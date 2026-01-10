Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Linh thiêng ngôi đền hàng trăm năm tuổi ở cửa biển xứ Nghệ

Thu Hiền

TPO - Nằm nơi cửa biển xứ Nghệ, đền Mai Bảng không chỉ là điểm tựa tâm linh của ngư dân miền biển mà còn lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc.

Video: Linh thiêng đền Mai Bảng ở cửa biển xứ Nghệ.
tp-18.jpg
Đền Mai Bảng﻿ (phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) được xây dựng từ năm 1780, ban đầu chỉ là một gian mái tranh. Đến thời Nguyễn, ngôi đền được tôn tạo với quy mô lớn hơn, gồm thượng điện, trung điện và hạ điện, bố cục theo kiểu chữ “tam”, trên khuôn viên rộng khoảng 2.500 m2.
tp-28.jpg
Hằng năm, tại đền Mai Bảng diễn ra 2 lễ hội lớn vào ngày 12/2 và 3/5 Âm lịch. Trong đó, lễ hội ngày 12/2 mang ý nghĩa đặc biệt, vừa là ngày kỷ niệm thành lập làng, vừa là lễ cầu ngư của ngư dân biển Cửa Lò, đồng thời là ngày giỗ Chế Thắng phu nhân.
tp-29.jpg
Năm 2012, đền Mai Bảng được công nhận là Di tích lịch sử cấp tỉnh, đến năm 2016, được xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia. Đặc biệt, ngày 6/1/2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 23/QĐ-BVHTTDL công nhận Lễ hội đền Mai Bảng là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.﻿
tp-3.jpg
Lễ hội gắn với tín ngưỡng thờ Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi﻿ - vị tướng tài thời Lê sơ, người có công lớn trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn giúp Vua Lê Lợi đánh tan quân Minh xâm lược, đồng thời giúp nhân dân khai hoang, lập làng, ổn định cuộc sống. Sau khi ông mất vào ngày 3/5 (âm lịch), nhân dân làng Mai Bảng lập bài vị thờ phụng, tôn ông làm Thành Hoàng làng.
tp-31.jpg
tp-16.jpg
Ngoài Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi, đền Mai Bảng còn thờ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu, Thủy Tinh phu nhân và 6 vị khai cơ lập làng khác, thể hiện chiều sâu tín ngưỡng và truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của cư dân ven biển.
tp-1-6777.jpg
Ông Nguyễn Thanh Y (73 tuổi, Thủ từ đền Mai Bảng) cho biết việc lễ hội đền Mai Bảng được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia không chỉ là niềm vinh dự lớn lao đối với bà con làng Mai Bảng mà còn là sự khẳng định giá trị bền vững của một lễ hội gắn chặt với đời sống tâm linh, sinh kế và lịch sử của người dân địa phương.
tp-15.jpg
“Dịp 30/4 năm nay, phường Cửa Lò tổ chức lễ rước Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đồng thời kết hợp khai trương mùa du lịch biển năm 2026, hứa hẹn tạo điểm nhấn văn hóa - du lịch đặc sắc”, ông Y chia sẻ.
tp-17.jpg
tp-14.jpg
Trải qua nhiều thế kỷ, đền Mai Bảng từng xuống cấp. Năm 2004 và 2007, người dân cùng chính quyền địa phương đã chung tay trùng tu, phục hồi các hạng mục như hạ điện, thượng điện và cổng tam quan, khôi phục các sinh hoạt văn hóa truyền thống.
tp-26.jpg
tp-7.jpg
tp-6.jpg
Kiến trúc tại đền được chạm khắc tinh xảo, mang giá trị lịch sử, nghệ thuật cao.
tp-8.jpg
Đền Mai Bảng là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của người dân địa phương cũng như của du khách trong và ngoài tỉnh.
tp-2-3655.jpg
Công trình có quét mã QR tìm hiểu Di tích lịch sử quốc gia đền Mai Bảng.
Thu Hiền
#đền cổ #Nghệ An #cửa biển #du lịch tâm linh #Cửa Lò #linh thiêng

Xem thêm

Cùng chuyên mục