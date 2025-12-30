Vận hành an toàn, đầu tư hiệu quả, giữ vững "trục xương sống" của hệ thống điện quốc gia

Năm 2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Đảng ủy và tập thể lãnh đạo Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), cùng sự nỗ lực của gần 7.000 người lao động, EVNNPT đã đoàn kết, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý vận hành và đầu tư xây dựng hệ thống truyền tải điện.

Hiện đại hóa quản lý vận hành, nâng cao độ tin cậy lưới truyền tải điện

EVNNPT hiện đang quản lý, vận hành khối lượng đường dây và trạm biến áp 220-500kV có quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á, với hơn 33.300 km đường dây và 217 trạm biến áp, tổng dung lượng máy biến áp hơn 139.300MVA.

Năm 2025, sản lượng điện truyền tải ước đạt hơn 256,5 tỷ kWh, tăng hơn 4% so với năm 2024. Lưới truyền tải vận hành an toàn, ổn định, góp phần bảo đảm cung cấp đủ điện trong năm 2025, dù phải vận hành rất căng thẳng trong các tháng nắng nóng cao điểm.

Phó Tổng Giám đốc EVNNPT Trương Hữu Thành (nay là Quyền Tổng Giám đốc EVNNPT) nêu các kiến nghị tại buổi làm việc với UBND tỉnh Nghệ An để tháo gỡ vướng mắc các dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh

Đặc biệt, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, EVNNPT đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực. Đến nay EVNNPT đã chuyển 169/174 trạm biến áp 220kV sang thao tác xa (đạt tỷ lệ 97,1%) đồng thời đã hoàn thành thử nghiệm thao tác xa tại 5 trạm biến áp 500kV.

EVNNPT tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp và khai thác hiệu quả các ứng dụng số hóa và chuyển đổi số trong vận hành đường dây (ứng dụng UAV và trí tuệ nhân tạo), trạm biến áp; ứng dụng quản lý lưới điện trên nền tảng hệ thống thông tin địa lý (GIS); tích hợp các ứng dụng quản lý vận hành. Nhiều dự án, đề tài nghiên cứu khoa học đã được triển khai nhằm nâng cấp, bổ sung chức năng và nâng cao hiệu quả các ứng dụng như: hệ thống quản lý đường dây, quản lý vận hành trạm biến áp, quản lý thí nghiệm, hệ thống GIS; ứng dụng LiDAR và thiết bị bay không người lái; hệ thống giám sát, cảnh báo an toàn tại trạm biến áp; hệ thống quản lý chỉnh định rơ-le; ứng dụng AI và UAV soi phát nhiệt tự động trạm biến áp…

EVNNPT cũng đẩy mạnh thu thập dữ liệu vận hành, ứng dụng Big Data và trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích, đánh giá, chẩn đoán và đưa ra cảnh báo sớm các nguy cơ hư hỏng, bất thường của thiết bị như: giám sát dầu online, giám sát bản thể máy biến áp; giám sát trạm biến áp bằng camera AI và camera nhiệt; giám sát hành lang đường dây bằng camera AI; giám sát nhiệt động đường dây; trang bị hệ thống giám sát nhiệt độ sứ xuyên máy biến áp, kháng điện…

Bứt phá trong đầu tư xây dựng

Năm 2025, tổng công ty gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong đầu tư xây dựng do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, chủ trương đầu tư, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất… Để tháo gỡ những vướng mắc này, ngày 20/8/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 70 về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, khơi thông nguồn lực cho phát triển hệ thống điện nói chung, trong đó có hệ thống truyền tải điện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể, cá nhân thuộc EVN, EVNNPT vì có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng đường dây 500KV mạch 3

