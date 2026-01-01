Tuyên Quang: Tớ Dày là hoa gì mà du khách nô nức đến Lô Lô Chải check-in?

TPO - Làng du lịch Lô Lô Chải ở xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đang trở thành điểm đến được nhiều du khách lựa chọn khi hoa Tớ Dày đồng loạt nở rộ, phủ sắc hồng lên không gian làng cổ vùng cao.