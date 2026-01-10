Cận Tết Bính Ngọ, làng gốm 500 năm tuổi thâu đêm nặn ngựa

TPO - Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ, những đơn đặt hàng các sản phẩm hình ngựa bằng gốm như bình hoa, tò he, linh vật ngựa... khiến các nghệ nhân làng gốm gần 500 tuổi ở Hội An tất bật, làng gốm vào mùa thâu đêm đỏ lửa.

Còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, các cơ sở ở làng gốm Thanh Hà (phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng) lại tất bật sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ để phục vụ thị trường trong dịp Tết. Sản phẩm chủ lực là những chú ngựa bằng gốm, linh vật Bính Ngọ.

Thợ gốm Lê Văn Nhật đang hoàn tất sản phẩm gốm hình ngựa được khách đặt hàng.

Thợ gốm Lê Văn Nhật (37 tuổi) những ngày này "trực chiến" ở cơ sở sản xuất gốm của gia đình để hoàn thành các đơn đặt hàng của khách. Người thợ trẻ có tay nghề nức tiếng ở làng gốm 500 năm tuổi đang "chạy đua" với thời gian nhằm gấp rút hoàn thành hàng tá đơn đặt hàng của khách.

Tỉ mẩn khắc họa những chi tiết cuối cùng cho cặp bình hoa hình con ngựa trước khi đưa vào lò nung, anh cho biết cặp bình hoa đặc biệt này được một khách sạn trên địa bàn đặt hàng từ 2 tuần trước với giá 2,8 triệu đồng và bàn giao ngay trong ngày đầu năm mới 2026.

"Trong quá trình nhào nặn, nếu công đoạn dựng phôi để tạo hình tương đối đơn giản thì việc khắc họa đôi mắt của chú ngựa đòi hỏi kỹ thuật, sự tỉ mỉ rất cao", anh Nhật chia sẻ.

Anh Nhật tỉ mẩn khắc họa chi tiết cho cặp bình hoa hình con ngựa.

Cũng như các cơ sở khác trong làng, thời điểm cuối năm, anh Nhật nhận lượng lớn đơn đặt hàng làm tò he hình con ngựa. Chỉ trong tháng 12/2025, cơ sở sản xuất gốm Lê Văn Nhật đã cung ứng cho các cửa hàng lưu niệm trong khu phố cổ Hội An hơn 600 con tò he với tạo hình là những chú ngựa ngộ nghĩnh.

Anh cho hay với tò he hình con ngựa thì người thợ có thể mặc sức sáng tạo, miễn sao mang lại sự bắt mắt cho người xem. "Trung bình, mỗi chú ngựa bằng gốm chỉ mất khoảng 3 phút để nhào nặn, gom đủ 600 con thì đưa vào lò nung. Đối với tò he thường thì nung khoảng 7 tiếng, còn tò he tráng thêm lớp men bên ngoài thì cần thời gian gấp đôi", anh Nhật nói.

Những chú ngựa tò he hình dạng đáng yêu khiến nhiều du khách ﻿đến đây thích thú.

Tại cơ sở gốm kế bên, anh Nguyễn Văn Hoàng đang trau chuốt cặp linh vật Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Anh là một trong những nghệ nhân được tin tưởng đặt hàng cặp linh vật biểu tượng của năm mới hằng năm. Năm nay, anh Hoàng nhận làm 2 chú ngựa bằng gốm để phục vụ cho việc trưng bày trên tuyến đường dẫn vào làng trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Cặp linh vật ngựa bằng gốm dần lộ diện.

Anh cho biết đã bắt tay vào làm linh vật theo đơn đặt hàng của phường từ khoảng nửa tháng nay. "Công đoạn khó nhất là việc chống đỡ, giữ làm sao để phần đầu của con ngựa không bị ngã cho tới thời điểm sản phẩm khô và đạt độ cứng cáp. Hy vọng, khi linh vật trình làng sẽ thu hút người dân và du khách đến thưởng lãm", anh Hoàng nói.

Nằm bên dòng sông Thu Bồn, ngôi làng cổ được nhiều du khách tìm đến để khám phá. Du khách yêu thích cảm giác yên bình của ngôi làng cổ 500 năm tuổi, những nghệ nhân miệt mài với nghề truyền thống, và rất đỗi thuần hậu, mến khách. Đặc biệt, trải nghiệm nặn đất, chuốt gốm khiến du khách hào hứng, thích thú.

Làng gốm Thanh Hà là điểm du lịch hút khách ở Hội An.

Ngôi làng vừa được vinh danh là Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất năm 2025 do Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch trao tặng.

Theo thống kê, năm 2025 làng gốm Thanh Hà đón hơn 251.000 lượt khách tham quan (khoảng 95% là khách quốc tế). Hiện trong làng có 37 hộ dân với 68 lao động trực tiếp tham gia sản xuất gốm và hoạt động phục vụ du lịch.

Nghệ nhân ở làng gốm Thanh Hà miệt mài giữ nghề truyền thống.

Chủ tịch UBND phường Hội An Tây ông Bùi Văn Dũng cho biết chính quyền cùng người dân luôn trân trọng và luôn nỗ lực gìn giữ nghề truyền thống cha ông để lại, phát huy giá trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế.

Thời gian tới cùng với việc đẩy mạnh sản xuất, chất lượng thương hiệu gốm Thanh Hà, địa phương tiếp tục đẩy mạnh kết nối, là điểm đến lý tưởng của du khách trải nghiệm, cảm nhận và quay trở lại.