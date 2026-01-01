Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tuyên Quang:

Tớ Dày là hoa gì mà du khách nô nức đến Lô Lô Chải check-in?

Dương Triều

TPO - Làng du lịch Lô Lô Chải ở xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đang trở thành điểm đến được nhiều du khách lựa chọn khi hoa Tớ Dày đồng loạt nở rộ, phủ sắc hồng lên không gian làng cổ vùng cao.

VIDEO: Hoa Tớ Dày nhuộm hồng Lũng Cú.
tp-hoa-to-day-lung-cuz7372867406625-aeeebe717a93278e205063b4bf17fcef.jpg
Từ cuối tháng 12/2025, những cây hoa Tớ Dày trồng xen trong vườn nhà dân và ven các lối đi bắt đầu bung nở. Sang đầu tháng 1, hoa vào độ đẹp nhất với sắc hồng phớt nhẹ, cánh mỏng, tạo nên khung cảnh yên bình giữa những ngôi nhà trình tường, hàng rào đá và núi đá tai mèo đặc trưng của Lô Lô Chải.
tp-hoa-to-day-lung-cuz7380730484940-30c09a534f3f68f2ceb279d0a72c141e.jpg
tp-hoa-to-day-lung-cuz7380730674854-1425bb0a0e21fb8e8ea29c335157bada.jpg
Khác với các điểm ngắm hoa được quy hoạch phục vụ du lịch, hoa Tớ Dày ở Lô Lô Chải là cây trồng truyền thống, gắn bó lâu đời với đời sống sinh hoạt của đồng bào Lô Lô. Sắc hoa nở giữa không gian làng bản nguyên sơ khiến nhiều du khách ví nơi đây như “mùa xuân đến sớm” ở vùng địa đầu.
tp-hoa-to-day-lung-cuz7380730948487-a9fae439dccf6ebbf5d8f2e8ca23d348.jpg
tp-hoa-to-day-lung-cuz7380731187550-5f43f647381cfc3b806ead86210099d5.jpg
tp-hoa-to-day-lung-cuz7380730490809-145e3bff0869c228b1c8886a5971a4e9.jpg
Trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, lượng khách đến Lô Lô Chải tăng rõ rệt. Nhiều nhóm du khách trẻ từ Hà Nội và các tỉnh lân cận chọn hình thức du lịch ngắn ngày, kết hợp chụp ảnh hoa đào, trải nghiệm homestay và khám phá văn hóa bản địa. Trên mạng xã hội, hình ảnh loài hoa bản địa nở rộ tại ngôi làng này được chia sẻ rộng rãi, góp phần tạo hiệu ứng thu hút khách.
tp-hoa-to-day-lung-cuz7371508013079-be66eba26c6c93ca8083da616efdfd32.jpg
Sắc hoa hồng phấn xen lẫn màu xanh của núi rừng tạo nên khung cảnh được ví như “mùa Xuân sớm” nơi địa đầu, trở thành phông nền được nhiều du khách lựa chọn để lưu giữ khoảnh khắc đầu năm.
tp-hoa-to-day-lung-cuz7372867454660-ff5a62322387ab1fba9b9824e4aba65f.jpg
tp-hoa-to-day-lung-cuz7372867307677-9116854723151e298671213bf72c1ba5.jpg
tp-hoa-to-day-lung-cuz7372867094686-63cf9bd023a6450caa8dca88a3b16563.jpg
Một nhóm du khách kết hợp tham quan, trải nghiệm sinh hoạt bản địa và chụp ảnh hoa. Một số hộ dân cho biết lượng khách tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.
tp-hoa-to-day-lung-cuz7380731256286-ebd87c621f028fd872fc7308f0166024.jpg
tp-hoa-to-day-lung-cuz7371507986221-afb68e28253f46ce80fce408acf44b1a.jpg
tp-hoa-to-day-lung-cuz7371508022446-80215f874efc0d916937871ab313ac5f.jpg
Hoa Tớ Dày nở dọc các triền núi và ven đường, dự kiến kéo dài đến giữa tháng 1/2026, trở thành điểm nhấn du lịch đầu năm của Lũng Cú.
Dương Triều
