Lập hồ sơ đề nghị ghi danh phở, múa rối nước là di sản văn hóa phi vật thể UNESCO

TPO - Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính về việc lập hồ sơ khoa học phở và múa rối nước đề nghị ghi danh vào các danh sách của UNESCO.

Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính về việc lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể phở và múa rối nước, đề nghị ghi danh vào danh sách của UNESCO.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính có ý kiến chỉ đạo như sau. Với di sản văn hóa phi vật thể phở, Phó Thủ tướng đồng ý chủ trương lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đề nghị ghi danh vào danh sách của UNESCO, giao UBND TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ VHTTDL và các địa phương có cộng đồng thực hành di sản lập hồ sơ khoa học. Các đơn vị này thực hiện nhiệm vụ, công việc, quy trình, thủ tục có liên quan, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Phở được coi như biểu tượng cho nền ẩm thực phong phú của người Việt Nam.

Về di sản văn hóa phi vật thể múa rối nước, Phó Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đề nghị ghi danh vào danh sách của UNESCO, giao UBND TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ VHTTDL và UBND TP Hải Phòng, UBND tỉnh Hưng Yên lập hồ sơ khoa học.

Việc lập hồ sơ đề nghị ghi danh được yêu cầu thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về di sản văn hóa và pháp luật khác có liên quan, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu, tiêu chí và các quy định liên quan của UNESCO.

Năm 2024, Bộ VHTTDL đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia món phở Hà Nội. Nhiều sử liệu ghi chép lại món “phở” tại Hà Nội được ra đời vào đầu thế kỉ XX. Từ năm 1907-1910, phở vốn là một loại quà rong, được gánh đi rong và rao bán khắp phố phường tại Hà Nội. Tạp chí Business Insider bình chọn phở là món ăn phải thử một lần trong đời.

Múa rối nước là bảo vật văn hóa Việt.

Múa rối nước cũng là di sản văn hóa độc đáo của Việt Nam, gắn liền với đời sống sinh hoạt và tín ngưỡng làng quê Bắc Bộ. Loại hình nghệ thuật sân khấu này không chỉ sinh ra từ đời sống cư dân nông nghiệp mà còn từng có vị thế đặc biệt trong văn hóa cung đình nói riêng và văn hóa dân tộc nói chung.