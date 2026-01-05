Nhạc sĩ Đoàn Bổng qua đời

TPO - Nhạc sĩ Đoàn Bổng qua đời sáng 4/1, hưởng thọ 83 tuổi. Ông sở hữu gia tài nghệ thuật với hơn 300 ca khúc, chủ yếu về đề tài quê hương, đất nước và Bác Hồ.

Nhạc sĩ Đoàn Bổng qua đời vào sáng sớm 4/1, hưởng thọ 83 tuổi. Thông tin được chị Đoàn Thu Trà - con gái nhạc sĩ - xác nhận. Thông tin cụ thể về tang lễ sẽ được gia đình công bố sau. Người thân cho biết nhạc sĩ Đoàn Bổng mắc bệnh về khí quản nhiều năm nay. Những năm cuối đời, ông minh mẫn, vẫn sử dụng mạng xã hội để giao lưu với bạn bè, người thân.

Nhạc sĩ Đoàn Bổng có tên khai sinh của là Đoàn Chí Bổng. Ông sinh năm 1943 tại Hà Nội, nguyên là Trưởng phòng Ca nhạc Đài Truyền hình Việt Nam.

Đoàn Bổng hoạt động ca nhạc từ lúc còn là học sinh và cả trong những năm tháng còn làm công tác thủy lợi. Sông nước ở miền quê luôn ám ảnh nhạc sĩ, gợi nhiều nguồn cảm hứng sáng tạo. Năm 1966, ông là thí sinh duy nhất ở khu vực Hà Nội thi đỗ vào Khoa sáng tác Nhạc viện Hà Nội. Năm 1972, khi ra trường, ông về công tác tại Đài Phát thanh Giải phóng. Sau khi thống nhất đất nước, năm 1976, ông chuyển công tác về Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam.

Nhạc sĩ Đoàn Bổng sở hữu gia tài nghệ thuật với hơn 300 ca khúc. Ông chủ yếu viết về quê hương, đất nước và Bác Hồ. Những ca khúc nổi bật đại diện cho ba đề tài sáng tác của ông là Dòng sông quê anh, dòng sông quê em, Hát về Người, Hà Nội những kỷ niệm trong tôi. Dù có lợi thế viết ca khúc mang âm hưởng dân ca, nhưng với những bài hát về Hà Nội, nhạc sĩ Đoàn Bổng thường chọn sáng tác bằng phong cách thính phòng.

Nhạc sĩ Đoàn Bổng ra mắt tập thơ Bắt đầu từ đôi mắt vào năm 2023.

Ngoài ra, ông còn có những tác phẩm khí nhạc như hòa nhạc dàn nhạc dân tộc Làm theo lời Bác, rondo Ngày hội trồng cây...

Bên cạnh sáng tác âm nhạc, Đoàn Bổng có nhiều tác phẩm thơ ghi dấu ấn. Ông đã xuất bản 5 tập thơ nhạc, tập thơ cuối cùng có tên Bắt đầu từ đôi mắt - ra mắt năm 2023. Thơ và nhạc của ông từng được nhà văn Phùng Văn Khai đánh giá: “Đoàn Bổng tuyệt không lẫn với ai. Trung thực với chính mình. Độc lập với thiên hạ. Trái tim thiết tha phập phồng quyết liệt. Tình ý lúc nào cũng chan chứa mà vẫn mực thước khang trang".

Năm 2023, nhạc sĩ Đoàn Bổng nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật. Đây là giải thưởng duy nhất ông nhận được trong đời sáng tác.