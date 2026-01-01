Chuyến bay chở đoàn khách du lịch đến Nghệ An trong năm mới

TPO - Chương trình đón du khách và chuyến bay đầu tiên đến Nghệ An năm 2026 hứa hẹn một khởi đầu tốt đẹp, nhiều khởi sắc cho ngành du lịch, giao thông vận tải của tỉnh phát triển mạnh mẽ, bứt phá trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Video Nghệ An đón du khách, chuyến bay đầu tiên về Nghệ An năm 2026.

Sáng 1/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Vinh, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tổ chức đón du khách và chuyến bay đầu tiên đến Nghệ An năm 2026.

Chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Vinh lúc 8h05' sáng nay.

Chuyến bay đầu tiên đến Nghệ An mang số hiệu VN1715 ngày 1/1/2026, cất cánh từ Hà Nội lúc 7h15, hạ cánh tại sân bay Vinh lúc 8h05, chở đoàn khách du lịch về tham quan, trải nghiệm các điểm đến tại Nghệ An.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cùng lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Vinh và các đại biểu chào đón du khách đầu tiên bước xuống máy bay.

Tại đây, du khách được giới thiệu về tiềm năng du lịch Nghệ An với hệ sinh thái du lịch phong phú. Trải dài từ miền biển đến miền núi, từ đồng bằng đến biên giới, mỗi vùng đất đều mang trong mình những giá trị riêng, tạo nên bản sắc độc đáo cho du lịch xứ Nghệ.

Bên cạnh đó, Nghệ An còn là vùng đất giàu truyền thống lịch sử - văn hóa. Quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Truông Bồn, các di tích lịch sử cách mạng, hệ thống lễ hội dân gian đa dạng, nhiều đền chùa linh thiêng nổi tiếng… tạo nền tảng vững chắc cho phát triển du lịch văn hóa, du lịch về nguồn.

Đại biểu chụp ảnh cùng các du khách đầu tiên về với Nghệ An năm 2026.

Đặc biệt, Nghệ An có sân bay quốc tế Vinh có khả năng nối và đón các tuyến bay nội địa, quốc tế, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng cao của khách du lịch và nhân dân địa phương.

Trước đó, sân bay Vinh cũng đã tạm ngừng hoạt động trong 6 tháng để sửa chữa, nâng cấp. Chương trình đón du khách, chuyến bay đầu tiên về Nghệ An năm 2026 sẽ là một khởi đầu tốt đẹp, hứa hẹn nhiều khởi sắc cho ngành du lịch, ngành giao thông vận tải và ngành hàng không Nghệ An phát triển mạnh mẽ, gặt hái nhiều thành công trong năm 2026 và những năm tiếp theo.