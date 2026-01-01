Tóc Tiên dập tắt tin ly hôn

TPO - Dịp đầu năm, dàn sao đăng tải hình ảnh đón năm mới cùng gia đình, trong khi nhiều nghệ sĩ như JustaTee, Rhymastic... sắp đón thêm thành viên. Đáng chú ý nhất là khoảnh khắc Tóc Tiên xuất hiện cạnh Touliver, dập tắt tin ly hôn.