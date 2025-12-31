Nghệ sĩ Việt tổng kết 2025

TPO - Ngày cuối cùng của năm 2025, nhiều nghệ sĩ đồng loạt chia sẻ cảm xúc nhìn lại một năm nhiều biến động, thử thách nhưng cũng đong đầy giá trị, nơi sự bình an nội tâm, trách nhiệm xã hội và khát vọng sáng tạo được đặt lên hàng đầu.

Ca sĩ Hồng Nhung gọi 2025 là năm “kỳ lạ và nhiều ngạc nhiên”, đủ để con người học cách hít thở chậm lại, buông bỏ những khắt khe không cần thiết và gieo “những hạt giống hiền lương” cho tương lai. Với chị, bước sang 2026 là hành trình của biết ơn, hy vọng và sự vươn mình, khỏe khoắn để biến giấc mơ thành hiện thực.

Mỹ Tâm điểm lại 2025 bằng những cột mốc lớn: hoàn tất bộ phim điện ảnh Tài, tổ chức live concert See The Light với hơn 40.000 khán giả, ca khúc Chuyện để dành đạt Top 1 trending và đặc biệt là khoảnh khắc đứng hát tại Quảng trường Ba Đình dịp Đại lễ 2/9.

“Đó là hành trình tuyệt vời và rực rỡ vô cùng. Mình mong giữ mãi năng lượng tích cực và ánh sáng trong tim này để bước tiếp một cách ung dung. Kết thúc hành trình này lại mở ra hành trình mới”, nữ ca sĩ chia sẻ trước thềm chào đón 2026 bằng dự án điện ảnh mới.

Mỹ Tâm, Hồng Nhung, Lệ Quyên... cùng nhìn lại năm 2025.

Với Lệ Quyên, năm cũ khép lại bằng sự chiêm nghiệm của người trưởng thành sau những đổ vỡ. Không cần thề hứa, chỉ cần tôn trọng, thủy chung và thấu hiểu để hạnh phúc bền chặt. Nữ ca sĩ cũng đánh dấu kỷ niệm năm thứ sáu bên Lâm Bảo Châu với mong ước giản dị: sức khỏe, bình an và một gia đình viên mãn.

Diễn viên Hương Giang chia sẻ ảnh bạn đời và viết “không chung chồng” trước những đồn đoán, thị phi. Cô khẳng định cả hai có ba năm gắn bó, hiện tại là sự an yên trong hạnh phúc cá nhân.

Hồ Ngọc Hà gọi 2025 là năm của sự bình yên, khi cô dành trọn tâm sức cho gia đình, âm nhạc và các hoạt động thiện nguyện. “Khi chúng ta trao đi bằng tất cả trái tim, hạnh phúc tự khắc sẽ đong đầy. Cảm ơn tất cả người thương đã luôn ở bên, bao dung và tử tế với Hà. Hẹn gặp lại mọi người vào năm 2026 với những giai điệu mới, những câu chuyện âm nhạc mà Hà đang nóng lòng muốn kể. Chào 2026, chúng ta cùng rực rỡ nhé”, cô nhắn nhủ.

Với Võ Hạ Trâm, 2025 là năm “thanh lọc” - buông bỏ những mối quan hệ và cảm xúc không còn duyên, để hoàn thiện bản thân và trân trọng trọn vẹn hạnh phúc gia đình, sự nghiệp. Nữ ca sĩ nhấn mạnh khi tâm an, vạn sự sẽ an.

“Năm qua có nhiều sự bất ngờ, hạnh phúc vỡ òa trong sự nghiệp và sự vẹn tròn trong gia đình nhỏ. Quá đủ và biết ơn cho 2025 rực rỡ. Chúc mọi người, mọi nhà luôn bình an và chuẩn bị đón năm 2026 thật rực rỡ”, cô chia sẻ.

Trước thềm năm mới, ca sĩ Mỹ Linh nhìn lại một năm nhiều thiên tai, biến động, gửi gắm mong ước về sự bình an, chân thiện và sức khỏe cho tất cả mọi người khi bước sang 2026.

Trong lĩnh vực sáng tác, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khép lại năm với những con số ấn tượng: Hơn 11 tỷ lượt xem và hàng triệu video sử dụng âm nhạc của anh trên các nền tảng số. Ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình trở thành dấu ấn đặc biệt, đưa âm nhạc chạm tới nhiều tầng lớp khán giả.

Tùng Dương chia sẻ: “Người nghệ sĩ hôm nay không chỉ hát cho cái tôi, mà phải hòa mình vào cái ‘chúng ta’ của dân tộc”.

Còn với Tùng Dương, 2025 là năm của năng lượng, điềm tĩnh và trách nhiệm. Anh nhìn nghệ thuật không còn từ cái “tôi” cá nhân mà hòa vào cái “chúng ta” rộng lớn của cộng đồng, dân tộc. Từ các concert quốc gia đến sân khấu quốc tế, nam ca sĩ nhấn mạnh khát vọng đưa âm nhạc Việt đi ra thế giới bằng bản sắc riêng, chiều sâu văn hóa và sự trung thực cảm xúc.

Nhìn lại bản thân, Tùng Dương cho rằng anh không còn bị thôi thúc bởi danh xưng hay hào quang bề nổi. “Điều tôi quan tâm nhất bây giờ là chất lượng của mỗi lần hiện diện. Mỗi lần cất tiếng hát, tôi tự hỏi mình còn trung thực không, còn chạm được đến phần sâu nhất trong cảm xúc con người không, và có để lại dư âm nào khi ánh đèn sân khấu đã tắt hay không,” anh bộc bạch.

Khép lại năm cũ, Tùng Dương lựa chọn sự điềm tĩnh và kiên định. “Ít bám vào hào quang cũ, nhưng không phản bội những giá trị đã làm nên mình. Một người đàn ông trưởng thành là người đủ điềm tĩnh để đi tận cùng con đường đã chọn,” nam ca sĩ gửi gắm trước thềm 2026.