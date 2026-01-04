Khách Tây lội ruộng cấy lúa, bắt cá ở Hội An

TPO - Khách Tây đầy hào hứng, thích thú khi được trải nghiệm lội ruộng, cấy lúa, xắn quần bắt cá, và thưởng thức đặc sản nhà nông tại lễ hội xuống đồng sáng 4/1 tại làng rau An Mỹ, phường Hội An Đông, TP. Đà Nẵng.
Không chỉ dành cho nông dân địa phương, lễ hội xuống đồng Hội An Đông năm 2026 đã mở rộng thành một không gian văn hóa mở với nhiều trải nghiệm đặc sắc cùng các hoạt động giao lưu phong phú giữa du khách và nông dân.
Du khách cũng được trải nghiệm một ngày làm nông dân, bắt cá, thi cấy lúa, thưởng thức ẩm thực nhà nông
Ông Nguyễn Tấn Dũng - Chủ tịch UBND phường Hội An Đông nhấn mạnh đối với cư dân nông nghiệp lúa nước, ruộng đồng không chỉ là tư liệu sản xuất, mà là sự sống, là cội nguồn văn hóa nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ người Việt. Chính vì lẽ đó, lễ hội xuống đồng (hay còn gọi là lễ hội Khai hạ) là sinh hoạt văn hóa dân gian có ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng.
“Lễ hội năm nay không chỉ dừng lại ở ý nghĩa văn hóa - tinh thần, mà còn mang đậm tính thiết thực và nhân văn. Gắn liền với lễ hội, chính quyền địa phương đang tích cực triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp, trao tận tay những hỗ trợ về vật tư, giống vốn nhằm chia sẻ gánh nặng với các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai năm qua. Chúng tôi muốn khẳng định chính quyền sẽ luôn đồng hành, sát cánh cùng bà con trên từng luống cày, thửa ruộng”, ông Dũng nhấn mạnh.