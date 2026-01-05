Khinh khí cầu rực rỡ trên bầu trời 'thủ phủ' hoa lớn nhất miền Tây

TPO - Tối 4/1, Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc lần thứ 2 năm 2025 chính thức bế mạc, với màn trình diễn khinh khí cầu rực rỡ lần đầu xuất hiện tại “thủ phủ” hoa miền Tây. Sự kiện đã thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến trải nghiệm không gian lễ hội độc đáo tại quảng trường Sa Đéc (Đồng Tháp).

Phát biểu bế mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Huỳnh Minh Tuấn cho biết: Những ngày qua, Sa Đéc rực rỡ sắc hoa, ấm áp bởi nghĩa tình, bởi sự chung tay và tinh thần trách nhiệm của cả cộng đồng. Festival lần này với nhiều hoạt động mới, lần đầu tiên được tổ chức đã thu hút du khách cao nhất từ trước đến nay. Tiếp tục khẳng định vị thế của Sa Đéc là trung tâm hoa – kiểng tiêu biểu của khu vực ĐBSCL và cả nước.

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu. Ảnh: M. Trung

Ông Huỳnh Minh Tuấn bày tỏ tri ân đến người trồng hoa, các nghệ nhân làng hoa Sa Đéc, những con người thầm lặng, sáng tạo làm nên những tác phẩm hoa – kiểng không thẩm mỹ, giá trị kinh tế cao.

“Chính sự mến khách, nghĩa tình và chân thành của người dân đã góp phần làm cho Festival đẹp trong không gian trưng bày, ấm áp trong lòng người”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Cũng theo ông Tuấn, nghề trồng hoa – kiểng của Đồng Tháp đã được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Danh hiệu này đặt ra trách nhiệm lớn hơn đối với chính quyền và cộng đồng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản.



Khen thưởng các đơn vị, cá nhân đóng góp Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc

Hàng nghìn người dân hòa cùng không khí đầy sắc màu với khinh khí cầu.

Bạn trẻ hào hứng