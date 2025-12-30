Phát huy vai trò nòng cốt thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo

TPO - Trong giai đoạn vừa qua, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo của Quảng Ninh đã có bước phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế địa phương. Trong kết quả đó, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh giữ vai trò nòng cốt, vừa là cơ quan tham mưu chiến lược, vừa trực tiếp tổ chức thực hiện, tạo môi trường thuận lợi để các dự án công nghiệp quy mô lớn hình thành và phát triển.

Theo đó, trong giai đoạn 2020-2025, các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) trên địa bàn tỉnh đã thu hút mới 73 dự án trong lĩnh vực chế biến, chế tạo (66 dự án vốn FDI, 7 dự án vốn trong nước), phê duyệt điều chỉnh tăng vốn cho 40 lượt dự án, với tổng vốn đầu tư đạt trên 208.700 tỷ đồng, gấp 4,17 lần chỉ tiêu thu hút đầu tư đề ra tại Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 16/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Các dự án thu hút mới đều có quy mô lớn, công nghệ cao, thuộc các lĩnh vực điện tử, cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, chế biến sâu… Qua đó, từng bước hình thành các chuỗi sản xuất - cung ứng có giá trị gia tăng cao.

Một góc nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô Thành Công Việt Hưng.

Như vậy đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh các KCN, KKT hiện có 153 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo còn hiệu lực. Bao gồm 118 dự án vốn đầu tư FDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt trên 8,3 tỷ USD và 35 dự án vốn đầu tư trong nước, với tổng vốn đăng ký đạt trên 53.500 tỷ đồng.

Đặc biệt, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 16/11/2020 của Tỉnh ủy, các KCN của tỉnh đã đóng góp về kim ngạch xuất khẩu đạt trên 13,1 tỷ USD; kim ngạch nhập khẩu đạt trên 10,5 tỷ USD; thu nộp ngân sách nhà nước đạt gần 4.700 tỷ đồng (tính đến đầu năm 2025), đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GRDP chung của tỉnh, đồng thời từng bước giảm sự phụ thuộc vào khai thác tài nguyên truyền thống.

Một trong những điểm nổi bật để đạt được con số kể trên, có vai trò điều phối, dẫn dắt của Ban Quản lý KKT tỉnh Quảng Ninh trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Với cơ chế “một cửa, tại chỗ”, Ban Quản lý KKT đã chủ động tháo gỡ khó khăn, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp, nhất là các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường. Nhờ đó, nhiều dự án lớn được triển khai nhanh chóng, rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, sớm đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả.

Bà Nguyễn Thị Bùi, Tổng Giám đốc điều hành đối ngoại, Giám đốc phát triển thị trường năng lượng mới Tập đoàn Texhong tại Việt Nam, cho biết: Sự đồng hành của Ban Quản lý KKT tỉnh Quảng Ninh giúp doanh nghiệp tiết kiệm rất nhiều thời gian, chi phí. Các thủ tục được giải quyết nhanh gọn, minh bạch, tạo niềm tin để Tập đoàn và các nhà đầu tư yên tâm mở rộng sản xuất lâu dài tại Quảng Ninh.

Không chỉ thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp, hoạt động của Ban Quản lý KKT còn đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Các dự án công nghiệp chế biến, chế tạo trong KKT và KCN đã tạo việc làm ổn định cho 15.700 lao động, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp - dịch vụ.

Công nhân sản xuất tại nhà máy thuộc Khu công nghiệp Hải Hà.

Đồng thời, các khu công nghiệp được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và môi trường đã góp phần quan trọng trong việc hình thành các đô thị công nghiệp mới, thúc đẩy phát triển dịch vụ, thương mại, nhà ở và logistics, tạo diện mạo mới cho nhiều địa phương trong tỉnh.

Hiện nay, trước bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, yêu cầu cao hơn về công nghệ, môi trường và chất lượng lao động. Trên cơ sở đó, Ban Quản lý KKT tỉnh xác định rõ định hướng thời gian tới là chuyển từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang chiều sâu, ưu tiên các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường, có giá trị gia tăng lớn.

Ông Trương Mạnh Hùng, Trưởng Ban Quản lý KKT tỉnh, cho biết Ban xác định rõ mục tiêu thu hút đầu tư có chọn lọc, lấy hiệu quả, chất lượng và tính bền vững làm tiêu chí hàng đầu. Trong thời gian tới, Ban sẽ tiếp tục đồng hành với chủ đầu tư hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp, cải cách TTHC và đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án.

Với những kết quả đạt được sau 5 năm triển khai Nghị quyết số 01-NQ/TU, Ban Quản lý KKT Quảng Ninh đã khẳng định vai trò nòng cốt trong việc thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo - một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế tỉnh. Những thành tựu này không chỉ tạo động lực tăng trưởng trước mắt, mà còn đặt nền móng vững chắc cho mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành trung tâm công nghiệp - dịch vụ hiện đại, bền vững trong giai đoạn tiếp theo.