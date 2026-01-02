9 cái tên đang thống trị nhạc Việt trước thềm 2026

TPO - Nhạc Việt đã và đang ghi nhận nhiều nghệ sĩ nổi bật với dấu ấn về âm nhạc, sức ảnh hưởng... Những cái tên như Soobin, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, Nguyễn Hùng... cho thấy diện mạo thị trường bùng nổ, gợi mở kỳ vọng cho nhạc Việt khi bước vào năm 2026.

Nhạc Việt ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Những ca khúc tạo hiệu ứng tốt, lan tỏa rộng rãi, trong đó có không ít sản phẩm khai thác chất liệu văn hóa, dân gian, tình yêu quê hương đất nước.

Bên cạnh những nghệ sĩ đã có vị trí vững chắc, một số gương mặt mới cũng nổi lên nhờ màu sắc riêng biệt. Nhìn từ thành tích, sức ảnh hưởng và mức độ được công chúng đón nhận, Hòa Minzy, Soobin, Phương Mỹ Chi, Nguyễn Hùng, Đức Phúc, buitruonglinh… là những cái tên tiêu biểu của năm 2025. Họ được kỳ vọng tiếp tục tạo dấu ấn bùng nổ khi bước sang năm 2026.

Nguyễn Hùng

"Tân binh khủng long" gọi tên Nguyễn Hùng khi năm 2025 có tới hai bản hit tạo độ phủ sóng mạnh là Phép màu và Còn gì đẹp hơn. Ở Làn sóng xanh, ca sĩ góp mặt ở 5/12 hạng mục đề cử, có tới hai đề cử trong cùng hạng mục Ca khúc của năm. Đây thành tích hiếm với một nghệ sĩ mới.

Trên bảng xếp hạng, Phép màu vươn lên vị trí số một và trụ vững suốt 24 tuần, đồng thời được đề cử ở hạng mục Ca khúc nhạc phim được yêu thích. Còn gì đẹp hơn cũng tạo hiệu ứng lan tỏa, lọt nhóm Bài hát hiện tượng, góp phần đưa tên tuổi Nguyễn Hùng phủ sóng nhanh chóng chỉ sau thời gian ngắn ra mắt.

Bên cạnh các đề cử âm nhạc, Nguyễn Hùng còn được xướng tên ở Gương mặt mới xuất sắc và Nam ca sĩ/Rapper của năm, cho thấy sự ghi nhận từ giới chuyên môn và khán giả. Sức ảnh hưởng và độ nhận diện vẫn đang trong quá trình tích lũy so với các đàn anh, nhưng với những gì đã làm được, Nguyễn Hùng vẫn là cái tên đáng gờm trên đường đua nhạc Việt.

Soobin

Có thể nói 2025 là năm thăng trong sự nghiệp Soobin. Anh tạo dấu ấn toàn diện khi tổ chức ba live concert cá nhân ở TPHCM, Hà Nội, thu hút tổng cộng khoảng 40.000 khán giả, khẳng định sức hút ở vị thế nghệ sĩ solo hàng đầu.

Ca sĩ sinh năm 1992 duy trì độ phủ với các sản phẩm cá nhân, nổi bật là MV Mục hạ vô nhân, trong khi Dancing in the Dark được dự đoán lọt vào Top 10 ca khúc được yêu thích nhất Làn Sóng Xanh. Trên nền tảng số, anh góp mặt trong Top 4 nghệ sĩ được stream nhiều nhất năm 2025 trên Spotify.

Hình ảnh tổng kết năm 2025 của Anh tài Soobin.

Bên cạnh vai trò ca sĩ, Soobin mở rộng ảnh hưởng khi trở thành nhà sản xuất toàn năng của chương trình Tân binh toàn năng, đồng thời giữ vị trí headliner tại hàng loạt concert, show âm nhạc lớn. Anh cũng là gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng cao cấp.

Chiến dịch cộng đồng Xẩm tới trường cho thấy nỗ lực của Soobin trong việc đưa âm nhạc truyền thống đến gần giới trẻ.

Phương Mỹ Chi

Năm 2025 là một năm đầy thành công và bứt phá của Phương Mỹ Chi, đánh dấu bằng việc cô giành hạng 3 tại cuộc thi Sing! Asia 2025, khẳng định vai trò lan tỏa văn hóa Việt trong thế hệ mới. Cùng thời điểm, cô tham gia Em xinh say hi và thắng Quán quân.

