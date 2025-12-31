Nữ ca sĩ cưỡi mãng xà dài 30 m trước 40.000 người

TPO - Tối 30/12, "Thiên hậu" Thái Y Lâm mở màn tour diễn Pleasure tại Taipei Dome với quy mô chưa từng có. Tổng chi phí sản xuất và chuẩn bị lên tới 900 triệu Đài tệ, lập kỷ lục mới trong lịch sử các buổi hòa nhạc Hoa Ngữ.
Nữ ca sĩ mở màn chấn động khi hóa thân thành “nữ hoàng thuần thú”, xuất hiện trên lưng mãng xà khổng lồ dài tới 30 m, điều khiển bằng hình thức múa rối cơ học giúp tạo uốn lượn mượt mà vòng quanh sân khấu.
Để hiện thực hóa “vũ trụ khoái lạc”, ê-kíp sản xuất đã chi 170 triệu Đài tệ (5,4 triệu USD) chế tác hàng loạt đạo cụ sinh vật khổng lồ mô phỏng chân thực.
Mọi con số đều xô đổ các kỷ lục trước đây của concert tổ chức tại Taipei Dome. Thái Y Lâm còn huy động 36 vũ công hàng đầu và 12 nhạc công, thể hiện rõ sự cầu toàn.
Trang phục cũng là yếu tố không thể bỏ qua. Thái Y Lâm thay 7 bộ mang phong cách tiên phong, tổng cộng 180 bộ trang phục bao gồm cả vũ đoàn, được thực hiện bởi nhiều ê-kíp thiết kế hàng đầu.
Đêm nhạc của "Thiên hậu Đài Loan" hút 40.000 khán giả. Ba concert dự kiến thu hút 120.000 người, với doanh thu phòng vé ước tính khoảng 560 triệu Đài tệ.
Thái Y Lâm (45 tuổi), là ca sĩ hàng đầu Đài Loan (Trung Quốc), nhiều năm đứng đầu top nghệ sĩ kiếm được nhiều tiền nhất xứ Đài. Hai thập kỷ làm nghề, Thái Y Lâm được mệnh danh là ca sĩ Mandopop thành công nhất thế giới. Không chỉ giọng hát tốt, cô được đánh giá cao ở khả năng biểu diễn, đầu tư cho sân khấu. Nữ ca sĩ giành nhiều giải thưởng lớn Giai điệu vàng Đài Loan lần thứ 18, MTV Châu Á 2006, MAMA 2015... Đời tư, cô từng hẹn hò Châu Kiệt Luân.