Tóc Tiên dập tắt tin ly hôn

TPO - Dịp đầu năm, dàn sao đăng tải hình ảnh đón năm mới cùng gia đình, trong khi nhiều nghệ sĩ như JustaTee, Rhymastic... sắp đón thêm thành viên. Đáng chú ý nhất là khoảnh khắc Tóc Tiên xuất hiện cạnh Touliver, dập tắt tin ly hôn.
Dịp đầu năm, Tóc Tiên có màn biểu diễn bùng nổ ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM). Tóc Tiên được khen vóc dáng săn chắc, trình diễn thu hút, khuấy động không khí đón năm mới trước hàng nghìn khán giả.
Đáng chú ý nhất là khoảnh khắc Touliver xuất hiện cạnh Tóc Tiên. Thành viên SpaceSpeakers được khán giả cho là đón tin vui dịp đầu năm mới. Hình ảnh nam nghệ sĩ đứng quay vợ biểu diễn, sau đó cùng đi vào hậu trường được cho là đập tan tin đồn "đường ai nấy đi", hôn nhân gặp trục trặc.
Rhymastic cũng chia sẻ khoảnh khắc vợ anh đang mang thai con thứ hai. "2020 là năm vô cùng hạnh phúc của hai vợ chồng và thật mừng điều đó sẽ một lần nữa lặp lại vào 2026. Chúc cho chúng ta sẽ đón một năm mới với nhiều điều tốt đẹp và trọn vẹn nhất”, thành viên SpaceSpeakers chia sẻ.