Phương Mỹ Chi thiết lập nhiều cột mốc nổi bật với 13 ca khúc cùng lúc xuất hiện trên bảng xếp hạng, hai lần đứng Top 1 Làn sóng xanh, trong đó Ếch ngồi đáy giếng giữ vị trí số một suốt 7 tuần. Việc góp mặt ở các sân khấu lớn như A50, A80, concert Em xinh say hi tại TPHCM, Hà Nội cùng loạt chương trình quy mô giúp tên tuổi cô duy trì độ phủ liên tục trên truyền thông từ đầu đến hết quý III.

Nữ ca sĩ gây chú ý khi đảm nhận vai chính trong phim điện ảnh Nhà gia tiên đạt doanh thu hơn 240 tỷ đồng.

Phương Mỹ Chi có một năm hoạt động năng suất.

Song song hoạt động nghệ thuật, Phương Mỹ Chi được ghi nhận với các danh hiệu “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM 2024” và “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”. Một năm với sản phẩm cá nhân, dự án nhóm, hợp tác cùng DTAP và thành tích thi đấu quốc tế giúp Phương Mỹ Chi trở thành một trong những gương mặt Gen Z nổi trội nhất của nhạc Việt năm 2025.

Hòa Minzy

Một năm có nhiều hit lớn, đề cử uy tín và đóng góp cộng đồng, Hòa Minzy khép lại 2025 như một trong những gương mặt nữ tiêu biểu nhất của nhạc Việt. Thời điểm này, Hòa Minzy xuất hiện dày đặc tại các giải thưởng lớn cuối năm.

Bản hit Bắc Bling ra mắt tháng 3, kết hợp giữa quan họ Bắc Ninh và âm nhạc hiện đại nhanh chóng lan tỏa trên nhiều nền tảng với hơn 280 triệu lượt xem MV, gần 10 triệu lượt stream trên Spotify, được trình diễn ở nhiều sân khấu giải trí lẫn chính luận, tạo hiệu ứng xã hội. Cùng với Nỗi đau giữa hòa bình - nhạc phim Mưa đỏ, Hòa Minzy góp mặt trong 8 hạng mục đề cử lớn của Làn Sóng Xanh 2025, trong đó có Nữ ca sĩ của năm, Ca khúc của năm và MV của năm.

Hòa Minzy tổng kết năm qua loạt ảnh.

Bên cạnh thành tích nghệ thuật, Hòa Minzy để lại dấu ấn khi tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, được trao Giải thưởng Tình nguyện quốc gia 2025. Cô là một trong 300 thanh niên tiêu biểu đối thoại cùng Thủ tướng Chính phủ, nhận bằng khen của UBND tỉnh Bắc Ninh về quảng bá văn hóa - du lịch địa phương và bằng khen của Bộ VH-TT-DL giai đoạn 2023-2025. Với những đóng góp bền bỉ, Hòa Minzy được vinh danh trong Top 20 “Thanh niên sống đẹp” năm 2025.

Quang Hùng MasterD

Năm 2025 chứng kiến giai đoạn hoạt động bùng nổ của Quang Hùng MasterD khi anh đồng thời tạo dấu ấn ở nhạc số, mạng xã hội và sân khấu quốc tế. Nam ca sĩ có ba ca khúc lọt vào top 35 Làn Sóng Xanh, duy trì chuỗi “nhiệt” ở nhóm dẫn đầu các bảng xếp hạng social từ đầu năm.

Nam ca sĩ tổ chức 5-6 fan meeting trong và ngoài nước, riêng năm nay có ba ngày fan meeting liên tiếp từ Nam ra Bắc, trong đó có sự kiện diễn ra tại Thái Lan. Song song, anh còn phát hành album và tổ chức fansign.

Âm nhạc của Quang Hùng MasterD ghi nhận sức lan tỏa với các bản hit Ánh mắt biết cười, Gã săn cá và đoạn violin trong Mưa đá 2.0 gây hiệu ứng trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, ca sĩ cũng lọt vào “mắt xanh” của nhiều nhãn hàng khi trở thành đại sứ thương hiệu, hiện diện xuyên suốt ở các chương trình quy mô.

