpg
Kịch bản chương trình lấy cảm hứng từ kiệt tác The Garden of Earthly Delights (Khu vườn lạc thú trần tục) của danh họa thế kỷ XV Hieronymus Bosch. Chính Thái Y Lâm trực tiếp xây dựng mạch truyện, chuyển hóa cấu trúc ba hồi Vườn Địa Đàng - Dục vọng nhân gian - Địa ngục trừng phạt thành sân khấu sống động.
607431922-1237985345057174-2675583870337417995-n.jpg
Thông qua 5 chương lớn, "nữ hoàng Mandopop" (nhạc pop tiếng Hoa phổ thông) dẫn dắt khán giả bước vào hành trình khám phá bản năng, ham muốn và sự thức tỉnh nội tâm.
603846804-1237985285057180-3284109521114096353-n.jpg
605533686-1237985708390471-3648782765575802233-n.jpg
Để hiện thực hóa “vũ trụ khoái lạc”, ê-kíp sản xuất đã chi 170 triệu Đài tệ (5,4 triệu USD) chế tác hàng loạt đạo cụ sinh vật khổng lồ mô phỏng chân thực.
605788585-1237986118390430-2267642604831931785-n.jpg
Chi phí thiết bị sân khấu là 280 triệu Đài tệ, trong đó 50 triệu Đài tệ dành cho trang phục - tạo hình.
606936112-17934318492114038-5409659069255562779-n.jpg﻿
605703666-1237985041723871-2099300091594933633-n.jpg
1.jpg
Mọi con số đều xô đổ các kỷ lục trước đây của concert tổ chức tại Taipei Dome. Thái Y Lâm còn huy động 36 vũ công hàng đầu và 12 nhạc công, thể hiện rõ sự cầu toàn.
603063042-1237991015056607-7280831932065765976-n.jpg
603069406-1237985388390503-7916163558859446916-n.jpg
603908582-1237986055057103-6452410339649149927-n.jpg
607428742-1237985601723815-5008776711293257725-n.jpg
Trang phục cũng là yếu tố không thể bỏ qua. Thái Y Lâm thay 7 bộ mang phong cách tiên phong, tổng cộng 180 bộ trang phục bao gồm cả vũ đoàn, được thực hiện bởi nhiều ê-kíp thiết kế hàng đầu.
603913983-1237985225057186-8729920195227024925-n.jpg
605117172-1237990971723278-3144083919992333223-n.jpg
605137869-1237985505057158-2396513076573001235-n.jpg
608187503-1237992141723161-4251328577047044408-n.jpg
Đêm nhạc của "Thiên hậu Đài Loan" hút 40.000 khán giả. Ba concert dự kiến thu hút 120.000 người, với doanh thu phòng vé ước tính khoảng 560 triệu Đài tệ.
2.jpg
3.jpg
4.jpg
Thái Y Lâm (45 tuổi), là ca sĩ hàng đầu Đài Loan (Trung Quốc), nhiều năm đứng đầu top nghệ sĩ kiếm được nhiều tiền nhất xứ Đài. Hai thập kỷ làm nghề, Thái Y Lâm được mệnh danh là ca sĩ Mandopop thành công nhất thế giới. Không chỉ giọng hát tốt, cô được đánh giá cao ở khả năng biểu diễn, đầu tư cho sân khấu. Nữ ca sĩ giành nhiều giải thưởng lớn Giai điệu vàng Đài Loan lần thứ 18, MTV Châu Á 2006, MAMA 2015... Đời tư, cô từng hẹn hò Châu Kiệt Luân.
Hà Trang
#Thái Y Lâm #tour quốc tế #Pleasure #Taipei Dome #concert lớn

Xem thêm

Cùng chuyên mục