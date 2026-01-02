Triệu Vy hết bị cấm sóng

TPO - Triệu Vy ngày càng hoạt động tự do trên các trang mạng xã hội Trung Quốc. Đây là tín hiệu cho thấy nữ diễn viên không bị cấm sóng như vài năm trước.

Trang Sina đưa tin mới đây Triệu Vy đã xuất hiện trong buổi phát sóng trực tiếp của thương hiệu rượu do cô sản xuất. Đây là một trong những nguồn thu nhập chính của ngôi sao Hoàn Châu cách cách hiện tại. Trước đó, cô chỉ gọi điện thoại tới trò chuyện cùng fan, nhưng khi người hâm mộ bày tỏ mong muốn được gặp nữ diễn viên, Triệu Vy đã bất ngờ tới buổi livestream của thương hiệu.

Theo Sina, việc Triệu Vy xuất hiện công khai trên buổi phát sóng trực tiếp ở nền tảng Douyin, cho thấy giới hạn dành cho nữ diễn viên ngày càng được mở rộng. Trước đó, sau khi bất ngờ bị xóa tên khỏi các tác phẩm phim ảnh, bị rút khỏi giải thưởng, Triệu Vy mất hơn 3 năm biến mất trên mọi nền tảng mạng xã hội tại Trung Quốc. Cô chỉ có thể cập nhật tình hình thông qua trang Instagram.

Triệu Vy xuất hiện công khai trên nền tảng Douyin.

Bên cạnh việc Triệu Vy xuất hiện công khai trên mạng xã hội, bộ phim Hoàn Châu cách cách cũng được đài truyền hình Hồ Nam đăng ký mở tài khoản Weibo sau 28 năm và đính kèm tên của tất cả dàn diễn viên. Đây là tín hiệu cho thấy nữ diễn viên không bị cấm sóng như vài năm trước, trong quá khứ, Triệu Vy từng bị xóa tên ra khỏi tác phẩm này.

Trong một năm qua, Triệu Vy thường xuyên được bắt gặp tại sân bay để đi du lịch nhiều nơi. Thái độ của nữ diễn viên cho thấy cô không bị ảnh hưởng bởi những vụ thua kiện liên tiếp hay đóng băng tài sản. Trước đó, những sự cố tài chính liên tiếp khiến các công ty của Triệu Vy sụp đổ theo dây chuyền, nữ diễn viên không còn khả năng trả nợ khi thua kiện.

Tuy nhiên, một tài khoản mạng xã hội có tên Kim Dịch Tư Vấn cho rằng nữ diễn viên giấu giếm tài sản ở nước ngoài: "Triệu Vy thật ác, tài sản thì giấu hết ở nước ngoài, nợ nần lại để trong nước, còn định tách biệt trách nhiệm tài chính", người này cho rằng mình đã biết được cách Triệu Vy né tránh việc trả nợ và vẫn có thể sống thoải mái.

Cô còn vướng tin liên quan đến đường dây buôn người sang Myanmar, tuy nhiên anh trai đã thay mặt nữ diễn viên phủ nhận, khẳng định kiện những đơn vị truyền thông, cá nhân bịa đặt để hạ bệ uy tín Triệu Vy.

Triệu Vy được trở lại dàn diễn viên Hoàn Châu cách cách.

Các trang truyền thông Trung Quốc cho rằng việc anh trai Triệu Vy tích cực đâm đơn kiện các tin đồn bịa đặt và việc nữ diễn viên dần xuất hiện thường xuyên trước truyền thông cho thấy khả năng quay lại giới giải trí kiếm tiền của cô.