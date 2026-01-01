Quyết định táo bạo của Phan Đinh Tùng

TPO - Đón tuổi 50, Phan Đinh Tùng công bố loạt dự án âm nhạc với nhiều tham vọng. Anh nói muốn học hỏi từ Sơn Tùng M-TP.

Tham vọng lớn của Phan Đinh Tùng

Đón tuổi 50, Phan Đinh Tùng chuẩn bị nhiều dự án đặc biệt. Với ca khúc đình đám nhất sự nghiệp của mình là Khúc hát mừng sinh nhật, nam ca sĩ mong cầu nhiều hơn hiện tại.

Chia sẻ về dự định làm mới bài hát này, Phan Đinh Tùng cho biết anh có ý định mời nghệ sĩ nước ngoài tham gia, hướng đến khán giả toàn cầu, không chỉ gói gọn ở Việt Nam.

Ca sĩ Phan Đinh Tùng.

“Tôi học hỏi từ Sơn Tùng M-TP việc mời nghệ sĩ nước ngoài. Tùng dự định mời đại diện nghệ sĩ từ 5 châu lục cùng góp giọng và quay MV vào năm 2026. Tôi khao khát biến bài hát này trở thành di sản văn hóa phi vật thể của thế giới, trở thành một ‘đối trọng’ với bài Happy Birthday của phương Tây, giống như cách mà Gangnam Style của Hàn Quốc đã làm được”, Phan Đinh Tùng nói rõ tham vọng.

Với hơn 300 triệu lượt xem và nằm trong top 10 MV Vpop có lượt xem cao nhất từ trước đến nay.

Theo đó, các nghệ sĩ quốc tế khi tham gia dự án sẽ cùng lan tỏa ca khúc trên nền tảng mạng xã hội tại nước sở tại, tạo nên hiệu ứng viral xuyên biên giới. Trong MV còn có sự góp mặt của nhiều Anh tài, Chị đẹp và Tân binh toàn năng.

Hiện thực hóa tham vọng, Phan Đinh Tùng công bố chuỗi đêm nhạc quy mô lớn mang thương hiệu “ĐINH” trong năm 2026. Phan Đinh Tùng dự kiến tổ chức concert ở TPHCM vào 20/6/2026 tại Nhà hát Hòa Bình, tiếp tục đến Las Vegas vào tháng 11 và khép lại bằng show tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào 26/12/2026. Đây là quyết định táo bạo của anh bởi ít nghệ sĩ solo có thể lấp đầy khán đài sân Mỹ Đình. Người gần nhất làm được điều này là Mỹ Tâm.

Ở tuổi 50, nam ca sĩ vẫn sung sức cho công việc. Anh nói suốt 2 tháng qua, mỗi đêm chỉ ngủ khoảng 2 tiếng, bắt đầu làm việc từ 5 giờ sáng với sự hỗ trợ từ các đối tác. Ca sĩ chia sẻ đang ở giai đoạn sung sức nhất để hiện thực hóa những dự án quy mô này.

Không bỏ qua làn sóng nhạc AI

7 MV với 7 ca khúc Vpop được Phan Đinh Tùng cover bằng bản phối mới, khởi đầu là Say một đời vì em. Đây là ca khúc được thực hiện bởi trí tuệ nhân tạo (AI) tạo cơn sốt trong năm 2025 của tác giả Hương My Bông, Ken Quách.

Phan Đinh Tùng nỗ lực làm mới mình.

Phiên bản của Phan Đinh Tùng hút hơn 1,2 triệu lượt xem sau 2 tháng đăng tải. Anh làm mới, thêm hòa âm bằng các nhạc cụ như Guitar, Saxophone, Drum, Bass...

Dự án Đinh Music được xem là nỗ lực làm mới hình ảnh nghệ sĩ ở tuổi 50, trẻ trung hơn trong ngôn ngữ hình ảnh, hiện đại hơn trong cách tiếp cận nhưng vẫn giữ trọn chiều sâu cảm xúc và bản sắc âm nhạc đã tạo nên tên tuổi của anh.

Phan Đinh Tùng sinh năm 1975, là ca sĩ trưởng thành từ phong trào nhạc trẻ TPHCM cuối thập niên 1990, từng là thành viên nổi bật của nhóm nhạc MTV. Sau khi tách nhóm vào đầu những năm 2000, anh xây dựng sự nghiệp solo, tên tuổi gắn liền với nhiều ca khúc quen thuộc như Khúc hát mừng sinh nhật, Bởi vì anh yêu em, Ngồi bên em… Anh là chủ nhân của các giải thưởng uy tín như Làn Sóng Xanh, Mai Vàng. Năm 2024, anh gây chú ý khi tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.