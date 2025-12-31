Nữ ca sĩ cưỡi mãng xà dài 30 m trước 40.000 người

TPO - Tối 30/12, "Thiên hậu" Thái Y Lâm mở màn tour diễn Pleasure tại Taipei Dome với quy mô chưa từng có. Tổng chi phí sản xuất và chuẩn bị lên tới 900 triệu Đài tệ, lập kỷ lục mới trong lịch sử các buổi hòa nhạc Hoa Ngữ.