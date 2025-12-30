Quảng Ninh khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu của các doanh nghiệp lớn

TPO - Trong năm 2025, Quảng Ninh kêu gọi ước đạt tới 503.447 tỷ vốn đầu tư từ các doanh nghiệp trong nước và quốc tế vào các khu công nghiệp, khu kinh tế và lọt vào top 3 địa phương hấp dẫn doanh nghiệp lớn trên cả nước.

Vừa qua, tỉnh Quảng Ninh được ghi danh trong Top 3 địa phương hấp dẫn doanh nghiệp lớn năm 2025 của Vietnam Report đã ghi dấu một bước tiến quan trọng của Quảng Ninh trên bản đồ đầu tư của cả nước.

Theo bảng xếp hạng, Quảng Ninh giữ vị trí thứ ba dựa trên ba tiêu chí gồm quy mô và số lượng doanh nghiệp lớn hoạt động trên địa bàn, chất lượng môi trường đầu tư thu hút FDI và tốc độ tăng trưởng GRDP. Thứ hạng này phản ánh sự chuyển mình mạnh mẽ của tỉnh trong cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cấp hạ tầng và thu hút hiệu quả dòng vốn vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao.

Sự hiện diện của Quảng Ninh trong nhóm dẫn đầu phản ánh mô hình phát triển dựa trên cải cách thể chế mà tỉnh kiên trì theo đuổi suốt thập kỷ qua. Theo đánh giá của Vietnam Report, việc liên tục dẫn đầu PCI, đẩy mạnh số hóa thủ tục hành chính, minh bạch hóa quy trình đầu tư và nâng tầm năng lực điều hành đã tạo nền tảng vững chắc để doanh nghiệp yên tâm mở rộng hoạt động. Nhưng tín hiệu thuyết phục hơn cả chính là kết quả thu hút đầu tư ghi nhận được trong năm 2025.

Một góc khu công nghiệp chế tạo, lắp ráp của Quảng Ninh.

Theo báo cáo, tính đến ngày hết tháng 11/2025, Quảng Ninh đã thu hút 240.394 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách, gấp 7,9 lần so với năm 2024, mức tăng trưởng thể hiện sức hút vượt bậc trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư giữa các tỉnh ngày càng gay gắt.

Quảng Ninh đang đã có 100 dự án mới có tổng vốn đăng ký gần 185.000 tỷ đồng và 221 dự án điều chỉnh tăng vốn hơn 55.000 tỷ đồng, dòng vốn vào tỉnh không chỉ nhiều về lượng mà còn tập trung vào những ngành nghề có đóng góp lớn cho tăng trưởng dài hạn. Ước cả năm, Quảng Ninh có thể đạt tới 503.447 tỷ đồng vốn thu hút đầu tư, tăng hơn 16 lần so với năm trước, con số cho thấy kết quả xếp hạng Top 3 là hoàn toàn tương xứng với thực lực.

Điều đáng chú ý là vốn đầu tư năm 2025 của Quảng Ninh không chỉ tăng mạnh về quy mô, mà còn dịch chuyển rõ rệt sang các lĩnh vực giá trị cao như phát triển đô thị hiện đại, du lịch - dịch vụ cao cấp, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến chế tạo, logistics và hạ tầng khu công nghiệp.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia kinh tế, những dòng vốn này phù hợp với chiến lược tái cơ cấu nền kinh tế của tỉnh Quảng Ninh và góp phần định hình mô hình phát triển dựa trên công nghiệp sạch, kinh tế biển và dịch vụ chất lượng cao mà tỉnh này đang theo đuổi.

Sự bứt phá về thu hút đầu tư của Quảng Ninh cũng gắn liền với loạt cải cách hành chính mạnh mẽ trong năm 2025. Quảng Ninh đã rút ngắn thời gian thẩm định chủ trương đầu tư, cắt giảm thủ tục đất đai - xây dựng - môi trường, vận hành cơ chế “một cửa liên thông” hiệu quả hơn tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, đồng thời triển khai hệ thống điều hành thông minh tại các khu công nghiệp và khu kinh tế nhằm giám sát tiến độ, xử lý vướng mắc kịp thời và tạo sự minh bạch cao nhất cho nhà đầu tư. Các chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại châu Âu, Bỉ hay Đài Loan (Trung Quốc)… cũng mở rộng không gian quảng bá và kết nối với các tập đoàn quốc tế.

Cùng với cải cách hành chính, địa phương này cũng chú trọng hoàn thiện hạ tầng yếu tố khiến nhiều nhà đầu tư đánh giá Quảng Ninh là “điểm đến sẵn sàng”. Từ rà soát quỹ đất, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng đến chuẩn bị nguồn nhân lực và hoàn thiện hạ tầng xã hội cho khu công nghiệp, Quảng Ninh đã chủ động tạo điều kiện để doanh nghiệp triển khai dự án nhanh nhất. Hệ thống cao tốc liên vùng, sân bay Vân Đồn, cảng nước sâu Cái Lân và mạng lưới logistics ven biển giúp tỉnh trở thành cực kết nối chiến lược của miền Bắc, đồng thời mở ra hành lang thương mại - du lịch quốc tế đầy tiềm năng.

Quảng Ninh đồng bộ hạ tầng giao thông giúp đẩy mạnh kết nối với các khu kinh tế, khu công nghiệp trong tỉnh và quốc tế.

Những yếu tố này kết hợp tạo thành nền tảng khiến Quảng Ninh không chỉ lọt Top 3 địa phương hấp dẫn doanh nghiệp lớn, mà còn thực sự chứng minh được năng lực thu hút vốn đầu tư quy mô chưa từng có. Nhiều dự án tiếp tục mở rộng tại Quảng Yên, Đông Triều, Hoành Bồ, Vân Đồn... là minh chứng cho niềm tin bền vững của doanh nghiệp đối với thị trường và chính quyền địa phương.

Theo ông Ko Tae Yeon, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM), tiềm năng, thế mạnh cũng như kết quả phát triển, tăng trưởng, thu hút đầu tư của Quảng Ninh thời gian qua là rất ấn tượng. Đó cũng là lý do ngày càng nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc bày tỏ mong muốn được tìm hiểu, nghiên cứu cơ hội đầu tư mới tại tỉnh, nhất là trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Bước sang năm 2026, Quảng Ninh tiếp tục đặt mục tiêu nâng cao chất lượng dòng vốn, tập trung thu hút các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường, quy mô lớn và đóng góp vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững. Việc chuẩn bị đồng bộ hạ tầng, giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn đất đai, môi trường, thủ tục, cùng việc hoàn thiện thủ tục cho các dự án trọng điểm và khởi công các dự án mới sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của Quảng Ninh trong bản đồ đầu tư quốc gia.

Quảng Ninh đang cho thấy mô hình phát triển toàn diện với sự kết hợp hài hòa giữa cải cách thể chế, quản trị hiện đại, thu hút đầu tư chất lượng cao và định vị lại kinh tế địa phương theo hướng xanh - sạch - bền vững. Những kết quả của năm 2025 đang tạo nền tảng vững chắc để Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vai trò “cực tăng trưởng mới” của cả nước trong giai đoạn sắp tới.