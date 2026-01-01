Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyến tàu biển quốc tế đầu tiên 'xông đất' Quảng Ninh năm 2026

Quốc Nam

TPO - Trong ngày đầu năm mới 2026, Quảng Ninh tổ chức đón tàu Celebrity Solstice đưa hơn 3.000 khách châu Âu, châu Á đến xông đất và tham quan các danh lam, thắng cảnh của tỉnh Quảng Ninh.

tp-quocnam-z62-2620.jpg
Sáng 1/1, tàu Celebrity Solstice thuộc hãng Celebrity Cruises, quốc tịch Malta cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, đây là chuyến tàu biển quốc tế đầu tiên xông đất Quảng Ninh trong ngày đầu của năm mới 2026.
tp-quocnam-z62-2530.jpg
tp-quocnam-z62-2533.jpg
Trên chuyến hải trình của mình, tàu đưa hơn 3.000 khách đến từ các nước thuộc châu Âu, châu Á tới Quảng Ninh. Du khách sẽ tham quan một số điểm du lịch nổi tiếng của Quảng Ninh như Bảo tàng Quảng Ninh, Vịnh Hạ Long, làng quê Yên Đức...
tp-quocnam-z62-2508.jpg
Ghi nhận PV Tiền Phong, ông Quản Minh Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, cùng đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh trực tiếp có mặt tại bến cảng để chào đón những vị khách đầu tiên xông đất ngành du lịch tỉnh này.
tp-quocnam-z62-2517.jpg
tp-quocnam-z62-2542.jpg
tp-quocnam-z62-2525.jpg
tp-quocnam-z62-2519.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh tặng hoa và gửi những lời chúc may mắn nhất theo phong tục của người Á Đông tới những vị khách quốc tế và chụp ảnh lưu niệm cùng du khách.
tp-quocnam-z62-2548.jpg
Nhiều du khách tỏ ra thích thú với sự hiếu khách của chính quyền, người dân Quảng Ninh. Nữ du khách trong ảnh cho biết cảm thấy ấn tượng với phong tục xông đất đầu năm của người dân Việt Nam ngay trong đầu năm mới. Bà cho biết bà cùng người thân đã đón chào năm mới ngay trên hải trình đi trên vịnh Hạ Long.
tp-quocnam-z62-2559.jpg
Với lợi thế di sản vịnh Hạ Long và Yên Tử đã được UNESCO công nhận cùng với hệ thống di tích, danh lam, thắng cảnh và các lễ hội văn hóa, trong năm 2026, Quảng Ninh sẽ tạo đà bứt phá vượt bậc trong phát triển du lịch.
tp-quocnam-z62-2547.jpg
Năm 2025, du lịch Quảng Ninh ghi nhận con số kỷ lục khi đón trên 21 triệu lượt khách, cùng với đó doanh thu từ hoạt động du lịch đã mang về cho Quảng Ninh ước đạt 57.000 tỷ đồng. Theo đánh giá của ngành du lịch, năm 2025, các sản phẩm du lịch Quảng Ninh tiếp tục được phát triển theo từng khu vực và loại hình đặc trưng.
tp-quocnam-z62-2589.jpg
tp-quocnam-z62-2606.jpg
Quảng Ninh đã đa dạng các thiết chế văn hóa, lấy văn hóa, lễ hội làm động lực để tạo ra các sản phẩm mới thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với tỉnh này.
tp-quocnam-z62-2600.jpg
Năm 2026, Quảng Ninh tiếp tục lấy phát triển kinh tế du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, chuyển đổi mô hình từ "nâu" sang "xanh" dựa trên tài nguyên di sản độc đáo như Vịnh Hạ Long, Yên Tử.
tp-quocnam-z62-2596.jpg
Ngay ngày đầu tiên của năm mới Quảng Ninh hướng tới mục tiêu thu hút 22 triệu lượt khách du lịch trong năm 2026 tới đây, trong đó có 5,2 triệu lượt khách quốc tế, cho doanh thu du lịch đạt khoảng 65.000 tỷ đồng.
Quốc Nam
#Quảng Ninh #du lịch #tàu biển #Hạ Long #Yên Tử #du khách quốc tế

