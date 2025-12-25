Quảng Ninh thực hiện các chính sách đặc thù trong thu hút đầu tư

Thời gian qua, Quảng Ninh đã triển khai một loạt chính sách, cơ chế đặc thù nhằm thúc đẩy phát triển thương mại, thu hút đầu tư vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo nhằm tạo nên bước chuyển tích cực trong thu hút đầu tư, nâng cao năng lực xúc tiến thương mại và thúc đẩy thương mại biên giới.

Theo đó, trên phương diện thu hút đầu tư, tỉnh đã xác định rõ định hướng ưu tiên cho các dự án chất lượng cao như FDI thế hệ mới, tài chính xanh, công nghệ tiên tiến và các khu công nghiệp sinh thái, thông minh, công nghiệp chế biến, chế tạo…

UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành các quyết định quan trọng nhằm cụ thể hoá danh mục và chương trình thu hút đầu tư cho giai đoạn 2025-2030, đồng thời xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư năm 2025 để kết nối, mời gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tỉnh đã sắp xếp, tổ chức lại bộ máy xúc tiến đầu tư, trong đó thành lập Ban Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch trên cơ sở tiếp nhận các đơn vị chuyên trách. Điều này giúp tạo đầu mối thống nhất trong hợp tác, kết nối và hỗ trợ nhà đầu tư.

Quảng Ninh kêu gọi đầu tư vào hàng loạt dự án công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo.

Các điều chỉnh, góp vốn mua cổ phần diễn ra tại các đơn vị cũng đem lại nguồn vốn dồi dào bổ sung cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong tỉnh.

Bên cạnh thu hút đầu tư, Quảng Ninh chú trọng xây dựng chính sách đặc thù nhằm khai thác lợi thế thương mại biên giới. Một trong những điểm nhấn là chủ trương thí điểm xây dựng “cửa khẩu thông minh” Móng Cái - Đông Hưng (Trung Quốc).

Dự án này được tiến hành theo kế hoạch triển khai thỏa thuận khung, đồng thời tổ chức Tổ công tác liên ngành với sự tham gia của nhiều đơn vị gồm Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Công Thương, Bộ đội Biên phòng, Công an, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Ngoại vụ, các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương.

Việc hoàn thiện đề án, lấy ý kiến các bộ, ngành trung ương và phối hợp với phía bạn cho thấy chiều sâu trong hoạch định chính sách nhằm tối ưu hoá thủ tục thông quan, nâng cao năng lực kết nối logistics và thúc đẩy thương mại song phương tại khu vực biên giới.

Cùng với đó, tỉnh đang thúc đẩy thí điểm Khu hợp tác ngành nghề qua biên giới Móng Cái - Đông Hưng, với mục tiêu rà soát quy hoạch, tạo quỹ đất sạch, ưu tiên thu hút đầu tư và đẩy mạnh hợp tác ngành nghề. Các biện pháp này không chỉ góp phần hình thành các chuỗi cung ứng liên vùng mà còn giúp chuyển dịch cơ cấu hàng hoá xuất nhập khẩu theo hướng gia tăng giá trị; gắn kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ trong khu vực biên giới.

Về cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, các chương trình xúc tiến đầu tư được triển khai theo hướng chủ động tiếp cận nhà đầu tư, hỗ trợ xử lý vướng mắc thủ tục pháp lý, và thiết lập kênh kết nối giữa nhà đầu tư, quỹ đầu tư và chính quyền. Đây là yếu tố then chốt để giảm thời gian triển khai dự án, tăng tính hấp dẫn của Quảng Ninh trong mắt các nhà đầu tư quan tâm tới lĩnh vực công nghiệp chế biến, công nghệ, năng lượng tái tạo và các khu tổ hợp đa chức năng. Những nỗ lực này đã và đang tạo ra môi trường thuận lợi cho dòng vốn đầu tư chất lượng, góp phần nâng cao quy mô và chất lượng hoạt động thương mại trên địa bàn.

Các sáng kiến về thương mại, như: Tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư chuyên đề về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số… đã góp phần đưa Quảng Ninh vào mạng lưới hợp tác rộng hơn với các đối tác quốc tế như EUROCHAM, JETRO, JCCI, KOCHAM và các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam. Sự kết nối này không chỉ mở ra cơ hội hợp tác về đầu tư mà còn tạo kênh trao đổi kinh nghiệm trong quản trị thương mại, phát triển chuỗi cung ứng và xúc tiến xuất khẩu.

Quảng Ninh đang xây dựng hàng loạt hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp công nghệ cao quy mô lớn để kêu gọi doanh nghiệp vào đầu tư xây dựng. Ảnh: Quốc Nam.

Những chính sách đặc thù mà Quảng Ninh triển khai trong năm qua, từ hoàn thiện cơ chế xúc tiến đầu tư, cơ cấu lại tổ chức xúc tiến đến các sáng kiến thương mại biên giới và thu hút dự án công nghệ cao… đã bắt đầu cho thấy kết quả rõ rệt về mặt thu hút vốn, mở rộng kết nối thương mại và đề xuất các mô hình hợp tác mới.

Trong 10 tháng đầu năm 2025, tỉnh đã đón tiếp hơn 60 lượt đoàn nhà đầu tư, tổ chức quốc tế; đồng thời chủ động làm việc với các đối tác lớn như: Các tổ chức thương mại, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài để trao đổi cơ hội hợp tác. Tính đến ngày 25/11/2025, tổng vốn thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) của tỉnh đạt 19.659 tỷ đồng. Tỉnh đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 21 dự án với tổng vốn đăng ký đạt 352,62 triệu USD; điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 95 lượt dự án.