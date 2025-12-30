Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Giá vàng đồng loạt giảm rất mạnh

Ngọc Mai
TPO - Sáng nay (30/12), giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh. Theo đó, vàng miếng SJC lùi về mốc 158 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn mức cao nhất là 158,5 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 156 - 158 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 1,7 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua.

Các đơn vị kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giảm mạnh giá vàng miếng SJC về mốc 158 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC giảm mạnh hơn vàng nhẫn.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn các thương hiệu khác nhau có mức giảm không giống nhau. Lần điều chỉnh giảm này, có đơn vị niêm yết giá vàng nhẫn cao hơn vàng miếng SJC.

Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết ở mức 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với sáng qua. Vàng nhẫn Mi Hồng niêm yết ở mức 156,5 - 158 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.340 USD/ounce, giảm 190 USD so với sáng qua.

Giá vàng trong nước giảm mạnh theo giá thế giới. Trong đợt giảm này, giá vàng miếng SJC có mức giảm mạnh hơn vàng nhẫn bởi Ngân hàng Nhà nước thông tin đã tiếp nhận 9 hồ sơ xin cấp phép sản xuất vàng miếng và phối hợp với các bộ, ngành để xem xét, cấp phép nhập khẩu vàng cho các ngân hàng, doanh nghiệp đủ điều kiện tại cuộc họp báo chiều 29/12.

Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan để thống nhất ý kiến trong quá trình xem xét, cấp phép, bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật. Theo đó, các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại khi được cấp phép sản xuất vàng miếng, đủ điều kiện theo quy định, sẽ được cấp phép nhập khẩu vàng.

Như vậy, thời gian tới sẽ có thêm nhiều thương hiệu vàng miếng khác ngoài SJC. Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng giá trong nước sẽ hạ nhiệt.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay tỷ giá trung tâm được công bố ở mức 25.125 đồng/USD, giảm 3 đồng so với sáng qua.

Giá USD tại Vietcombank niêm yết ở mức 26.081 - 26.381 đồng/USD mua vào - bán ra.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 26.820 - 26.870 đồng/USD (mua - bán).

Ngọc Mai
