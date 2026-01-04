Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Khách Tây lội ruộng cấy lúa, bắt cá ở Hội An

TPO - Khách Tây đầy hào hứng, thích thú khi được trải nghiệm lội ruộng, cấy lúa, xắn quần bắt cá, và thưởng thức đặc sản nhà nông tại lễ hội xuống đồng sáng 4/1 tại làng rau An Mỹ, phường Hội An Đông, TP. Đà Nẵng.

tp-du-khach-hao-hung-voi-le-hoi-xuong-dong.jpg
Lễ hội xuống đồng khai mạc sáng 4/1 tại làng rau An Mỹ, phường Hội An Đông với nhiều hoạt động đặc sắc thu hút du khách﻿. Lễ hội với nhiều hoạt động phong phú, mở đầu cho chuỗi sự kiện văn hóa - du lịch năm 2026 của địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch sinh thái - du lịch cộng đồng đặc trưng gắn với văn hóa bản địa đến với du khách trong nước và quốc tế.
tp-le-hoi-xuong-dong-9.jpg
tp-le-hoi-xuong-dong-8.jpg
tp-le-hoi-xuong-dong-6.jpg
Không chỉ dành cho nông dân địa phương, lễ hội xuống đồng Hội An Đông năm 2026 đã mở rộng thành một không gian văn hóa mở với nhiều trải nghiệm đặc sắc cùng các hoạt động giao lưu phong phú giữa du khách và nông dân.
tp-le-hoi-xuong-dong.jpg
Các vị cao niên thực hiện nghi lễ cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, là dịp để những người con của làng quê tưởng nhớ, tri ân công đức của Thần Nông, Thần Hoàng và các bậc tiền nhân đã khai khẩn đất đai, gìn giữ và trao truyền nghề nông quý báu.
tp-le-hoi-xuong-dong-7.jpg
Sau nghi thức truyền thống, du khách cùng người dân hòa mình vào những hoạt động trải nghiệm﻿ độc đáo, khám phá nghề trồng lúa nước truyền thống của bà con nông dân. Sự kiện cũng góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể nghề truyền thống trồng lúa nước, động viên, khích lệ người nông dân nâng cao ý thức gìn giữ nét đẹp nghề truyền thống.
tp-le-hoi-xuong-dong-2.jpg
tp-le-hoi-xuong-dong-10.jpg
tp-le-hoi-xuong-dong-3.jpg
Du khách cũng được trải nghiệm một ngày làm nông dân, bắt cá, thi cấy lúa, thưởng thức ẩm thực nhà nông

Ông Nguyễn Tấn Dũng - Chủ tịch UBND phường Hội An Đông nhấn mạnh đối với cư dân nông nghiệp lúa nước, ruộng đồng không chỉ là tư liệu sản xuất, mà là sự sống, là cội nguồn văn hóa nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ người Việt. Chính vì lẽ đó, lễ hội xuống đồng (hay còn gọi là lễ hội Khai hạ) là sinh hoạt văn hóa dân gian có ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng.

“Lễ hội năm nay không chỉ dừng lại ở ý nghĩa văn hóa - tinh thần, mà còn mang đậm tính thiết thực và nhân văn. Gắn liền với lễ hội, chính quyền địa phương đang tích cực triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp, trao tận tay những hỗ trợ về vật tư, giống vốn nhằm chia sẻ gánh nặng với các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai năm qua. Chúng tôi muốn khẳng định chính quyền sẽ luôn đồng hành, sát cánh cùng bà con trên từng luống cày, thửa ruộng”, ông Dũng nhấn mạnh.

Hoài Văn
#lễ hội xuống đồng #Hội An Đông #du lịch sinh thái #trải nghiệm nông nghiệp #văn hóa truyền thống #đặc sản địa phương #du lịch Đà Nẵng

Xem thêm

