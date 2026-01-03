Rạp phim CGV ở Hà Nội xin lỗi

TPO - Bài đăng tường thuật lại vụ việc khán giả tranh cãi ầm ĩ, xúc phạm nhau trong rạp chiếu phim ở Hà Nội gây chú ý với hơn 5.000 lượt chia sẻ. Đại diện hệ thống rạp chiếu xin lỗi, cho biết đang rà soát lại sự việc.

Hôm 1/1, khán giả Nguyễn Dương Anh Hoàng ở Hà Nội phản ánh vụ ồn ào diễn ra tại rạp CGV Machinco (Hà Nội). Cụ thể, trong suất chiếu chiều 1/1, một nam thanh niên trong lúc di chuyển liên tục va chạm với ghế của người xem phía trước. Khi được người ở hàng trên nhắc nhở, nam thanh niên buông lời xúc phạm cả gia đình họ, giơ nắm đấm hăm dọa. Dù người xem phản ánh trực tiếp và đề nghị rạp CGV có động thái bảo vệ người xem, nhưng chỉ nhận lại lời giải thích "không thể xử lý".

Sự việc xảy ra trong rạp chiếu phim CGV ở Hà Nội.

"Bạn nam này còn có các hành động giật điện thoại của bạn nhỏ phía trước, đạp vào ghế, giơ nắm đấm. Điều rất bức xúc là ngay cả khi tôi đã ra ngoài gọi quản lý vào, khi quay lại cả rạp không một ai can ngăn và bảo vệ 4 người phụ nữ yếu thế. Ngay khi quản lý xuất hiện, bạn nam kia bỗng dưng thay đổi thái độ, không chửi nữa và xin được ngồi xem phim, chứ không xin lỗi. Quản lý nghiễm nhiên bỏ qua với lý do không thấy thanh niên chửi bới nên không có căn cứ xử phạt", khán giả phản ánh.

Động thái của quản lý rạp ngay tại thời điểm đó gây bức xúc. Người xem cho rằng rạp chiếu phim chưa thực hiện nghiêm quy định về việc từ chối phục vụ hoặc mời ra ngoài các khách hàng gây rối.

Bài đăng tường thuật lại vụ việc gây chú ý với hơn 2.000 bình luận, 5.000 lượt chia sẻ. Nhiều người ủng hộ khán giả lên tiếng để chấn chỉnh hành vi bạo lực, đồng thời đảm bảo trải nghiệm xem phim an toàn, lành mạnh.

CGV có quy định dành cho khán giả đến xem phim.

Chiều 2/1, phía CGV Việt Nam lên tiếng phản hồi vụ việc, xin lỗi khán giả về trải nghiệm không thoải mái tại rạp. "Là đơn vị cung cấp dịch vụ, CGV luôn đặt ưu tiên cao nhất vào việc đảm bảo môi trường xem phim an toàn, văn minh và tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi đang nghiêm túc rà soát lại toàn bộ sự việc và tiếp tục chủ động liên hệ với các khách hàng liên quan để lắng nghe và có hướng xử lý phù hợp", đại diện CGV Việt Nam cho biết.

Liên quan đến dữ liệu camera khi được yêu cầu trích xuất để giải quyết sự việc, CGV cho biết đã thực hiện theo đúng quy định pháp luật về bảo mật và chỉ cung cấp khi có yêu cầu chính thức từ cơ quan chức năng. Trong trường hợp khách hàng trực tiếp bị ảnh hưởng mong muốn phản ánh hoặc tố cáo sự việc, CGV sẵn sàng tiếp nhận thông tin và phối hợp đầy đủ với cơ quan chức năng để hỗ trợ xác minh, xử lý theo quy định.

Đại diện rạp cũng giải thích hệ thống camera chỉ có hình ảnh, không có âm thanh, nên không đủ cơ sở xác định nội dung lời nói xúc phạm.

Sau khi nhận được phản hồi từ hệ thống rạp, anh Nguyễn Dương Anh Hoàng tắt bình luận của bài đăng phản ánh vụ việc. Anh cho biết không muốn đọc những bình luận khiếm nhã và thiếu văn hóa, vì bản thân đang đấu tranh cho sự văn minh.

"Từ lúc đăng bài, tôi không nghĩ được nhiều người quan tâm đến vậy. Góc nhìn của mình đương nhiên cũng chỉ là góc nhìn một chiều, và đó là lý do tôi cần CGV cùng vào cuộc, đơn giản chỉ để họ kiểm tra camera và kiểm chứng những lời tôi nói, họ sẽ nhìn thấy hành động thiếu chuẩn mực của người trong cuộc rồi xử lý đúng quy định", anh Hoàng nói.

Vụ việc hiện vẫn nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Số đông yêu cầu làm rõ trách nhiệm của đơn vị cung cấp dịch vụ trong việc triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cho khán giả trong rạp chiếu phim. Tuy nhiên, một số người cho rằng bài phản ánh thiếu thuyết phục vì không đính kèm video, hình ảnh làm bằng chứng.

Hệ thống CGV Việt Nam quy định khán giả khi tới rạp không hút thuốc, không gây mất trật tự. Ban quản lý cụm rạp chiếu phim có quyền từ chối không cho khách hàng vào rạp nếu vi phạm.

