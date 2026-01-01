Chuyến tàu biển quốc tế đầu tiên 'xông đất' Quảng Ninh năm 2026

TPO - Trong ngày đầu năm mới 2026, Quảng Ninh tổ chức đón tàu Celebrity Solstice đưa hơn 3.000 khách châu Âu, châu Á đến xông đất và tham quan các danh lam, thắng cảnh của tỉnh Quảng Ninh.