Giải trí

Google News

Diễn viên Hữu Tài gặp sự cố hỏa hoạn

Đỗ Quyên
TPO - Diễn viên Phạm Huỳnh Hữu Tài chia sẻ sự cố hỏa hoạn khiến anh bị bỏng, ngạt khói và hư hại một số tài sản.

Đầu năm mới, diễn viên Phạm Huỳnh Hữu Tài khiến đồng nghiệp và người hâm mộ không khỏi lo lắng khi chia sẻ việc anh vừa gặp sự cố hỏa hoạn tại nơi ở, nguyên nhân xuất phát từ cục sạc laptop.

Phạm Huỳnh Hữu Tài cho biết đám cháy xảy ra do bất cẩn trong quá trình sạc thiết bị điện tử. “Tôi bị sự cố hỏa hoạn vì cục sạc máy tính. Cháy không lớn, may là chỉ hư hại laptop, điện thoại, bỏng nhẹ, ngạt khói một chút, sức khỏe hiện đã ổn định bình thường”, anh chia sẻ, đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới tới mọi người và xin lỗi vì sự cố.

huu-tai-3.jpg
huu-tai-2.jpg
huu-tai.jpg
Hiện trường đám cháy do Hữu Tài chia sẻ.

Trong lúc hoảng loạn, thay vì lập tức rời khỏi hiện trường, nam diễn viên cho biết anh đã cố gắng dập lửa đến khi chắc chắn đám cháy được khống chế. “Do hoảng quá nên thay vì bỏ chạy ra ngoài, tôi lại cố gắng dập lửa đến khi thấy vòi nước làm tắt lửa vì không muốn lửa cháy lớn ảnh hưởng đến những hộ gia đình khác”, anh chia sẻ.

Nam diễn viên cũng nhắc nhở về thói quen sinh hoạt tiềm ẩn nhiều rủi ro: “Đừng sạc laptop trên đệm, lại còn để gần điều khiển máy lạnh. Nghe nổ cái bùm, hoảng thiệt sự”. Theo Hữu Tài, khi phát hiện sự cố, anh vẫn giữ được sự tỉnh táo để xử lý như nhanh chóng ngắt nguồn điện và sử dụng mặt nạ phòng độc nhằm hạn chế hít phải khói độc.

Tuy nhiên, nam diễn viên cảnh báo bình chữa cháy mini không phát huy tác dụng như mong đợi. “Chai chữa cháy mini thật sự không dùng được, chỉ như chai xịt tuyết sinh nhật”, anh lưu ý. May mắn, hệ thống vòi nước tự động đã kịp thời xả nước, giúp dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Phạm Huỳnh Hữu Tài gửi lời cảm ơn tới ban quản lý, đội bảo vệ và lao công của tòa nhà đã nhanh chóng hỗ trợ, khắc phục sự cố, đồng thời trấn an đồng nghiệp và khán giả rằng anh vẫn bình an sau biến cố đầu năm.

Phạm Huỳnh Hữu Tài sinh năm 1997 tại Đồng Tháp, được nhiều khán giả biết đến với danh hiệu Á quân cuộc thi Gương mặt điện ảnh 2018. Anh có nhiều vai diễn ấn tượng, đặc biệt trong web-drama phim đam mỹ do Dược sĩ Tiến sản xuất. Phạm Huỳnh Hữu Tài từng được trao giải Gương mặt điện ảnh triển vọng tại lễ trao giải Ngôi sao xanh 2023.

Đỗ Quyên
