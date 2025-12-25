Shinhan Life Việt Nam và hành trình 'Gửi Trao Diệu Kỳ'

Hơn 4 năm qua, hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam ("Shinhan Life Việt Nam") luôn song hành với hành trình gửi trao điều diệu kỳ thông qua nhiều sáng kiến vì một cộng đồng bền vững. Bên cạnh các chương trình tập trung vào định hướng nghề nghiệp cho thế hệ trẻ, công ty còn ưu tiên các hoạt động trao gửi yêu thương, lan tỏa giá trị nhân văn tới cộng đồng.

Cam kết với chiến lược phát triển bền vững

Hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam (“Shinhan Life Việt Nam”) ngay từ ngày đầu hoạt động đã lấy kinh doanh có trách nhiệm làm kim chỉ nam. Từ tháng 1/2022, khi chính thức hoạt động kinh doanh, công ty đã triển khai song song giữa mục tiêu phát triển doanh nghiệp và thực hành kinh doanh bền vững. Sự ra mắt của thương hiệu Shinhan Life Việt Nam ở thời điểm đó gắn liền với slogan “Gửi trao diệu kỳ” cùng chương trình trao tặng miễn phí 5.000 hợp đồng bảo hiểm sức khỏe bảo vệ bệnh ung thư máu dành cho trẻ em.

Shinhan Life Việt Nam tài trợ chi phí cải thiện cơ sở vật chất cho Làng trẻ em SOS Đà Nẵng

Là một công ty bảo hiểm nhân thọ, Shinhan Life Việt Nam luôn quan tâm đến bảo vệ và tạo dựng một tương lai vững chắc hơn cho khách hàng cũng như cho thế hệ tương lai của đất nước. Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam, ông Bae Seung Jun từng nhấn mạnh: “Chúng tôi tin rằng, đầu tư vào giáo dục, sức khỏe và trang bị những giá trị sống cho thanh thiếu niên sẽ góp phần kiến tạo một cộng đồng khỏe mạnh và một tương lai vững bền cho đất nước”.

Với niềm tin đầu tư cho trẻ em và thanh thiếu niên là góp phần vào sự phát triển bền vững cho thế hệ tương lai của Việt Nam, hành trình nhân ái của Shinhan Life còn nối dài đến Làng Trẻ em SOS Việt Nam - mái nhà chung của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Trong 4 năm đồng hành, Shinhan Life Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng tới sự phát triển toàn diện cho trẻ em và thanh thiếu niên tại các Làng Trẻ em SOS ở Hà Nội, Đà Nẵng, Gò Vấp và Bến Tre. Các hoạt động trải rộng từ việc tài trợ cải tạo phòng đa chức năng, sân chơi, tổ chức chương trình giao lưu, gắn kết cộng đồng, đến triển khai các chương trình giáo dục, hướng nghiệp dành cho thanh thiếu niên của Làng.

Công ty trao tặng máy tính góp phần hỗ trợ các em có điều kiện học tập tốt hơn

Ngày 4/12 vừa qua, công ty tổ chức chuyến thăm và trao tặng thiết bị học tập, nhu yếu phẩm cho Làng Trẻ em SOS Đà Nẵng và Làng Trẻ em SOS Huế. Tại Làng Trẻ em SOS Đà Nẵng, Shinhan Life Việt Nam hỗ trợ 100 triệu đồng để thay thế, nâng cấp các thiết bị điện tử gia dụng phục vụ sinh hoạt hằng ngày như máy giặt, máy lọc nước.

Trong chuyến thăm Làng Trẻ em SOS Huế, đại diện công ty tiếp tục trao tặng các nhu yếu phẩm và thiết bị học tập cần thiết với tổng trị giá gần 80 triệu đồng. Bên cạnh đó, 7 bộ máy tính học tập cũng được trao tặng hai Làng, góp phần hỗ trợ các em có điều kiện học tập tốt hơn.

2 năm liên tiếp được vinh danh là Doanh nghiệp vì cộng đồng

Với chiến lược thực hành kinh doanh bền vững và những nỗ lực bền bỉ qua các sáng kiến mang lại phúc lợi cho cộng đồng và cho thế hệ mai sau trong 4 năm qua, Shinhan Life Việt Nam đã vinh dự nhận danh hiệu "Doanh nghiệp vì cộng đồng" năm thứ hai liên tiếp tại Lễ vinh danh Saigon Times CSR 2025, do Tạp chí Kinh tế Sài Gòn (Saigon Times) tổ chức.

Đại diện ban lãnh đạo và nhân viên Công ty ghé thăm và giao lưu với các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS Huế

“Danh hiệu này không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực của toàn thể đội ngũ Shinhan Life Việt Nam mà còn là nguồn động lực mạnh mẽ để chúng tôi tiếp tục kiên định với sứ mệnh của mình. Trong những năm tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung phát triển và mở rộng các hoạt động, sáng kiến thiết thực dành cho thế hệ trẻ Việt Nam”, ông Bae Seung Jun cho biết.

Trong thời kỳ nhiều biến động, các doanh nghiệp đề cao trách nhiệm xã hội, vì cộng đồng như Shinhan Life Việt Nam, không chỉ đóng góp vào sự tăng trưởng của nền kinh tế, mà còn đóng vai trò thúc đẩy hòa nhập xã hội, đảm bảo an sinh và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Những năm gần đây, song song với đổi mới kinh doanh hướng tới tăng trưởng bền vững, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ cũng đẩy mạnh thực hành trách nhiệm xã hội thông qua nhiều chương trình an sinh dài hạn. Mỗi năm, khối doanh nghiệp này đóng góp hàng trăm tỷ đồng cho các hoạt động hỗ trợ y tế, giáo dục và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Những nỗ lực đó không chỉ củng cố uy tín thương hiệu, lan tỏa giá trị nhân văn, mà còn khẳng định vai trò của bảo hiểm nhân thọ trong việc xây dựng cộng đồng bền vững và góp phần vào sự thịnh vượng của nền kinh tế.