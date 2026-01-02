Nữ diễn viên Vương Nguyệt hôn mê suốt 5 ngày

TPO - Vương Nguyệt, được biết đến với vai mẹ của Từ Hy Viên trong phim “Vườn sao băng”, nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Sau 5 ngày hôn mê, bà mới biết hộp sọ bị thiếu một phần.

Ngày 29/12, bà Vương Nguyệt gây chú ý khi tiết lộ vừa trải qua biến cố sức khỏe nghiêm trọng, suýt không qua khỏi.

Nữ nghệ sĩ gạo cội Vương Nguyệt đang phục hồi sau ca phẫu thuật não.

Nữ diễn viên cho biết đột ngột ngất xỉu tại nhà vào ngày 26/11. Sau khi ngã và đập đầu mạnh xuống sàn, bà rơi vào trạng thái hôn mê và không nhớ gì về sự việc.

May mắn thay, nhiều người tốt bụng phát hiện kịp thời và đưa bà đến bệnh viện cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ lập tức chuyển bà vào phòng phẫu thuật để tiến hành mở hộp sọ, lấy máu tụ.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, nhưng bà Vương vẫn hôn mê trong phòng chăm sóc đặc biệt suốt 5 ngày. Mãi đến ngày thứ 8, bà mới được chuyển sang phòng bệnh thường.

Sau khi tỉnh táo, bà mới được biết tình trạng lúc cấp cứu thực sự nguy kịch. Con trai bà là người ký giấy đồng ý miễn trừ trách nhiệm trước ca mổ. Trong khi đó, con gái bà đang ở Busan (Hàn Quốc) cũng lập tức đổi vé máy bay, bay về Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) trong đêm.

Về nguyên nhân ngất xỉu, bà Vương kể: “Mãi đến biến cố này, tôi mới biết một phần hộp sọ của tôi bị thiếu. Đó là lý do tôi gặp khó khăn trong việc hít thở. Sau khi tham khảo ý kiến bác sĩ, tôi hiểu do không có hộp sọ che chắn, não bộ trực tiếp chịu áp suất khí quyển, dẫn đến những tình trạng trên. Ông ấy nói rằng mọi sự sẽ tốt hơn nhiều sau khi phần bị thiếu được bổ sung”.

Đối diện với khoảnh khắc sinh tử, nữ nghệ sĩ cho rằng bản thân quá may mắn. Bác sĩ cho biết những tổn thương mà bà Vương phải chịu do cú ngã chỉ ở mức tối thiểu.

“Lúc đó tôi mới hiểu, kỳ tích không nhất thiết là không hề hấn gì, mà là bị thương nhẹ hơn nhiều so với khả năng có thể xảy ra. Được sống lại một lần nữa giúp tôi biết đủ hơn trước”, bà nhấn mạnh.

Theo dự kiến, bà Vương phải trải qua thêm một ca phẫu thuật vào đầu tháng 1 để tái tạo hộp sọ. Bà thừa nhận trong lòng vẫn còn nhiều bất an, đôi khi không kìm được nước mắt, nhưng đồng thời cũng tràn đầy lòng biết ơn.

Sự vô thường của sinh mệnh cũng khiến Vương Nguyệt suy ngẫm về điều muốn dặn dò mà chưa kịp nói.

“Điều tôi muốn nói nhất là dành cho những người bạn luôn giúp đỡ và động viên tôi. Dù hiện tại tôi không còn nhiều thể lực để có thể lần lượt cảm ơn từng người cho thật chu đáo, nhưng xin hãy nhận lời cảm ơn chân thành nhất của tôi”, bà bộc bạch.

Bà Vương Nguyệt thấy biết ơn sau khi vượt qua cửa tử.

Bà cũng nhắn gửi đến người chồng quá cố, Lý Quốc Tu, nhân dịp ngày giỗ của ông, 30/12: “Nếu em có xảy ra chuyện gì, xin anh nhất định phải đến đón em. Đó chính là tâm nguyện lớn nhất của tôi”.

Những chia sẻ từ bà Vương Nguyệt gây xúc động cho người hâm mộ. Họ đồng loạt để lại lời chúc phúc, cầu mong ca phẫu thuật thứ hai của bà diễn ra thuận lợi và sớm bình phục.

Vương Nguyệt sinh năm 1965 ở Đài Loan, Trung Quốc. Bà từng là sinh viên xuất sắc của Khoa biểu diễn, Đại học Nghệ thuật Đài Bắc.

Vương Nguyệt hoạt động nghệ thuật chủ yếu ở mảng sân khấu kịch. Bà đóng vai trò đạo diễn, biên kịch và giám đốc sản xuất cho hơn 40 vở kịch cho Đoàn kịch Bình Phong - “đứa con tinh thần” do bà và chồng đồng sáng lập năm 1986. Nhiều tác phẩm được công chúng và giới chuyên môn đánh giá cao như Biến chủng mai khôi…

Trước khi tiết lộ gặp vấn đề về sức khỏe, bà còn tích cực quảng bá vở kịch gắn liền với tên tuổi chồng là Bán lý trường thành.

Ngoài sân khấu, bà còn đóng phim điện ảnh và truyền hình. Năm 2001, bà vào vai mẹ của nữ chính Sam Thái (Từ Hy Viên) trong bộ phim Vườn sao băng bản Đài Loan. Năm 2018, bà một lần nữa trở lại với phiên bản Trung Quốc đại lục, nữ chính do Thẩm Nguyệt thủ vai.

Bà Vương Nguyệt đóng vai mẹ của Từ Hy Viên trong Vườn sao băng (2001).

Bà cũng góp mặt trong nhiều tác phẩm ăn khách khác như Poor Prince (2001, có Châu Du Dân), Khoảnh khắc ngọt ngào (2009, có La Chí Tường và Dương Thừa Lâm), Tình vẫn còn đây (2011, có Hạ Quân Tường và Vương Tâm Lăng), Hoa đăng sơ thượng (2021, có Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa)…

Bà Vương Nguyệt còn được mời làm giám khảo của Giải Kim Chung ở hạng mục kịch truyền hình.

Bà kết hôn với ông Lý Quốc Tu, nhà biên kịch, đạo diễn sân khấu nổi tiếng Đài Loan, vào năm 1989. Ông mất năm 2013, để lại cho bà con trai và con gái.