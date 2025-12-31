Nam diễn viên Trương Hạo Duy được minh oan

TPO - Năm 2024, sự nghiệp giải trí của Trương Hạo Duy rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng, sau khi rò rỉ đoạn ghi âm tố cáo nam diễn viên tổ chức bán dâm. Tuy nhiên, sự thật đảo chiều sau một năm.

Tháng 8/2024, showbiz Hoa ngữ rúng động trước bê bối của Trương Hạo Duy, được biết đến qua vai thái tử Lý Thừa Càn trong bom tấn truyền hình Khánh Dư Niên.

Theo HK01, vào thời điểm đó, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn ghi âm và ảnh chụp màn hình, với nội dung cáo buộc Trương Hạo Duy làm sổ sách giả, trốn thuế. Không chỉ vậy, nam diễn viên 9X còn bị nghi tổ chức bán dâm.

Trương Hạo Duy vướng nghi vấn làm "tú ông" vào năm 2024.

Trong đoạn ghi âm, giọng đàn ông được cho là Trương Hạo Duy nói: “Thực ra tôi thấy tìm ‘má mì’ cũng có lợi của việc tìm ‘má mì’, còn nếu không thì trực tiếp liên hệ với các cô gái. Chúng ta có thể tự đào tạo ‘má mì’ của riêng mình, gom các cô gái từ khắp mọi miền lại. Như vậy cũng khá ổn”.

Giọng đàn ông còn đề cập đến hai nhân vật là “Mao Mao” và “Đa ca”. Họ được xác định là người bạn họ Mao của Trương Hạo Duy và Tiền Đa Đa - ông chủ của tài tử họ Trương và Tống Dật, đồng thời cùng đạo diễn Phùng Tiểu Cương đồng sáng lập công ty giải trí Đa Mạnh Văn Hóa.

Ảnh chụp màn hình cũng cho thấy tài khoản mạng xã hội của Trương Hạo Duy kéo người họ Mao và Tiền Đa Đa vào nhóm chat, giới thiệu hai bên hợp tác.

Vụ ồn ào khiến sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao của Trương Hạo Duy sụp đổ. Anh bị đuổi khỏi các dự án phim, hứng chịu làn sóng phẫn nộ từ công chúng, đồng thời bị gắn cho danh xưng “Seungri phiên bản Trung Quốc”.

Tháng 9, Trương Hạo Duy khởi kiện người bạn họ Mao về tội phỉ báng. Qua quá trình xét xử, tòa án xác nhận bị đơn họ Mao sử dụng thủ đoạn kỹ thuật để tổng hợp các đoạn ghi âm và hình ảnh giả mạo, rồi cung cấp cho các blogger giải trí đăng tải, gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của Trương Hạo Duy.

Tòa tuyên bị đơn phải công khai xin lỗi và bồi thường cho Trương Hạo Duy 50.000 nhân dân tệ (7.100 USD).

Trương Hạo Duy được minh oan sau hơn một năm.

Trương Hạo Duy biết Mao là người lớn lên cùng anh từ thuở nhỏ. Do mâu thuẫn tài chính, hai bên trở mặt thành thù, cuối cùng dẫn đến việc đối phương bịa đặt tin giả hãm hại anh. Cái giá phải trả là Trương Hạo Duy bị đình chỉ công việc suốt 16 tháng.

“Vụ kiện đã thắng, oan khuất đã được rửa sạch. Sự nhẫn nại và kiên trì giúp tôi có thể cho những đồng nghiệp, người hâm mộ và bạn bè tin tưởng tôi một lời hồi đáp. Nếu có thể tiếp tục tham gia Khánh Dư Niên 3, đó sẽ là may mắn vô cùng lớn đối với tôi. Khổ nạn rồi cũng hóa mây trôi, quãng đời còn lại hướng về cái chết mà tái sinh”, nam diễn viên chia sẻ.

HK01 nhận định dù bê bối "tú ông" được làm rõ, việc Trương Hạo Duy có thể trở lại thời kỳ đỉnh cao như trước được hay không là thách thức lớn.

Trương Hạo Duy sinh năm 1990 ở Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Anh là diễn viên xuất thân chính quy, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương, bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2014.

Anh tham gia hàng chục tác phẩm, chủ yếu là phim truyền hình và đảm nhận vai phụ. Trong đó, thái tử Lý Thừa Càn của Khánh Dư Niên (phần 1 và 2) là nổi tiếng nhất.

Ngoài ra, anh còn góp mặt trong những bộ phim ăn khách khác như Lang Nha Bảng 2: Phong khởi trường lâm, Thả thí thiên hạ, Hoan Lạc Tụng 4 và 5, Trường phong độ, A Mạch tòng quân…