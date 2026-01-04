Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Cục Điện ảnh yêu cầu gỡ phim 'Tôi như ánh dương rực rỡ' trong 24 giờ

Ngọc Ánh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tối 3/1, nhiều khán giả phát hiện bộ phim ngôn tình Tôi như ánh dương rực rỡ có chứa ảnh bản đồ đường lưỡi bò phi pháp. Cục Điện ảnh đã có động thái xử lý, yêu cầu nền tảng gỡ bỏ phim trên website và ứng dụng tại Việt Nam trong vòng 24 giờ, kể từ 21h ngày 3/1.

Liên quan đến bộ phim Tôi như ánh dương rực rỡ được phát trên không gian mạng có chứa đường lưỡi bò, Cục Điện ảnh đã có động thái xử lý. Văn bản của Cục Điện ảnh gửi Công ty Netflix ngày 3/1 nêu rõ thông qua hoạt động quản lý nhà nước về điện ảnh, Cục Điện ảnh nhận được thông tin Công ty Netflix đang thực hiện phổ biến phim Tôi thấy ánh dương rực rỡ (Shine on me) trên không gian mạng qua ứng dụng Netflix tới người sử dụng tại Việt Nam.

blur-4268.jpg
Bản đồ đường lưỡi bò phi pháp trong phim.

Qua tiến hành kiểm tra, rà soát, kết quả cho thấy phim có nhiều hình ảnh bản đồ chứa đường lưỡi bò, thể hiện không đúng, xâm phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam (tại tập 25, từ 32 phút 10 giây đến 34 phút 03 giây). Căn cứ kết quả kiểm tra, Cục Điện ảnh phân loại phim thuộc mức C - không được phép phổ biến do vi phạm quy định Luật Điện ảnh.

"Thực hiện quy định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh, Cục Điện ảnh yêu cầu công ty Netflix thực hiện gỡ bỏ ngay phim Tôi thấy ánh dương rực rỡ trong vòng 24 giờ, kể từ 21h tối 3/1. Cục Điện ảnh cũng yêu cầu nền tảng có văn bản báo cáo kết quả thực hiện gửi về Cục trước 22h tối 4/1.

Tối 3/1, nhiều khán giả phát hiện bộ phim ngôn tình Tôi như ánh dương rực rỡ có chứa ảnh bản đồ đường lưỡi bò phi pháp. Tập phim này chưa phát sóng nhưng hình ảnh đã được web phim lậu thông báo. Hàng loạt fanpage lớn về showbiz Hoa ngữ trên Facebook thông báo ngưng cập nhật thông tin về bộ phim. Nhiều khán giả đòi tẩy chay tác phẩm.

image-8118.jpg
Hàng loạt fanpage lớn về showbiz Hoa ngữ trên Facebook thông báo ngưng cập nhật thông tin về bộ phim.

Phim có độ dài 27 tập, hiện phổ biến tại Việt Nam đến tập 25, do Netflix phân loại phổ biến đến người xem từ đủ 13 tuổi trở lên. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cố Mạn, xoay quanh câu chuyện tình cảm giữa Nhiếp Hy Quang (Triệu Kim Mạch) và Lâm Tự Sâm (Tống Uy Long).

Cơ quan quản lý của Việt Nam nhiều lần yêu cầu gỡ các nền tảng bỏ phim có chứa những nội dung xuyên tạc lịch sử hoặc xâm phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam. Đầu tháng 10, phim Hãy để tôi tỏa sáng "bốc hơi" khỏi nhiều nền tảng.

Cục Điện ảnh đã yêu cầu nền tảng báo cáo, trong đó cần thể hiện rõ thông tin về phim (tên phim, quốc gia sản xuất, đơn vị cung cấp), hình thức phổ biến, thời gian phổ biến trên nền tảng, quy trình kiểm duyệt và phân loại phim trước khi phổ biến, đề xuất biện pháp xử lý của nền tảng trong trường hợp vi phạm.

Ngọc Ánh
#Điện ảnh #Netflix #phim #gỡ phim vi phạm