Tùng Dương

Tùng Dương trở thành sao Việt đầu tiên nhận giải thưởng đặc biệt MAJ 2025 và loạt thành tựu nổi bật trong năm qua. Nam ca sĩ cho thấy sự chuyển dịch rõ nét trong tư duy sáng tạo. Âm nhạc của anh trong năm qua hướng nhiều hơn đến cộng đồng, album Multiverse và các dự án sân khấu mang tinh thần chiêm nghiệm.

Nhờ bản hit Tái sinh, Tùng Dương liên tục xuất hiện ở vị trí cao trên các bảng xếp hạng, trong khi những màn trình diễn tại chuỗi sự kiện A80 gây chú ý, đặc biệt là bản phối mới Viết tiếp câu chuyện hòa bình (Nguyễn Văn Chung).

Đức Phúc

Dấu mốc rực rỡ trong sự nghiệp của Đức Phúc khi anh đăng quang quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 tại Nga, mang về cúp pha lê và giải thưởng lớn. Tiết mục Phù Đổng Thiên Vương đồng thời được đề cử trong 15 sự kiện văn học nghệ thuật tiêu biểu Việt Nam năm 2025, trở thành một trong những dấu ấn nổi bật của âm nhạc nước nhà.

Chiến thắng tại Intervision được xem là cột mốc lịch sử với cá nhân Đức Phúc lẫn nhạc Việt, đánh dấu bước tiến hiếm hoi của nghệ sĩ Việt trên đấu trường âm nhạc quốc tế. Thành tích này càng ý nghĩa khi đến đúng dịp 10 năm sau The Voice Việt Nam. Nam ca sĩ được Thủ tướng Chính phủ gửi thư biểu dương, ghi nhận đóng góp văn hóa nước nhà.

Sau ánh hào quang giải thưởng, Đức Phúc tiếp tục tạo thiện cảm khi tích cực đồng hoạt động thiện nguyện, có trách nhiệm với xã hội.

buitruonglinh

Năm 2025 là cột mốc bứt phá của buitruonglinh khi nam nghệ sĩ Indie dần trở thành gương mặt quen thuộc với công chúng. Ca khúc Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời do anh sáng tác được trình diễn tại Đại lễ A80, nhận được sự đón nhận ủng hộ lớn từ khán giả.

Việc tham gia Anh trai say hi 2025 tạo cú hích cho hình ảnh và sức ảnh hưởng của buitruonglinh. Anh đạt Á quân, đồng thời nhận danh hiệu “Anh trai tương lai”, đánh dấu giai đoạn “thoát kén” của nam ca sĩ.

Trên các nền tảng nhạc số, buitruonglinh ghi nhận loạt chỉ số nổi bật như Top 1 Spotify Việt Nam, góp mặt trong Top 4 nghệ sĩ Việt Nam theo dữ liệu tổng hợp. Theo Nhạc của tui, các sản phẩm của anh đạt 110 triệu lượt nghe, tiếp cận 1,8 triệu khán giả, được vinh danh Top 10 nghệ sĩ của năm….

Dương Domic

Năm 2025 đánh dấu bước bứt phá của Dương Domic khi nam ca sĩ liên tục ghi dấu ấn cả về thành tích thương mại lẫn sức ảnh hưởng chuyên môn. Anh tổ chức chuỗi fan meeting tại Hà Nội, Đà Nẵng, sắp tới là TPHCM, cho thấy độ phủ sóng sau giai đoạn bật lên từ chương trình Anh trai say hi.

Với nhạc số, Dương Domic thiết lập cột mốc đáng chú ý khi trở thành nam ca sĩ tiếp theo sau Sơn Tùng M-TP và Hieuthuhai đạt 2 triệu lượt nghe hàng tháng trên Spotify. Các sản phẩm của anh duy trì vị thế cao trên bảng xếp hạng như Mất kết nối, Không thời gian…

Nhạc sĩ Huy Tuấn so sánh sự xuất hiện của Dương Domic với nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường năm xưa (thời của Em trong mắt tôi hay Nồng nàn Hà Nội). Theo anh, phải mất một khoảng thời gian rất dài thị trường nhạc Việt mới lại thấy một nghệ sĩ trẻ định hình được ngôn ngữ riêng độc đáo, gây bất ngờ cho cả giới chuyên môn lẫn khán giả ngay từ khi ra mắt.