Chuyến tàu biển quốc tế đầu tiên 'xông đất' Quảng Ninh năm 2026

TPO - Trong ngày đầu năm mới 2026, Quảng Ninh tổ chức đón tàu Celebrity Solstice đưa hơn 3.000 khách châu Âu, châu Á đến xông đất và tham quan các danh lam, thắng cảnh của tỉnh Quảng Ninh.
Trên chuyến hải trình của mình, tàu đưa hơn 3.000 khách đến từ các nước thuộc châu Âu, châu Á tới Quảng Ninh. Du khách sẽ tham quan một số điểm du lịch nổi tiếng của Quảng Ninh như Bảo tàng Quảng Ninh, Vịnh Hạ Long, làng quê Yên Đức...
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh tặng hoa và gửi những lời chúc may mắn nhất theo phong tục của người Á Đông tới những vị khách quốc tế và chụp ảnh lưu niệm cùng du khách.
Quảng Ninh đã đa dạng các thiết chế văn hóa, lấy văn hóa, lễ hội làm động lực để tạo ra các sản phẩm mới thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với tỉnh này.