Linh thiêng ngôi đền hàng trăm năm tuổi ở cửa biển xứ Nghệ

TPO - Nằm nơi cửa biển xứ Nghệ, đền Mai Bảng không chỉ là điểm tựa tâm linh của ngư dân miền biển mà còn lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc.
Ngoài Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi, đền Mai Bảng còn thờ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu, Thủy Tinh phu nhân và 6 vị khai cơ lập làng khác, thể hiện chiều sâu tín ngưỡng và truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của cư dân ven biển.
Trải qua nhiều thế kỷ, đền Mai Bảng từng xuống cấp. Năm 2004 và 2007, người dân cùng chính quyền địa phương đã chung tay trùng tu, phục hồi các hạng mục như hạ điện, thượng điện và cổng tam quan, khôi phục các sinh hoạt văn hóa truyền thống.
Kiến trúc tại đền được chạm khắc tinh xảo, mang giá trị lịch sử, nghệ thuật cao.