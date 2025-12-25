Quảng Ninh đẩy mạnh phát triển năng lượng sạch cho công nghiệp chế biến

Dự án nhà máy điện khí LNG tại phường Cửa Ông đang sắp khởi công và sắp tới là điện mặt trời và điện hạt nhân, điện gió… đang giúp tỉnh Quảng Ninh hiện thực hóa phát triển năng lượng xanh phục vụ cho công nghiệp chế biến, chế tạo và phát triển kinh tế của địa phương.

Những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, mạnh, bền vững. Trong đó tỉnh chú trọng thu hút các dự án công nghệ cao, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường. Đặc biệt trong lĩnh vực phát triển năng lượng, Quảng Ninh quan tâm đến những công nghệ sản xuất xanh, sạch, bền vững, với quan điểm xuyên suốt không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế.

Tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Quảng Ninh nhấn mạnh là duy trì đà tăng trưởng kinh tế cao, ổn định trong dài hạn; lấy đột phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực chính cho phát triển và tạo bứt phá mạnh mẽ. Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, kinh tế đô thị, xây dựng xã hội số.

Quảng Ninh đang xúc tiến xây dựng nhà máy điện khí LNG đầu tiên tại một trong những trung tâm công nghiệp và phát triển điện của tỉnh.

Ngoài ra, Nghị quyết cũng cơ cấu lại công nghiệp theo hướng hiện đại, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp mới nổi, công nghiệp chế biến, chế tạo xanh, sạch, công nghệ cao, năng lượng tái tạo, năng lượng mới…

Để hiện thực hoá các nội dung trong nghị quyết, nhất là nhiệm vụ tăng trưởng xanh, bền vững, thu hút những dự án sản xuất năng lượng sạch, Quảng Ninh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung giải quyết những vướng mắc, khó khăn cho các dự án năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, trong đó có Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh tại phường Cửa Ông.

Đây là dự án do Liên danh Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt Nam - Công ty CP Cơ khí và Lắp máy Việt Nam - Công ty Tokyo Gas và Tập đoàn Marubeni thực hiện. Giai đoạn 1 của dự án bao gồm nhà máy điện khí với công suất thiết kế 1.500MW, cảng bến có thể đáp ứng sản lượng thông qua 1,2 triệu tấn LNG/năm và các hạng mục hạ tầng phụ trợ khác. Dự án có tổng mức đầu tư trên 2,2 tỷ USD.

Sau khi điều chỉnh, bổ sung, Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh có tổng diện tích gần 110ha. Dự án nằm trong danh mục dự án trọng điểm quốc gia về năng lượng trong quy hoạch điện VIII của Chính phủ.

Với sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các ban, sở, ngành tỉnh Quảng Ninh và phường Cửa Ông, đến nay, chủ đầu tư đã hoàn thiện thiết kế san nền, hồ sơ mời thầu tổng thầu thiết kế, mua sắm thiết bị và thi công, nộp hồ sơ thuê đất. Công tác giải phóng mặt bằng, các thủ tục phê duyệt dự án, đánh giá tác động môi trường đã hoàn thành. Hiện nay, chủ đầu tư đang tiếp tục làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam để thống nhất hợp đồng mua bán điện.

Cùng với Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh cũng đang thu hút đầu tư nhiều dự án sản xuất năng lượng sạch theo Quy hoạch điện VIII, nhằm đón đầu xu thế chuyển dịch sang năng lượng tái tạo.

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh tại Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Quảng Ninh được bố trí danh mục nguồn điện quy mô lớn, đa dạng, gồm: 700MW điện gió trên bờ và gần bờ; 500MW điện gió ngoài khơi; 400MW điện mặt trời tập trung; hơn 1.418MW điện mặt trời mái nhà; 1.500MW điện khí LNG giai đoạn 2026-2030. Cùng các nguồn điện sinh khối, điện rác, điện đồng phát và thủy điện nhỏ. Giai đoạn 2031-2035 tiếp tục gia tăng công suất điện gió ngoài khơi và điện khí LNG dự phòng.

Hiện Quảng Ninh đang kêu gọi đầu tư loạt dự án điện gió Quảng Ninh 1, 2, 3, 4, 5, 6, triển khai tại xã Kỳ Thượng; đặc khu Vân Đồn; xã Hoành Mô; đặc khu Cô Tô; các khu vực Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Ba Chẽ.

Các dự án năng lượng sạch, năng lượng tái tạo sẽ giúp Quảng Ninh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xanh, phục vụ cho công nghiệp chế biến, chế tạo.

Mới đây nhất, tỉnh Quảng Ninh đã đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét bổ sung dự kiến Nhà máy điện hạt nhân tại xã Đường Hoa, xã Đầm Hà, với công suất khoảng 2x1.200 MW (tổng 2.400 MW) và vốn đầu tư ước tính 10 tỷ USD vào Quy hoạch điện VIII, theo báo cáo tháng 11/2025.

Theo tỉnh Quảng Ninh, việc phát triển điện hạt nhân nhằm tăng cường vai trò trung tâm năng lượng của tỉnh, đảm bảo cung cấp điện ổn định, và đáp ứng mục tiêu trở thành một cực tăng trưởng năng động của vùng Đông Bắc.

Quảng Ninh đang hướng tới phát triển năng lượng xanh, năng lượng sạch, trong đó việc triển khai các dự án điện khí LNG, điện gió trên bờ và gần bờ, điện gió ngoài khơi, điện mặt trời tập trung… là những minh chứng rõ nét nhất cho sự chuyển mình này, qua đó góp phần quan trọng vào thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xanh trên địa bàn tỉnh.