Giải trí

Google News

Cặp đôi khuấy đảo đêm Giao thừa 2026

Minh Vũ

TPO - Màn kết hợp đầy bất ngờ của hai diễn viên Chương Nhược Nam và Trương Lăng Hách trong chương trình ca nhạc đêm giao thừa đạt Top 1 rating toàn bộ các đài truyền hình.

Tối 31/12, Đài truyền hình Hồ Nam, Trung Quốc đã tổ chức sự kiện âm nhạc Đêm hội Giao thừa 2026, trong đó đáng chú ý nhất là tiết mục song ca của hai diễn viên Trương Lăng Hách và Chương Nhược Nam. Cả hai trình diễn ca khúc Tôi rơi lệ, cảm xúc vỡ tan đầy tình tứ, thậm chí, sau khi xem xong, nhiều khán giả cho rằng nên mời hai diễn viên vào một dự án phim ngôn tình vì họ đứng cạnh nhau rất đẹp đôi và tạo ra tương tác hấp dẫn.

Cũng nhờ màn song ca ăn ý, tiết mục Tôi rơi lệ, cảm xúc vỡ tan đạt 2,56% rating, thống trị hoàn toàn bảng xếp hạng tỷ suất người xem, top 1 trong các đài vệ tinh cùng khung giờ.

chuong-nhuoc-nam15.gif
chuong-nhuoc-nam3.jpg
chuong-nhuoc-nam4.jpg
chuong-nhuoc-nam6.jpg
Trương Lăng Hách và Chương Nhược Nam như đang đóng phim ngôn tình trên sân khấu.

Theo QQ, Chương Nhược Nam được mệnh danh là "tình đầu quốc dân" của khán giả Trung Quốc. Trên mạng xã hội Trung Quốc có một nhận định để đánh giá sức hút của Chương Nhược Nam như sau: "Các chàng trai thích ngắm nhìn Chương Nhược Nam giống như con gái thích nhìn Hứa Quang Hán vậy". Hai ngôi sao trên được đánh giá là người tình trong mộng của giới trẻ xứ Trung, nhận được cảm tình của hàng chục triệu người dùng mạng xã hội. Trước đó một video ngắn của Chương Nhược Nam thu hút tới 10 triệu lượt thích trong thời gian ngắn càng chứng minh danh xưng "tình đầu quốc dân" xứng đáng với nữ diễn viên.

QQ đánh giá Chương Nhược Nam mang vẻ đẹp trong sáng, đáng yêu. Khi nữ diễn viên thể hiện tâm trạng buồn, khóc sẽ khiến người xem muốn bảo vệ cô. Bên cạnh đó, Chương Nhược Nam cũng trẻ trung hơn so với độ tuổi. Ở độ tuổi U30, Chương Nhược Nam vẫn có thể vào vai học sinh cấp 3, sinh viên đại học rất tự nhiên mà không khiến người xem khó chịu. Đó là bởi nét thanh xuân và nụ cười dễ mến của nữ diễn viên.

chuong-nhuoc-nam8.jpg
chuong-nhuoc-nam9.jpg
Chương Nhược Nam là "tình đầu quốc dân" của khán giả Trung Quốc.

Trong sự kiện Đêm hội giao thừa, Chương Nhược Nam mặc chiếc váy màu xanh ngọc bích đính pha lê sang trọng nhưng cũng thể hiện sự trong sáng cuốn hút. Trong khi đó, Trương Lăng Hách xuất hiện như chàng bạch mã hoàng tử với chiều cao 1,88 m nổi bật. Với lợi thế chiều cao và thần thái thời thượng cuốn hút, anh hoàn toàn làm chủ sân khấu, làm bùng nổ cảm xúc của khán giả với màn catwalk trong tiết mục Người mẫu.

Trước đó, Trương Lăng Hách từng bị chỉ trích vì đã tỏ thái độ lạnh nhạt với bạn diễn Điền Hi Vi, người đóng chung trong phim Trục ngọc, khi cả hai cùng tham gia sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng do Tencent Video tổ chức. Vì vậy, trong lần xuất hiện này, Trương Lăng Hách tỏ ra chuyên nghiệp hơn, biểu diễn đầy cảm xúc với Chương Nhược Nam.

Trương Lăng Hách được nền tảng sản xuất phim iQiYi lăng xê, giao cho nhiều vai chính, được khán giả đánh giá là "nam thần cổ trang thế hệ mới". Ngay từ vai diễn đầu tiên trong Thiếu nữ đại nhân (2019), Trương Lăng Hách đã đóng nam chính.

truong-lang-hach3.jpg
truong-lang-hach4.jpg
Trương Lăng Hách được khen đẹp như tượng tạc.

Sau đó, Trương Lăng Hách tiếp tục đóng vai chính trong các phim cổ trang như Hổ hạc yêu sư lục, Vân chi vũ, Ninh an như mộng, Tứ hải trọng minh, Độ niên hoa, Yêu em. Có thể nói, Trương Lăng Hách là ngôi sao trẻ có tài nguyên phim ảnh tốt nhất trong lứa tiểu sinh sinh sau năm 1995. Năm 2022, bộ phim Thương lan quyết phát sóng đạt thành tích tốt. Trong đó, Trương Lăng Hách đảm nhận vai nam phụ Trường Hành và nhận được sự yêu thích của khán giả.

Minh Vũ
#Chương Nhược Nam #Trương Lăng Hách #Sao Hoa ngữ #phim Trung Quốc