Từ định hướng quan trọng của Nghị quyết, EVNNPT đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ các dự án và cơ bản hoàn thành công tác đầu tư xây dựng theo kế hoạch. Lãnh đạo EVNNPT thường xuyên kiểm tra công trường, chỉ đạo, đôn đốc và kịp thời xử lý các vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án. Nhờ đó, năm 2025, EVNNPT đã khởi công 42 dự án, hoàn thành và đóng điện 49 dự án quan trọng. Tiêu biểu như: Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên và đấu nối; Trạm biến áp 500kV Quảng Trị và đấu nối; Trạm biến áp 500kV Thốt Nốt; các dự án nâng công suất Trạm biến áp 500kV Việt Trì, Lai Châu, Pleiku 2, Hòa Bình, Tây Hà Nội; Trạm biến áp 220kV Vũng Áng và đấu nối; các dự án kết nối, giải tỏa công suất Nhà máy điện Nhơn Trạch 3, 4; Đường dây 220kV Huội Quảng - Nghĩa Lộ; các dự án giải tỏa công suất nguồn điện và nhập khẩu điện từ Lào… Tổng giá trị khối lượng đầu tư xây dựng năm 2025 ước đạt hơn 29.000 tỷ đồng, bằng gần 140% so với chỉ tiêu Nghị quyết năm và kế hoạch EVN giao đầu năm.

Đặc biệt, thực hiện chủ trương huy động lực lượng hỗ trợ thi công Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên của tập đoàn, EVNNPT đã huy động lực lượng từ các công ty truyền tải điện, phân công lãnh đạo Tổng Công ty trực tiếp tham gia điều hành, đôn đốc, kiểm tra trên công trường. Qua đó, đã góp phần quan trọng cùng Tập đoàn hoàn thành đóng điện dự án theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Siết chặt kỷ cương, nâng cao chất lượng quản lý

Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng cùng lãnh đạo EVNNPT kiểm tra và đôn đốc tiến độ dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, tháng 10/2025

Năm 2026 được dự báo có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen. Trên cơ sở những kinh nghiệm và thành công đã đạt được trong công tác quản lý vận hành và đầu tư xây dựng, EVNNPT tập trung mọi nguồn lực, động viên CBCNV khắc phục khó khăn, ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Trong đó, đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, ổn định hệ thống điện truyền tải để đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước với sản lượng điện truyền tải 276,5 tỷ kWh. Để đạt được mục tiêu trên, EVNNPT tập trung mọi nỗ lực và phương tiện để vận hành an toàn, liên tục, ổn định lưới điện truyền tải; nâng cao độ tin cậy các đường dây và trạm biến áp, đặc biệt là hệ thống 500kV Bắc - Trung - Nam và lưới đấu nối các nguồn điện. Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, vận hành, kiểm tra, thí nghiệm định kỳ; không để xảy ra sự cố mang tính chủ quan.

EVNNPT tiếp tục áp dụng công nghệ mới trong truyền tải điện đồng thời áp dụng các biện pháp, công nghệ tiên tiến vào sản xuất để giảm sự cố như xử lý tiếp địa, lắp đặt chống sét van, quan trắc sét, sử dụng flycam, lắp camera quan sát, đánh giá suy giảm chất lượng thiết bị…

Trong công tác đầu tư xây dựng, EVNNPT phấn đấu khởi công 87 dự án, đóng điện 86 dự án. Để đạt được mục tiêu này, EVNNPT triển khai sớm và kỹ lưỡng công tác chuẩn bị đầu tư và thỏa thuận tuyến, chủ động bám sát các bộ, ban, ngành và địa phương để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc trong công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng và bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đồng thời, thu xếp đủ vốn cho các dự án lưới điện, không để dự án chậm tiến độ do thiếu vốn.

Với nền tảng vững chắc được tạo dựng trong năm 2025 cùng tinh thần đoàn kết, đổi mới và quyết tâm cao, EVNNPT bước vào năm 2026 với khí thế mới, tiếp tục giữ vững vai trò “trục xương sống” của hệ thống điện quốc gia, nỗ lực vận hành an toàn, đầu tư hiệu quả, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.